Internacional

Trump "cierra" el espacio aéreo de Venezuela; aerolíneas suspenden vuelos

El presidente de EU lanzó un nuevo mensaje intimidatorio hacia Venezuela, país que gobierna Nicolás Maduro. Seis aerolíneas suspendieron vuelos de y hacia el país sudamericano.
sáb 29 noviembre 2025 08:57 AM
El presidente de Estados Unidos aumenta las tensiones hacia Venezuela con una serie de amenazas y acciones en la lucha contra el narcotráfico; Maduro asegura que lo que quiere es intervenir en el país sudamericano. (Fotos: AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump aumentó la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye al mayor portaviones del mundo.

El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen.

Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Por ahora, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos. Las tensiones regionales se intensifican con la presencia militar.

Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a "actuar con precaución" debido a la "situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela".

Suspensión de vuelos

La advertencia tuvo como consecuencia que la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de seis aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica.

La medida enfureció a Caracas.

La autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

El gobierno de Maduro señala a las aerolíneas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales".

El diario The New York Times informó el viernes que los dos líderes mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.

