Qué sabemos del ataque que dejó 10 heridos en un tren en Inglaterra

Cómo se produjo el ataque

El ataque tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 18:25 de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de King's Cross.

La policía británica de transportes indicó que agentes de la policía local "subieron a bordo del tren y detuvieron a dos personas". Todo, en un espacio de tiempo de ocho minutos.

El secretario general del sindicato de transportes RMT, Eddie Dempsey, afirmó el domingo que el personal del tren había "desviado" su ruta para permitir la intervención de la policía y los servicios de emergencia.

Diez personas fueron trasladadas al hospital, nueve de ellas en estado muy grave, informó la policía de transportes.

El domingo por la mañana cuatro de ellas dejaron el hospital, pero otras dos siguen graves, dijo a la prensa el superintendente John Loveless, responsable de la policía de transportes.

De acuerdo con un pasajero citado por Sky News, los policías utilizaron una pistola de descargas eléctricas en el andén para controlar a un hombre que iba armado con un gran cuchillo.

El rey Carlos III se declaró este domingo "absolutamente horrorizado y conmocionado" por el ataque. "Compartimos profundamente el dolor de todos los afectados y sus familiares", señaló en un comunicado publicado en redes sociales.

La víspera, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el "espantoso" incidente de "profundamente preocupante".