La principal economía de la Unión Europea vivió en recesión en 2023 y 2025, y aunque las previsiones para este año son positivas, se espera un crecimiento de solo 0.2%, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Alemania (Destatis). En los últimos tres años, el PIB alemán ha registrado apenas dos trimestres de crecimiento.

La economía alemana vivió su mejor momento a principios de la década de los 2010. El gas ruso abastecía de combustible barato a sus industrias y China era un gran socio comercial.

La manufactura —principalmente, las industrias automotriz y química— había sido durante muchos años el corazón de la economía alemana, pero desde hace mucho tiempo, ha sufrido de una ralentización que golpeó al resto de los sectores.

"Prevemos este año una caída de la producción del 2%, por lo que la producción industrial retrocederá por cuarto año consecutivo", señaló el BDI, que llama a las autoridades a emprender un "giro en la política económica, con prioridades claras para la competitividad y el crecimiento”, indicó.

"En el tercer trimestre, la producción volvió a caer un 0.9% respecto al trimestre anterior y un 1.2% en términos interanuales", señaló esta Federación.

En 2024, más empresas cerraron que en la anterior gran crisis financiera y económica de 2011, de acuerdo con la Deutsche Welle (DW).

Estas son las razones de la caída de la economía alemana, que llegó a ser el motor económico de la Unión Europea y que se encuentra en un momento tan delicado.