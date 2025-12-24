Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El atractivo de los dividendos en la estrategia de inversión accionaria

Invertir en acciones que pagan dividendos sigue siendo una estrategia defensiva, aunque en 2024 los pagos en México cayeron a su menor nivel desde 2021.
mié 24 diciembre 2025 03:00 PM
La estrategia de los inversionistas para tener rendimientos en tiempos de incertidumbre y que debes conocer
En México, las empresas que mayor monto ofrecen son Walmart de México y Centroamérica, con 37,399 millones de pesos repartidos al año; América Móvil, con 29,148 mdp; Grupo México, con 19,463 mdp; FEMSA, distribuye 14,697 mdp; y Coca Cola FEMSA otorga 12,773 mdp a sus accionistas. (sankai/Getty Images)

Los inversionistas siempre buscan maximizar el rendimiento de su dinero. Para lograrlo, algunos centran su atención en los movimientos del mercado y en las empresas de alto potencial de crecimiento, pero existe una estrategia que puede ser igualmente efectiva: invertir en acciones que dan dividendos. Si bien es una estrategia discreta, representa una fuente constante de rendimientos hasta cierto punto confiable, especialmente cuando el mercado muestra signos de desaceleración o alta volatilidad.

Los dividendos son un pago que hace una empresa a sus accionistas por las utilidades que genera. El pago y el monto se acuerdan en las asambleas con accionistas y las personas que conforman el consejo de administración de las empresas. Generalmente, el pago es mensual, trimestral o anual.

Publicidad

Kirsten Cabacungan, estratega de inversiones de la Oficina Principal de Inversiones de Merrill Lynch y Bank of America Private Bank, dice que las empresas más grandes y consolidadas son las que generalmente devuelven capital a sus accionistas en forma de dividendos; mientras que las más pequeñas y en crecimiento tienden a reinvertir las ganancias en su negocio. “Las empresas que han aumentado sus dividendos de forma constante tienden a ser más estables y de mayor calidad. Son compañías que históricamente han superado las recesiones y tienen mayor probabilidad de pagar dividendos de forma consistente”, afirma.

En 2024, los dividendos pagados en México de 38 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayeron 5.6% y alcanzaron un monto de 216,777 millones de pesos. Se trata de su menor nivel desde 2021, cuando el desempeño de los dividendos fue marcado por el impacto de la pandemia, que llevó a las compañías a tomar decisiones drásticas para recortar dividendos y optar por ahorrar dinero.

Actualmente, el contexto y las amenazas son diferentes. Las expectativas de un bajo crecimiento y la incertidumbre comercial pesan en la generación de utilidades en las compañías. Las empresas que más disminuyeron su monto de dividendos fueron Grupo Industrial Saltillo, Alfa, Grupo México y Herdez.

Lee

Con solo 1% de las acciones, inversionistas pueden cambiar el rumbo de una empresa
Mercados

Los inversionistas activistas trabajan para cambiar el marcador en las empresas

“Los sectores vulnerables a los aranceles y aquellos con márgenes bajos y beneficios económicamente sensibles, podrían verse afectados. La construcción, el automotriz, los fabricantes de autopartes y los minoristas serán los más afectados”, comenta Ben Lofthouse, líder de Global Equity Income de Janus Henderson Investors.

Benjamín Álvarez, gerente de análisis bursátil de CIBanco, coincide en que es muy probable que los resultados netos de las empresas se vean impactados por la guerra comercial que emprende Estados Unidos hacia otros países; sin embargo, puede existir alguna resistencia por la disminución de la tasa de interés, que hace que el costo financiero sea más bajo y que afecta directamente a las utilidades.

Publicidad

Parte de la estrategia

Los analistas consultados consideran que algunos perfiles de inversionistas suelen interesarse por empresas que ya tienen un programa muy establecido de dividendos, pues éstas incluso son las que también hacen recurrentemente anuncios extraordinarios de dividendos, y con ello, pueden generar un rendimiento de inversión superior a otros instrumentos financieros como deuda o ETF de commodities.

En México, las empresas que mayor monto ofrecen son Walmart de México y Centroamérica, con 37,399 millones de pesos repartidos al año; América Móvil, con 29,148 mdp; Grupo México, con 19,463 mdp; FEMSA, distribuye 14,697 mdp; y Coca Cola FEMSA otorga 12,773 mdp a sus accionistas.

“Los dividendos adquieren mayor importancia cuando los mercados de renta variable se enfrentan a periodos de incertidumbre. Cuando los mercados de renta variable dejan de revalorizarse, los dividendos se convierten en el principal motor de los rendimientos del mercado de renta variable. Los valores con dividendos también tienden a ser más defensivos, con mayores porcentajes en servicios públicos, productos básicos, telecomunicaciones, por ejemplo, con beneficios menos sensibles a la economía”, asegura Lofthouse.

Álvarez señala que los dividendos pueden ser un factor importante para invertir en determinadas acciones. Sin embargo, existen inversionistas que lo ven como una desventaja, pues las empresas que distribuyen sus utilidades son vistas como con poca ambición de expandirse y crecer. En cambio, si se deciden por aquellas compañías de crecimiento que reinvierten las utilidades, se puede garantizar que el negocio crezca y el rendimiento de sus acciones sea mayor en el largo plazo.

El especialista agrega que hay inversionistas que optan por no elegir empresas que pagan dividendos porque muchas veces tienen que pagar doble impuesto, es decir, se paga impuesto sobre la renta (ISR) como accionista de la empresa y también cuando recibe esa liquidez a la hora de que la empresa se lo transfiere.

“Si su objetivo es generar un flujo de ingresos, podría simplemente buscar acciones con una rentabilidad por dividendo superior a la media a largo plazo. Pero si es un inversionista orientado al crecimiento que no busca ingresos inmediatos, considere invertir en acciones con un historial de aumento de dividendos a medida que aumentan los flujos de caja y las ganancias”, comenta Cabacungan.

Publicidad

Tags

Bolsa Mexicana de Valores Acciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad