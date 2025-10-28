Netanyahu ordena atacar de inmediato la Franja de Gaza

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo "se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo".

Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

"Se trata de una violación flagrante del acuerdo de tregua", denunció la oficina de Netanyahu, refiriéndose al pacto negociado bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump.

Hamás por su parte anunció que aplazará la entrega a Israel, inicialmente prevista a las 18:00 horas GMT (12:00 horas, tiempo del centro de México), del cuerpo de otro rehén, "hallado en un túnel del sur de Gaza".

"Aplazaremos la entrega prevista hoy, por violaciones de le ocupación (Israel, ndlr)", agregó el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, y añadió que "toda escalada sionista obstaculizará las búsquedas, las excavaciones y la recuperación de los cuerpos".

"Quebrarle las piernas"

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.