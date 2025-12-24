La estrategia de los inversionistas para tener rendimientos en tiempos de incertidumbre y que debes conocer

Parte de la estrategia
Los analistas consultados consideran que algunos perfiles de inversionistas suelen interesarse por empresas que ya tienen un programa muy establecido de dividendos, pues éstas incluso son las que también hacen recurrentemente anuncios extraordinarios de dividendos, y con ello, pueden generar un rendimiento de inversión superior a otros instrumentos financieros como deuda o ETF de commodities.
En México, las empresas que mayor monto ofrecen son Walmart de México y Centroamérica, con 37,399 millones de pesos repartidos al año; América Móvil, con 29,148 mdp; Grupo México, con 19,463 mdp; FEMSA, distribuye 14,697 mdp; y Coca Cola FEMSA otorga 12,773 mdp a sus accionistas.
“Los dividendos adquieren mayor importancia cuando los mercados de renta variable se enfrentan a periodos de incertidumbre. Cuando los mercados de renta variable dejan de revalorizarse, los dividendos se convierten en el principal motor de los rendimientos del mercado de renta variable. Los valores con dividendos también tienden a ser más defensivos, con mayores porcentajes en servicios públicos, productos básicos, telecomunicaciones, por ejemplo, con beneficios menos sensibles a la economía”, asegura Lofthouse.
Álvarez señala que los dividendos pueden ser un factor importante para invertir en determinadas acciones. Sin embargo, existen inversionistas que lo ven como una desventaja, pues las empresas que distribuyen sus utilidades son vistas como con poca ambición de expandirse y crecer. En cambio, si se deciden por aquellas compañías de crecimiento que reinvierten las utilidades, se puede garantizar que el negocio crezca y el rendimiento de sus acciones sea mayor en el largo plazo.
El especialista agrega que hay inversionistas que optan por no elegir empresas que pagan dividendos porque muchas veces tienen que pagar doble impuesto, es decir, se paga impuesto sobre la renta (ISR) como accionista de la empresa y también cuando recibe esa liquidez a la hora de que la empresa se lo transfiere.
“Si su objetivo es generar un flujo de ingresos, podría simplemente buscar acciones con una rentabilidad por dividendo superior a la media a largo plazo. Pero si es un inversionista orientado al crecimiento que no busca ingresos inmediatos, considere invertir en acciones con un historial de aumento de dividendos a medida que aumentan los flujos de caja y las ganancias”, comenta Cabacungan.