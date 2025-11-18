Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Trump apoya a príncipe saudí por el caso de un periodista asesinado

El presidente busca reforzar las relaciones con el líder de facto de Arabia Saudita y por lo que le ofrece un recibimiento con toda la pompa-
mar 18 noviembre 2025 08:34 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (L), y el príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, posan para una foto en la columnata de la Casa Blanca en Washington, DC, el 18 de noviembre de 2025.
"Estas cosas pasan", dijo Trump sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, y criticó al periodista, al que calificó de "extremadamente controvertido". (FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Además de ofrecer al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán una espectacular rehabilitación diplomática acompañada de importantes acuerdos en defensa y energía, Donald Trump lo defendió con firmeza el martes en relación con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

Durante una visita del príncipe heredero a la Casa Blanca, Trump buscó reforzar las relaciones con el líder de facto de Arabia Saudita y le ofreció un recibimiento con toda la pompa, incluido un espectáculo aéreo con F-35.

Publicidad

Durante la reunión, firmaron acuerdos sobre energía nuclear civil y la venta de aviones de combate estadounidenses, informó la Casa Blanca.

Los dos Estados ratificaron una "declaración conjunta" sobre la energía nuclear civil que "crea la base legal para una cooperación que se cifra en miles de millones de dólares durante varias décadas (...) respetando estrictas normas de no proliferación", anunció el gobierno estadounidense.

Un "gran error"

El presidente estadounidense comenzó el encuentro destacando el "increíble" historial del príncipe "en materia de derechos humanos", y poco después restó importancia al asesinato de Khashoggi en 2018 en Turquía.

Lee

El presidente Donald Trump, acompañado por el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick (2a R), recibe una pregunta de un reportero después de firmar una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 19 de septiembre de 2025 en Washington, DC. Trump firmó dos órdenes ejecutivas, estableciendo la "Trump Gold Card" e introduciendo una tarifa de 100.000 dólares para visas H-1B.
Internacional

La censura avanza en Estados Unidos, el país de la libertad

Según la CIA, Bin Salmán ordenó el asesinato del periodista crítico con la corona saudita.

Trump quiso quitarle tenor al asunto: "Estas cosas pasan", dijo, y criticó al periodista, al que calificó de "extremadamente controvertido".

El republicano recriminó a una periodista por considerar que con sus preguntas sobre el homicidio estaba avergonzando al príncipe, del que dijo que no tuvo nada que ver con el crimen.

El príncipe saudita reconoció que el asesinato del periodista fue un "gran error". "Estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", agregó.

Tras estas declaraciones, la viuda de Khashoggi instó al príncipe heredero a pedirle disculpas de manera personal.

Publicidad

"Dijo que lo lamenta, entonces debe reunirse conmigo, pedirme perdón y compensarme por el asesinato de mi marido", escribió Hanan Elatr Khashoggi en X.

Solución de dos Estados

Durante la reunión, Bin Salmán anunció a Trump un aumento de 600,000 millones a casi 1 billón de dólares de las inversiones de su país rico en petróleo en suelo estadounidense.

Con una amplia sonrisa, el republicano le pidió que confirmara la cifra, a lo que Bin Salmán respondió: "Sin duda alguna".

Trump recibió al príncipe heredero como si se tratase de un jefe de Estado, ya que considera al reino clave para la paz en Medio Oriente tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

El presidente estadounidense presionó al príncipe para que normalice las relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, impulsados por Trump en su primer mandato.

Bin Salmán aseguró el martes que trabaja para poder hacerlo "lo antes posible", pero insistió en garantizar primero una "vía clara hacia la solución de dos Estados" como salida al conflicto entre Israel y los palestinos.

Lee

Los palestinos se sientan junto a un incendio, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en la ciudad de Gaza, el 17 de noviembre de 2025.
Internacional

Los pendientes que quedan en el plan de Trump para Gaza

El presidente estadounidense volvió a referirse a la venta de cazas F-35, a pesar de las preocupaciones que esto genera en Israel y a las advertencias de funcionarios estadounidenses de que China podría robar tecnología de estos modelos de aviones.

El príncipe, de 40 años, ha impulsado el acercamiento con Trump, incluso con promesas de invertir en los negocios inmobiliarios de la familia del republicano.

Pero la sombra de duda sobre el asesinato de Khashoggi durante el primer mandato de Trump enfrió las relaciones entre Washington y Riad durante años.

Publicidad

Tags

Arabia Saudita Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad