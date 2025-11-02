Qué sabemos del ataque que dejó 10 heridos en un tren en Inglaterra

"Sangre por todas partes"
Los testimonios de los pasajeros dan cuenta de la violencia del ataque.
Un testigo, citado por varios medios, dijo que vio a un hombre corriendo por el vagón, con el brazo ensangrentado y gritando: "¡Tienen un cuchillo!". Otro dijo que vio "sangre pro todas partes".
Olly Foster, citada por BBC, contó que en un primer momento pensó que se trataba de una broma porque era Halloween cuando oyó a los pasajeros gritando: "¡Huyan! ¡Hay un tipo apuñalando a todo el mundo!".
Dos arrestados
El superintendente Loveless dijo este domingo que "en este momento, nada sugiere que se trate de un incidente terrorista".
El funcionario precisó que las dos personas detenidas por "sospecha de intento de asesinato" son "un hombre negro de 32 años, de nacionalidad británica, y un hombre de 35 años, de nacionalidad británica y origen caribeño".
"Los dos nacieron en el Reino Unido", agregó.
La víspera, el comisario Chris Casey instó a la población a no "especular sobre las causas del incidente".
Los servicios antiterroristas están colaborando en la investigación.
El tren en el que se produjeron las agresiones seguía inmovilizado el domingo y agentes de la policía científica trabajaban en el lugar.
El director general de la compañía ferroviaria LNER (London North Eastern Railway), David Horne, se mostró también "profundamente conmocionado" por la tragedia.