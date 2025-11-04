Nueva York, una ciudad de migrantes, se revela ante las políticas de Trump

Los neoyorquinos respondieron con marchas los dos días siguientes por calles de Manhattan, con pancartas que exigían la salida inmediata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad.

"Una gran cantidad de agentes federales deportan gente. Y ahora han llegado a Nueva York (...). No toleraremos al ICE en nuestra ciudad", dijo Lorelei Cream, una manifestante de 18 años.

Líderes políticos y religiosos hablaron durante una reunión informativa el 23 de octubre, junto a la presidenta del consejo municipal, Adrienne Adams.

"Nos hemos reunido en unidad para enviar un mensaje claro a la administración de Trump: Saquen sus manos de la ciudad de Nueva York. Dejen de amenazar nuestra seguridad pública y nuestra economía", dijo Adams.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, agentes de la guardia nacional han sido desplegados en varias ciudades lideradas por demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis.

"Nueva York no quiere ni necesita ocupación militar o federal", agregó Adams.

El tema incluso llegó al último debate entre los candidatos a la alcaldía de Nueva York.

Los tres candidatos —el demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y la republicana Curtis Sliwa— se oponen a las redadas contra inmigrantes en la ciudad.