Internacional

Carlos III despojará al príncipe Andrés de todos sus títulos por el caso Epstein

El rey británico "un proceso formal" para retirarle a su hermano todos los honores, incluido su título como príncipe de York y su residencia.
jue 30 octubre 2025 03:34 PM
El príncipe Andrés de Gran Bretaña abandona la Abadía de Westminster tras la ceremonia de coronación del rey Carlos y la reina Camilla de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 6 de mayo de 2023.
El segundo hijo de Isabel II, de 65 años y que vive junto a su exesposa, Sarah Ferguson, en esa mansión de 30 habitaciones desde 2003. (FOTO: Toby Melville/REUTERS)

El rey Carlos III comenzó este jueves "un proceso formal" para despojar de sus "títulos y honores" a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con el financiero estadounidense y pedocriminal Jeffrey Epstein, anunció el jueves el palacio de Buckingham.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", precisa el comunicado.

Además, Andrés tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodge. "Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa", según la misma fuente.

El segundo hijo de Isabel II, de 65 años y que vive junto a su exesposa, Sarah Ferguson, en esa mansión de 30 habitaciones desde 2003, se trasladará a la finca de Sandringham Estate, en Norfolk, a unos 180 km al noreste de Londres, según la agencia Press-Association.

En los últimos meses, se redobló la presión para que Andrés abandonara Royal Lodge, que se encuentra en la propiedad real de Windsor, y más aún desde que se publicaron la semana pasada las memorias póstumas de Virigina Giuffre, principal acusadora de Jeffrey Epstein.

En el libro, Giuffre cuenta que fue utilizada como esclava sexual por Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado, y revela que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

La familia de Virginia Giuffre "cantó victoria" el jueves después del anuncio, congratulándose de que el valor de la difunta acusadora de Epstein hizo "caer a un príncipe británico".

"Hoy, una estadounidense ordinaria surgida de una familia estadounidense ordinaria hizo caer a un príncipe británico, con su verdad y su valentía extraordinaria", escribió su familia en un comunicado enviado a la BBC. Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025. Sus memorias, publicadas a título póstumo el 21 de octubre, relanzaron la polémica sobre si Andrés debía mantener sus títulos.

