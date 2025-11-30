Trump utiliza el atentado en Washington para intensificar sus políticas antiinmigración

"Pondré en pausa permanente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, pondré fin a todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por la máquina de firmar del aletargado Joe Biden, y eliminaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", dijo el jueves en su red social, Truth Social.

Trump no identificó a ningún país por su nombre ni explicó a qué se refería con países del tercer mundo o "pausa permanente".

El mandatario también amenazó con poner fin a todos los beneficios y subsidios federales para los "no ciudadanos", y añadió que "desnaturalizaría a los migrantes que socavan la tranquilidad nacional" y deportaría a cualquier extranjero considerado una carga pública, un riesgo para la seguridad o "no compatible con la civilización occidental”.

El objetivo es "lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió el mandatario. "Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede resolver completamente esta situación", clamó.

Controversia en EU

El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las "unidades cero" de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.