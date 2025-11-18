Trump apoya a príncipe saudí por el caso de un periodista asesinado

Durante la reunión, firmaron acuerdos sobre energía nuclear civil y la venta de aviones de combate estadounidenses, informó la Casa Blanca.

Los dos Estados ratificaron una "declaración conjunta" sobre la energía nuclear civil que "crea la base legal para una cooperación que se cifra en miles de millones de dólares durante varias décadas (...) respetando estrictas normas de no proliferación", anunció el gobierno estadounidense.

Un "gran error"

El presidente estadounidense comenzó el encuentro destacando el "increíble" historial del príncipe "en materia de derechos humanos", y poco después restó importancia al asesinato de Khashoggi en 2018 en Turquía.

Según la CIA, Bin Salmán ordenó el asesinato del periodista crítico con la corona saudita.

Trump quiso quitarle tenor al asunto: "Estas cosas pasan", dijo, y criticó al periodista, al que calificó de "extremadamente controvertido".

El republicano recriminó a una periodista por considerar que con sus preguntas sobre el homicidio estaba avergonzando al príncipe, del que dijo que no tuvo nada que ver con el crimen.

El príncipe saudita reconoció que el asesinato del periodista fue un "gran error". "Estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", agregó.

Tras estas declaraciones, la viuda de Khashoggi instó al príncipe heredero a pedirle disculpas de manera personal.