La relación amor-odio de Donald Trump con Nueva York

Después de que Trump abandonó la Casa Blanca en 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó un importante caso civil por fraude en su contra, alegando que él y su empresa de bienes raíces habían inflado ilegalmente su riqueza y manipulado el valor de las propiedades para obtener préstamos bancarios favorables o mejores condiciones en seguros.
Un juez del estado de Nueva York ordenó a Trump pagar 464 millones de dólares, pero un tribunal superior eliminó después la sanción financiera mientras mantuvo el fallo de fondo.
Trump busca vengarse de la fiscal demócrata. James fue inculpada el 9 de octubre con cargos de fraude y es la segunda opositora del republicano acusada judicialmente en las últimas semanas.
También en Nueva York, un jurado lo declaró culpable a finales de mayo de 2024 de 34 cargos en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante un pago para silenciar a un actor porno que dijo que ambos habían tenido relaciones sexuales.
El juicio incluyó cargos de que Trump falsificó registros comerciales para encubrir un pago para silenciar a Stormy Daniels, la actriz porno que afirmó haber tenido relaciones sexuales con Trump en 2006, mientras él estaba casado.
El pago de 130,000 dólares provino del exabogado y solucionador personal de Trump, Michael Cohen, para comprar el silencio de Daniels durante las últimas semanas de la campaña de 2016, en lo que los fiscales alegan fue un intento de interferir en las elecciones.
"Este fue un juicio amañado y vergonzoso", dijo un enojado Trump a los periodistas después de salir de la sala del tribunal. "El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte del pueblo. Ellos saben lo que pasó, y todos saben lo que pasó aquí”.