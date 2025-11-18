Publicidad

Internacional

El Senado de EU aprueba la publicación de los archivos de Epstein

La resolución exige la divulgación de todos los registros no clasificados del exfinanciero y delincuente sexual.
mar 18 noviembre 2025 04:58 PM
Los manifestantes se paran detrás de las barricadas en una conferencia de prensa con la representante estadounidense Adelita Grijalva (D-AZ) (no en la foto) mientras pide la publicación de los archivos de Epstein, en Capitol Hill en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de noviembre de 2025.
La disputa pública y cada vez más amarga entre los republicanos sobre los archivos de Epstein había fracturado las relaciones entre Trump y algunos de sus partidarios más fervientes. (FOTO: Annabelle Gordon/REUTERS)

El Senado estadounidense aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que obliga a las autoridades a hacer públicos archivos del caso del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, horas después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes.

Los senadores utilizaron un procedimiento especial para que el texto fuera considerado aprobado de forma automática, sin debates y sin enmiendas. La propuesta de ley será enviada al despacho de Donald Trump para su promulgación.

Dos días después del abrupto giro de Trump, la medida fue aprobada por 427 votos a favor y 1 en contra en la Cámara de representantes.

La disputa pública y cada vez más amarga entre los republicanos sobre los archivos de Epstein había fracturado las relaciones entre Trump y algunos de sus partidarios más fervientes.

Antes de la votación, unas dos decenas de supervivientes de los presuntos abusos de Epstein se unieron a un trío de legisladores demócratas y republicanos frente al Capitolio de Estados Unidos para instar a la publicación de los expedientes.

Las mujeres sostenían fotografías de cuando eran más jóvenes, la edad en la que, según ellas, conocieron a Epstein, un financiero neoyorquino que confraternizaba con algunos de los hombres más poderosos del país.

El escándalo Epstein ha sido una piedra en el zapato de Trump durante meses, en parte porque amplificó las teorías de conspiración de sus propios partidarios.

Muchos votantes republicanos creen que el Gobierno Trump ha encubierto los vínculos de Epstein con figuras poderosas y oscurecido los detalles que rodearon su muerte, que fue declarada suicidio, en una cárcel de Manhattan en 2019.

Pese a su cambio de postura sobre el proyecto, el presidente republicano sigue enfadado por la atención prestada al asunto Epstein. El martes, llamó "persona terrible" a un reportero que preguntó sobre ello en el Despacho Oval y dijo que a la cadena de televisión para la que trabajaba el periodista se le debería retirar la licencia.

Trump socializó y salió de fiesta con Epstein en las décadas de 1990 y 2000 antes de lo que él llama un distanciamiento, pero la vieja amistad se ha convertido en un raro punto débil del presidente con sus partidarios.

