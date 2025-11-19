Los aliados de EU toman distancia de sus ataques en el Caribe y el Pacífico

Hasta el 15 de noviembre, Estados Unidos ha cometido 21 de estos ataques letales contra embarcaciones civiles. El número de muertos asciende a 83, de acuerdo con un recuento hecho por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La administración Trump no ha proporcionado información sobre quiénes eran las personas a bordo de las embarcaciones atacadas en aguas internacionales.

De acuerdo con especialistas en derechos humanos, estos ataques estadounidenses pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Las acciones de la Casa Blanca no han sido aprobadas por el Congreso, que cuenta con la facultad de autorizar los ataques contra agentes extranjeros.

Expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas indican que incluso si se comprobara que las personas asesinadas en estas ofensivas estuvieran involucradas en acciones delictivas, la respuesta era su detención y su procesamiento penal, no su muerte.

“Los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos han dicho con frecuencia al Congreso que desean más recursos para la detección, la vigilancia y la interdicción. Sin embargo, nunca han solicitado la capacidad para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales”, indica WOLA en un informe sobre la situación.

A pesar de las críticas, Washington movió al Caribe el portaviones más grande del mundo para unirse a esta operación contra el tráfico de sustancias que mata a miles de estadounidenses cada año, aunque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste que el objetivo es su cabeza y apropiarse de sus reservas de petróleo.