La estrategia de los inversionistas para tener rendimientos en tiempos de incertidumbre y que debes conocer

Kirsten Cabacungan, estratega de inversiones de la Oficina Principal de Inversiones de Merrill Lynch y Bank of America Private Bank, dice que las empresas más grandes y consolidadas son las que generalmente devuelven capital a sus accionistas en forma de dividendos; mientras que las más pequeñas y en crecimiento tienden a reinvertir las ganancias en su negocio. “Las empresas que han aumentado sus dividendos de forma constante tienden a ser más estables y de mayor calidad. Son compañías que históricamente han superado las recesiones y tienen mayor probabilidad de pagar dividendos de forma consistente”, afirma.

En 2024, los dividendos pagados en México de 38 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayeron 5.6% y alcanzaron un monto de 216,777 millones de pesos. Se trata de su menor nivel desde 2021, cuando el desempeño de los dividendos fue marcado por el impacto de la pandemia, que llevó a las compañías a tomar decisiones drásticas para recortar dividendos y optar por ahorrar dinero.

Actualmente, el contexto y las amenazas son diferentes. Las expectativas de un bajo crecimiento y la incertidumbre comercial pesan en la generación de utilidades en las compañías. Las empresas que más disminuyeron su monto de dividendos fueron Grupo Industrial Saltillo, Alfa, Grupo México y Herdez.

“Los sectores vulnerables a los aranceles y aquellos con márgenes bajos y beneficios económicamente sensibles, podrían verse afectados. La construcción, el automotriz, los fabricantes de autopartes y los minoristas serán los más afectados”, comenta Ben Lofthouse, líder de Global Equity Income de Janus Henderson Investors.

Benjamín Álvarez, gerente de análisis bursátil de CIBanco, coincide en que es muy probable que los resultados netos de las empresas se vean impactados por la guerra comercial que emprende Estados Unidos hacia otros países; sin embargo, puede existir alguna resistencia por la disminución de la tasa de interés, que hace que el costo financiero sea más bajo y que afecta directamente a las utilidades.