Opinión

Un cambio de era: geopolítica e Inteligencia Artificial

El poder ya no reside en la fuerza ni en el territorio, sino en la mente: en la capacidad de aprender, adaptarse y decidir con lucidez en medio del ruido.
jue 20 noviembre 2025 06:00 AM
Pasamos de la globalización ingenua a una competencia estructural por el liderazgo del siglo XXI, donde el dominio se mide por ecosistemas tecnológicos, capacidades cognitivas y visión humana, apunta Mauricio Hubard. (iStock)

“Los imperios del futuro serán los imperios de la mente": Winston Churchill, Universidad de Harvard, 6 de septiembre de 1943.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió bajo la lógica del poder bipolar. Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron el planeta en dos esferas ideológicas separadas por la amenaza nuclear. Ese equilibrio duró décadas, hasta que la caída del Muro de Berlín dio paso a una hegemonía unipolar encabezada por Estados Unidos: la era del libre comercio y la globalización como promesa de prosperidad sin límites.

Hoy, ese modelo llega a su fin. Surge un mundo tripolar, donde Estados Unidos, China y Rusia representan tres polos de poder con estrategias y ambiciones distintas. Pero, a diferencia del siglo XX, la competencia ya no se mide por misiles o territorios, sino por el control de los recursos naturales, las tecnologías estratégicas y la influencia digital.

El nuevo campo de batalla son los minerales críticos, los chips, la Inteligencia Artificial (IA), los datos y la energía. La disputa no es solo tecnológica, sino también narrativa: cada potencia busca imponer su visión del futuro y su modelo de desarrollo.

El libre comercio, antes motor del crecimiento global, cede terreno ante un proteccionismo pragmático. Las grandes potencias rediseñan sus políticas industriales para asegurar autonomía estratégica, incluso a costa de la eficiencia mundial. La economía vuelve a ser un instrumento de poder.

Incluso el espacio exterior refleja esta competencia. Gobiernos y empresas privadas buscan regresar a la Luna, explorar Marte o dominar las órbitas satelitales. Es un símbolo de cómo la ambición humana ha trascendido los límites del planeta.

Pero el frente más decisivo de esta nueva era no está fuera de la Tierra, sino en la mente humana. La IA redefine la educación, el trabajo y la forma en que pensamos. Su impacto será tan profundo como el de la imprenta o la electricidad.

Muchos la observan con temor, pero el verdadero riesgo no está en la IA, sino en no saber usarla con propósito. Resistirse a ella sería como haber temido al fuego o a la escritura: inútil e improductivo. La historia siempre favorece a quienes comprenden los cambios antes que los demás y los orientan hacia el bien común.

La IA no sustituye la mente humana; la amplía. Es una oportunidad para pensar mejor, decidir con mayor claridad y liberar tiempo para lo esencial. Integrarla con conciencia y ética será el gran reto de esta generación.

Al mismo tiempo, las redes sociales y la sobreexposición informativa han convertido la atención en un recurso escaso. Lo inmediato desplaza a lo importante. En este entorno, la IA puede amplificar tanto la manipulación como el discernimiento. De nosotros dependerá qué camino prevalece.

El poder ya no reside en la fuerza ni en el territorio, sino en la mente: en la capacidad de aprender, adaptarse y decidir con lucidez en medio del ruido. En efecto, como anticipó Churchill, los imperios del futuro serán los imperios de la mente.

Este reacomodo global no es solo político o económico: es uno de los signos visibles del cambio de era. Pasamos de la globalización ingenua a una competencia estructural por el liderazgo del siglo XXI, donde el dominio se mide por ecosistemas tecnológicos, capacidades cognitivas y visión humana.

En medio de la incertidumbre también hay oportunidad. Frente a un escenario que desafía nuestras estructuras, existen tres caminos para responder con conciencia, innovación y propósito:

1. Recuperar la atención y el pensamiento crítico. En un entorno saturado de información, la atención es el nuevo capital. Pensar con calma, verificar y discernir se ha convertido en un acto de libertad. Quienes mantengan claridad y criterio propio destacarán en medio del ruido. Fomentar una cultura del pensamiento crítico será una ventaja competitiva y moral.

2. Humanizar la tecnología. La IA no reemplaza a la humanidad, amplifica nuestras intenciones. Si la guiamos con ética, será un motor de desarrollo; si la usamos sin propósito, puede acentuar desigualdades. Innovar con sentido humano será la forma más poderosa de liderazgo.

3. Integrar liderazgo, rentabilidad y propósito. Las empresas que aspiren a liderar esta nueva era deben alinear tecnología, ética y propósito. No se trata solo de productividad o rentabilidad, sino de entender que el éxito sostenible depende de contribuir al bien común. La IA, bien orientada, puede ser el puente entre resultados financieros y valor social, si se guía con principios sólidos y compromiso genuino con las personas y la comunidad.

El cambio de era no es solo un desafío: es una invitación a evolucionar. Nos llama a redefinir qué significa ser humanos, liderar y prosperar en un mundo donde la inteligencia —natural o artificial— determinará el futuro.

Debemos ser los artífices de nuestro destino, de nuestras empresas y de la aportación que podemos dar a México y al mundo, en conjunción con la IA, para lograr un mejor ser humano, una mejor empresa, un mejor país y un mejor planeta.

Quienes comprendan esta responsabilidad y actúen con propósito no solo sobrevivirán al nuevo orden: serán quienes lo construyan.

____

Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Más acerca del autor:

