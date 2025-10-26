El partido de Javier Milei logra una inesperada victoria en las elecciones legislativas

Aunque la popularidad de Milei ha caído en los últimos meses por las turbulencias económicas y los escándalos de corrupción, la buena elección del oficialista La Libertad Avanza le permitirá superar —junto con aliados— un tercio de los diputados en el Congreso.

La elección era seguida de cerca por la Casa Blanca, que sugirió que podría retacear su apoyo a Argentina -con la que acaba de firmar un intercambio de monedas por 20,000 millones de dólares— si Milei resultaba derrotado.

"Lo que va a quedar después de la elección es un mapa de cómo se va a reconstruir la coalición de Gobierno", señaló el analista político Julio Burdman, de la consultora Observatorio Electoral.

"Milei va a incorporar más activamente a los macristas (miembros del partido de centroderecha PRO) y también va a tener diálogo con muchos gobernadores", añadió.

Pese a ordenar las principales variables de la macroeconomía y bajar la inflación a un 30% anual —desde el 200% anterior a su asunción en 2023—, la caída de la actividad económica ha golpeado a muchos argentinos, que sufren una merma en sus salarios tras el estricto ajuste del gasto público.

Sin embargo, Milei ha prometido que tras superar el "riesgo" de una victoria de la alianza peronista Fuerza Patria en las elecciones, los temores de los mercados se disiparán.

Los expertos consideraban que obtener menos de un 35% de los votos no habría sido una buena elección para el Gobierno, porque le habría dificultado alcanzar un tercio de los representantes en la Cámara de Diputados, incluso contabilizando a sus socios políticos de centroderecha. El Senado seguirá bajo dominio de la oposición.