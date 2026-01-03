¿De dónde viene la droga que Estados Unidos consume?

La Casa Blanca acusa al presidente Nicolás Maduro de dirigir al supuesto Cartel de los Soles, extremo que el gobierno venezolano tacha de "vil mentira”.

Caracas denuncia que este despliegue fue el primer paso para derrocar a Nicolás Maduro y apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela.

Y justo la madrugada de este 3 de enero, el presidente de EU la detención y extradición de Maduro . Trump afirma que Caracas utiliza el dinero del petróleo para financiar "narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros".

Estados Unidos mandó al jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago, y al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a República Dominicana, para discutir acciones contra el narcotráfico en el Caribe.

Sin embargo, las acciones pueden ser poco efectivas para combatir el principal problema de Estados Unidos. La sustancia que provoca más muertes por sobredosis en ese país, con diferencia, es el fentanilo.

El Informe de Estrategia de Control de Narcóticos Internacionales (INCSR) del Departamento de Estado de marzo de 2025 afirmaba: “El Departamento de Estado, en consulta con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias pertinentes, ha identificado a México, un país a miles de kilómetros de Venezuela, como la única fuente significativa de fentanilo y análogos de fentanilo ilícitos que afectan de manera considerable a Estados Unidos durante el año calendario anterior.”

No hay pruebas de que se fabrique o trafique esta sustancia desde Venezuela ni desde ningún otro lugar de Sudamérica, de acuerdo con un análisis de la propia Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.