Revista Digital
Internacional

La relación amor-odio de Donald Trump con Nueva York

La relación del presidente con su ciudad natal vive un nuevo episodio este martes, cuando los neoyorquinos elijan a su nuevo alcalde.
lun 03 noviembre 2025 06:55 AM
Una foto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuelga en la entrada del Jacob K. Edificio Federal Javitz en Nueva York el 29 de octubre de 2025. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de la deportación de inmigrantes indocumentados una prioridad clave para su segundo mandato, después de hacer campaña con éxito contra una supuesta "invasión" por parte de delincuentes.
La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y cómo cada candidato podrá manejar a Trump. (FOTO: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Los neoyorquinos eligen un nuevo alcalde el martes tras una campaña que atrae la atención desde mucho más allá de la ciudad más grande de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump tachando de ‘comunista’ al favorito, Zohran Mamdani.

La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y cómo cada candidato podrá manejar a Trump, quien ha amenazado con retener fondos federales de la ciudad.

Trump, quien nació en el barrio de Queens hace 79 años, ha mantenido desde hace décadas una relación de amor y odio con la urbe más poblada de Estados Unidos.

Nueva York representa muchos valores contrarios a los votantes del profundo Estados Unidos, blanco y protestante que constituye la base electoral, con su diversidad, que incluye a importantes poblaciones judías, negras, católicas y latinas.

El candidato a la alcaldía demócrata Zohran Mamdani habla con miembros de la prensa después de un "Ayuntamiento inverso" en la sede de 32BJ SEIU el 17 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York
"Ayudé a la ciudad de Nueva York durante sus peores momentos, y ahora, mientras está invadida por el crimen violento de los migrantes de Biden, los radicales están haciendo todo lo posible para echarme”, dijo Trump en 2024, cuando enfrentaba cargos penales y civiles en procesos estatales y de la ciudad.

¿Cómo Trump pasó del amor al odio?

La relación de Trump con Nueva York inicia antes del mismo Donald Trump. Su padre, Fred Trump, hizo su fortuna construyendo viviendas públicas en los barrios obreros de Brooklyn y Queens.

Cuando Trump comenzó su carrera allí en la década de 1970, la ciudad estaba en bancarrota y en estado de crimen. Trump se hizo cargo en los años de auge de las finanzas y los bienes raíces.

En 1975, el Hotel Commodore, al lado de Grand Central Terminal, estuvo amenazado de quiebra. Trump probó su estrategia: ponerse del lado de la clase trabajadora y de los miles de empleados amenazados con el despido; usar sus conexiones con el alcalde demócrata Abraham ("Abe") Beame, en el cargo de 1974 a 1977, un político de Brooklyn cercano a su padre; y no pagar por su inversión, al obtener una reducción de impuestos por 40 años por parte del Ayuntamiento.

"Lo que sea que mis amigos Fred y Donald quieran en esta ciudad, lo consiguen", declaró una vez Beame.

El candidato a alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, paga por un sándwich de huevo y queso con jalapeños antes de hablar en una conferencia de prensa el 29 de octubre de 2025 en el barrio de Belmont del distrito del Bronx en la ciudad de Nueva York.
De esta manera, Donald Trump aprendió el arte de la manipulación política y el uso de subsidios públicos en Nueva York.

El ambicioso joven empresario no se puso límites. Estaba decidido a adquirir la mejor dirección de la ciudad, junto a Tiffany's, y construir la primera Torre Trump. Con menos de 40 años, tuvo éxito y una vez más reclamó un crédito fiscal.

Desafortunadamente para él, el alcalde de Nueva York había cambiado. Ahora fue Ed Koch, un demócrata y nativo de Manhattan, quien conoció a sus electores en el metro y luchó contra la corrupción. Trump fue al ataque y ganó en la corte.

"Ahora el Tribunal de Apelaciones ha encontrado que algunos de los alojamientos más caros y lujosos [...] tienen derecho a una desgravación fiscal. ¿Eso tiene sentido? No para mí”, dijo Koch en 1984.

El candidato a la alcaldía demócrata Zohran Mamdani habla con miembros de la prensa después de un "Ayuntamiento inverso" en la sede de 32BJ SEIU el 17 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York
Incluso entonces, Nueva York sabía quién era, pero estaba fascinado Trump, que hacía una entrevista tras otra con periodistas.

Trump entendió que Central Park era el corazón icónico de la ciudad, y dos veces eligió este telón de fondo para exhibirse. En 1986, cuando la pista de hielo del parque había estado cerrada durante siete años y los 17 millones de dólares gastados por la ciudad no habían sido suficientes para salvarla, se encargó de relanzarla.

El segundo episodio llegó en abril de 1989, cuando una joven fue violada y dada por muerta en Central Park. Cinco sospechosos afroamericanos y latinos fueron arrestados y rápidamente condenados; serían absueltos definitivamente en 2014.

Trump sacó un anuncio de página completa en los periódicos locales proclamando: "DEVUELVE LA PENA DE MUERTE. ¡TRAE DE VUELTA A NUESTRA POLICÍA!" Con una inversión mínima (85,000 dólares), ahora estaba en el corazón del juego político, defendiendo a las familias en busca de paz en su parque.

Ya en el siglo XXI, el futuro presidente cambió su estatus de neoyorquino a celebridad nacional. Lo hizo desde su famosa torre, presentando el reality show The Apprentice. Los candidatos esperaron durante horas al pie del edificio para los castings, y "¡Estás despedido!" se convirtió en la frase mítica del programa emitido por NBC a partir de 2004.

En la misma torre, en 2015, Trump lanzó su candidatura presidencial, con un discurso hoy muy famoso, en el que aseguró que México enviaba “ladrones” y “violadores”.

Solo con el tiempo, la gentrificación de la ciudad, su inclinación democrática y el regreso de la regulación hicieron que el divorcio fuera inevitable. En 2020, después de dejar la Casa Blanca, se retiró a su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Procesos judiciales

La relación de Trump con su ciudad natal se complicó una vez que el republicano dejó la presidencia.

Después de que Trump abandonó la Casa Blanca en 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó un importante caso civil por fraude en su contra, alegando que él y su empresa de bienes raíces habían inflado ilegalmente su riqueza y manipulado el valor de las propiedades para obtener préstamos bancarios favorables o mejores condiciones en seguros.

Un juez del estado de Nueva York ordenó a Trump pagar 464 millones de dólares, pero un tribunal superior eliminó después la sanción financiera mientras mantuvo el fallo de fondo.

Trump busca vengarse de la fiscal demócrata. James fue inculpada el 9 de octubre con cargos de fraude y es la segunda opositora del republicano acusada judicialmente en las últimas semanas.

También en Nueva York, un jurado lo declaró culpable a finales de mayo de 2024 de 34 cargos en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante un pago para silenciar a un actor porno que dijo que ambos habían tenido relaciones sexuales.

El juicio incluyó cargos de que Trump falsificó registros comerciales para encubrir un pago para silenciar a Stormy Daniels, la actriz porno que afirmó haber tenido relaciones sexuales con Trump en 2006, mientras él estaba casado.

El pago de 130,000 dólares provino del exabogado y solucionador personal de Trump, Michael Cohen, para comprar el silencio de Daniels durante las últimas semanas de la campaña de 2016, en lo que los fiscales alegan fue un intento de interferir en las elecciones.

"Este fue un juicio amañado y vergonzoso", dijo un enojado Trump a los periodistas después de salir de la sala del tribunal. "El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte del pueblo. Ellos saben lo que pasó, y todos saben lo que pasó aquí”.

