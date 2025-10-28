Netanyahu ordena atacar de inmediato la Franja de Gaza

También debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado por la ofensiva israelí en respuesta al ataque del 7 de octubre.
Según el Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, parte de los restos de Ofir Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.
"Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo", lamentaron sus familiares.
El Foro instó al gobierno de Netanyahu a "actuar con firmeza" frente a Hamás por sus "violaciones" del acuerdo de tregua.
Para el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir, encargado de la Seguridad interior, que "Hamás siga jugando y no entregue inmediatamente todos los cuerpos" prueba que "aun está de pie". "Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas", zanjó.
Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a la AFP que su movimiento estaba "decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados", y añadió que en un territorio devastado por dos años de combates recuperarlos es "complejo y difícil".
Estados Unidos, aliado de Israel, ha amenazado varias veces con aniquilar al movimiento palestino si no cumple su compromiso de entregar a todos los rehenes.
El ataque del 7 de octubre en Israel causó la muerte de 1,221 personas, en su mayoría civiles, según balance de la AFP con base en cifras oficiales.
La ofensiva israelí lanzada en respuesta ha causado 68,531 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Hamás.