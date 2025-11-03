La relación amor-odio de Donald Trump con Nueva York

Trump, quien nació en el barrio de Queens hace 79 años, ha mantenido desde hace décadas una relación de amor y odio con la urbe más poblada de Estados Unidos.

Nueva York representa muchos valores contrarios a los votantes del profundo Estados Unidos, blanco y protestante que constituye la base electoral, con su diversidad, que incluye a importantes poblaciones judías, negras, católicas y latinas.

"Ayudé a la ciudad de Nueva York durante sus peores momentos, y ahora, mientras está invadida por el crimen violento de los migrantes de Biden, los radicales están haciendo todo lo posible para echarme”, dijo Trump en 2024, cuando enfrentaba cargos penales y civiles en procesos estatales y de la ciudad.

¿Cómo Trump pasó del amor al odio?

La relación de Trump con Nueva York inicia antes del mismo Donald Trump. Su padre, Fred Trump, hizo su fortuna construyendo viviendas públicas en los barrios obreros de Brooklyn y Queens.

Cuando Trump comenzó su carrera allí en la década de 1970, la ciudad estaba en bancarrota y en estado de crimen. Trump se hizo cargo en los años de auge de las finanzas y los bienes raíces.

En 1975, el Hotel Commodore, al lado de Grand Central Terminal, estuvo amenazado de quiebra. Trump probó su estrategia: ponerse del lado de la clase trabajadora y de los miles de empleados amenazados con el despido; usar sus conexiones con el alcalde demócrata Abraham ("Abe") Beame, en el cargo de 1974 a 1977, un político de Brooklyn cercano a su padre; y no pagar por su inversión, al obtener una reducción de impuestos por 40 años por parte del Ayuntamiento.