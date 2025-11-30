Trump utiliza el atentado en Washington para intensificar sus políticas antiinmigración

Lakanwal ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.
Jeanine Pirro, la fiscal federal para Washington, dijo el viernes que el hombre será acusado de asesinato por el ataque.
En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro.
Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.
Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves como consecuencia de sus heridas.
Wolfe seguía "luchando por su vida", según Trump.
Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.
Revisión del estado migratorio
Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el jueves que revisará el estado migratorio de todos los residentes permanentes provenientes de 19 países.
Afganistán, así como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania figuran en la lista.
Más de 1.6 millones de extranjeros con residencia permanente (alrededor del 12% del total de titulares de la llamada "green card") son originarios de países de esa lista, según los últimos datos de inmigración disponibles analizados por AFP.