El gobernador de Río, Claudio Castro, dijo que en el recuento inicial solo se habían contabilizado los cadáveres procesados en la morgue pública.

Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Río de Janeiro recuperaron decenas de cuerpos el miércoles.

Los residentes de Penha que fueron a buscar a familiares perdidos recogieron muchos cadáveres de una zona boscosa situada detrás de su barrio, según personas que se encontraban en el lugar de los hechos, donde más de 70 de los cuerpos estaban alineados en el medio de la calle.

Periodistas de agencias vieron cadáveres decapitados, con el rostro desfigurado y algunos habitantes de la favela denunciaron “ejecuciones".

"Solo quiero sacar a mi hijo de aquí y enterrarlo", dijo Taua Brito, madre de uno de los fallecidos, quien estaba rodeada de personas que lloraban y curiosos a ambos lados de la larga hilera de cadáveres, algunos de los cuales estaban cubiertos con sábanas o bolsas.

Objetivo: Comando Vermelho

La llamada "Operación Contención" buscó debilitar al Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río y el que más se expandió en los últimos años, según las autoridades.

Las fuerzas de seguridad invadieron los complejos de favelas de Alemão y Penha, en el norte de la ciudad, considerados bases centrales del Comando.