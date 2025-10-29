China le quita los subsidios a los autos eléctricos por primera vez en 10 años debido a un cambio de prioridades

Los vehículos de nueva energía (NEV), una categoría que comprende los EV, los híbridos enchufables y los vehículos con pilas de combustible se incluyeron como industrias emergentes estratégicas en los tres planes quinquenales anteriores, destinados a mejorar la competitividad industrial.

Los Gobiernos central y locales habían aportado miles de millones de dólares en subvenciones, ayudando a China a alcanzar una posición de liderazgo en el mercado mundial de EV y en la cadena industrial.

Las prioridades

Sin embargo, el quinceavo plan quinquenal, publicado por la agencia oficial de noticias Xinhua el martes, prioriza la tecnología cuántica, la biofabricación, la energía del hidrógeno y la fusión nuclear como nuevos motores del crecimiento económico, omitiendo los NEV de la lista.

Los automóviles se mencionan junto a la vivienda, y el Gobierno insta a eliminar las restricciones de compra para impulsar el consumo.

El plan quinquenal completo se dará a conocer en una reunión parlamentaria en marzo.

Con los años, China se ha convertido en el mayor mercado automovilístico del mundo. Pero el sector se ha visto atenazado por un exceso de capacidad, una prolongada guerra de precios y una competencia excesiva.

En unas declaraciones sobre el nuevo plan quinquenal publicadas por Xinhua también el martes, el presidente chino, Xi Jinping, reiteró la importancia de evitar precipitarse en el desarrollo y la inversión en las mismas "nuevas fuerzas productivas".

"Queremos guiar a todas las partes implicadas para que adopten un enfoque sólido, racional y realista en su trabajo y se abstengan de precipitarse en nuevas iniciativas", dijo Xi.

A principios de año, Xi cuestionó que todas las provincias tuvieran que desarrollar industrias como la inteligencia artificial, la informática y los vehículos eléctricos, según el Diario del Pueblo.

Con información de Reuters