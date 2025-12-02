La industria automotriz vive un mal momento
Dentro de la manufactura, la industria automotriz es la más importante. De acuerdo con Destatis, el principal componente de las exportaciones alemanas son vehículos y autopartes, un 17% del total.
Sin embargo, el sector automotor en particular, los grandes grupos del país han perdido terreno frente a sus competidores chinos.
"Por poner un ejemplo de cómo el país se ha quedado atrás, al principio los directivos de la industria automovilística alemana, en su mayoría hombres, consideraban que los coches eléctricos eran juguetes para niñas", escribió el autor.
La industria automotriz alemana está de capa caída desde hace tiempo. La demanda de autos de combustión interna disminuye en los mercados más importantes para Alemania, como Estados Unidos y China, mientras aumenta la de autos eléctricos, de acuerdo con un reporte de PWC.
Frank Schwope, de la Universidad de la Mediana Empresa de Hannover y experto en el sector automotriz, dijo a la cadena DW que "las perturbaciones provocadas por la electromovilidad y los nuevos competidores chinos" influyen en la bajada de ventas y beneficios de las automotrices alemanas.
De acuerdo con Volkswagen, esa disrupción ha provocado actualmente graves pérdidas de utilidades: en el tercer trimestre de 2024, fueron casi un 64% más bajos que en el mismo período del año anterior.
Como respuesta, el grupo VW quiere, según el diario Handelsblatt, ahorrar, sobre todo, en costos salariales. El comité general de empresa asegura que VW planea cerrar tres plantas y eliminar decenas de miles de puestos de trabajo.