Trump utiliza el atentado en Washington para intensificar sus políticas antiinmigración

El presidente de Estados Unidos asegura que su gobierno pausará “permanentemente” la migración de todos los “países del tercer mundo”.
dom 30 noviembre 2025 07:59 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación después de una llamada con miembros del servicio militar, en Acción de Gracias, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 27 de noviembre de 2025.
El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán. (FOTO: Anna Rose Layden/REUTERS/REUTERS)

El ataque a dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos realizado por un ciudadano afgano, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, dio un nuevo impulso al presidente Donald Trump para intensificar sus políticas contra la migración.

En los días posteriores al atentado, ocurrido el miércoles a unas cuadras de la Casa Blanca, Trump ha hecho declaraciones que dejan claro que va a utilizar el ataque como una justificación de sus extremas medidas antiinmigración.

"Pondré en pausa permanente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, pondré fin a todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por la máquina de firmar del aletargado Joe Biden, y eliminaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", dijo el jueves en su red social, Truth Social.

Trump no identificó a ningún país por su nombre ni explicó a qué se refería con países del tercer mundo o "pausa permanente".

El mandatario también amenazó con poner fin a todos los beneficios y subsidios federales para los "no ciudadanos", y añadió que "desnaturalizaría a los migrantes que socavan la tranquilidad nacional" y deportaría a cualquier extranjero considerado una carga pública, un riesgo para la seguridad o "no compatible con la civilización occidental”.

El objetivo es "lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió el mandatario. "Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede resolver completamente esta situación", clamó.

Controversia en EU

El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las "unidades cero" de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.

Jeanine Pirro, la fiscal federal para Washington, dijo el viernes que el hombre será acusado de asesinato por el ataque.

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro.

Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves como consecuencia de sus heridas.

Wolfe seguía "luchando por su vida", según Trump.

Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.

Revisión del estado migratorio

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el jueves que revisará el estado migratorio de todos los residentes permanentes provenientes de 19 países.

Afganistán, así como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania figuran en la lista.

Más de 1.6 millones de extranjeros con residencia permanente (alrededor del 12% del total de titulares de la llamada "green card") son originarios de países de esa lista, según los últimos datos de inmigración disponibles analizados por AFP.

Cuba representa la mayor parte, con unos 560,000 titulares de tarjetas de residencia, seguido por Haití (235,000) y Venezuela (153,000).

Afganistán, que tiene más de 116,000 titulares de "green card", también se ve afectado por una suspensión de las solicitudes de inmigración ordenada por el gobierno tras el tiroteo.

No está claro qué autoridad tiene Trump para hacer cumplir sus exigencias ni cómo intentará que se lleven a cabo.

De acuerdo con la legislación federal estadounidense, por ejemplo, los ciudadanos solo pueden ser desnaturalizados si se descubre que han ocultado información sobre sus antecedentes al tramitar la ciudadanía o que han falseado su identidad durante el proceso.

Solicitudes de asilo, congeladas

Estados Unidos congeló las decisiones relativas al asilo en el país, informaron fuentes oficiales el viernes.

Edlow anunció el viernes en la noche que su agencia "frenó todas las decisiones de asilo" hasta que el gobierno pueda "garantizar que cada extranjero sea evaluado y examinado al máximo grado posible”.

La declaración de Edlow se produjo un día después que Trump anunciara planes para "pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Al ser preguntado sobre qué nacionalidades serían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional señaló a la AFP una lista de 19 países, incluyendo a Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania, que ya enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos desde junio.

Según los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán.

AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar a afganos en Estados Unidos tras la retirada militar, afirmó sin embargo que los ciudadanos del país asiático habían pasado por algunas de las verificaciones de seguridad más completas entre todos los migrantes.

Sin embargo, el sospechoso habría recibido asilo del gobierno estadounidense en abril, cuando Trump ya era presidente, según tres personas con conocimiento del caso que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Trump tenía preparada una respuesta cuando le preguntaron al respecto el jueves.

“En lo que respecta al asilo, cuando los traen en avión, es muy difícil sacarlos”, dijo. “No importa cómo quieras hacerlo, es muy difícil sacarlos. Pero ahora vamos a sacarlos a todos”.

Washington D. C. Inmigración Donald Trump

