Estas son las razones por las que Alemania atraviesa su peor crisis desde la posguerra

La producción industrial del país europeo retrocederá por cuarto año consecutivo en 2025, advierte la Federación de Industrias Alemanas.
mar 02 diciembre 2025 01:30 PM
Una visión general de la empresa de la industria química BASF en Schwarzheide, Alemania, 1 de noviembre de 2022.
Cuando Rusia interrumpió el flujo del combustible, en Alemania se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas, ambos costos clave para industrias de alto consumo energético. (FOTO: Lisi Niesner/REUTERS)

El gobierno del conservador Friedrich Merz en Alemania enfrenta el reto de reactivar una economía que lleva más de dos años estancada y encara profundos cambios.

"La economía alemana está en caída libre y aun así el gobierno no responde con la firmeza necesaria", denunció Peter Leibinger, presidente de la Federación de industrias alemanas (BDI), en un comunicado.

La principal economía de la Unión Europea vivió en recesión en 2023 y 2025, y aunque las previsiones para este año son positivas, se espera un crecimiento de solo 0.2%, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Alemania (Destatis). En los últimos tres años, el PIB alemán ha registrado apenas dos trimestres de crecimiento.

La economía alemana vivió su mejor momento a principios de la década de los 2010. El gas ruso abastecía de combustible barato a sus industrias y China era un gran socio comercial.

La manufactura —principalmente, las industrias automotriz y química— había sido durante muchos años el corazón de la economía alemana, pero desde hace mucho tiempo, ha sufrido de una ralentización que golpeó al resto de los sectores.

"Prevemos este año una caída de la producción del 2%, por lo que la producción industrial retrocederá por cuarto año consecutivo", señaló el BDI, que llama a las autoridades a emprender un "giro en la política económica, con prioridades claras para la competitividad y el crecimiento”, indicó.

"En el tercer trimestre, la producción volvió a caer un 0.9% respecto al trimestre anterior y un 1.2% en términos interanuales", señaló esta Federación.

En 2024, más empresas cerraron que en la anterior gran crisis financiera y económica de 2011, de acuerdo con la Deutsche Welle (DW).

Estas son las razones de la caída de la economía alemana, que llegó a ser el motor económico de la Unión Europea y que se encuentra en un momento tan delicado.

La dependencia a la energía rusa

Desde febrero de 2022, Rusia se ha convertido en un enemigo. El exitoso modelo de negocio alemán de usar energía barata y altas habilidades de ingeniería para fabricar productos que tienen demanda en el mundo ha sido historia desde entonces.

“Alemania enfrenta muchos problemas derivados claramente de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania que se debe a su gran dependencia del gas y petróleo ruso. Estaban acostumbrados a comprar gas barato de Rusia y ahora Rusia se lo vende a India e India lo triangula a la Unión Europea a un precio mucho mayor”, dijo José Joel Peña, internacionalista y miembro de Comexi en entrevista con Cuéntame de Economía.

Cuando Rusia interrumpió el flujo del combustible, en Alemania se dispararon los precios del gas y de la electricidad generada a partir del gas, ambos costos clave para industrias de alto consumo energético como la siderúrgica, la de fertilizantes, la química y la del vidrio.

La electricidad costaba en 2024 a los usuarios industriales de Alemania una media de 20.3 céntimos de euro por kilovatio hora, de acuerdo con un estudio que la empresa de investigación Prognos AG elaboró para la Asociación de la Industria de Baviera.

En otras potencias industriales, como Estados Unidos o China, el costo es de 8.4 centavos de euro por kilovatio hora.

Alemania está buscando alternativas a la energía rusa. El consorcio de empresas argentinas Southern Energy firmó el lunes un acuerdo preliminar para exportar gas natural licuado (GNL) a la empresa alemana Sefe por ocho años, anunciaron el lunes ambas partes en un comunicado.

La industria automotriz vive un mal momento

Dentro de la manufactura, la industria automotriz es la más importante. De acuerdo con Destatis, el principal componente de las exportaciones alemanas son vehículos y autopartes, un 17% del total.

Sin embargo, el sector automotor en particular, los grandes grupos del país han perdido terreno frente a sus competidores chinos.

"Por poner un ejemplo de cómo el país se ha quedado atrás, al principio los directivos de la industria automovilística alemana, en su mayoría hombres, consideraban que los coches eléctricos eran juguetes para niñas", escribió el autor.

La industria automotriz alemana está de capa caída desde hace tiempo. La demanda de autos de combustión interna disminuye en los mercados más importantes para Alemania, como Estados Unidos y China, mientras aumenta la de autos eléctricos, de acuerdo con un reporte de PWC.

Frank Schwope, de la Universidad de la Mediana Empresa de Hannover y experto en el sector automotriz, dijo a la cadena DW que "las perturbaciones provocadas por la electromovilidad y los nuevos competidores chinos" influyen en la bajada de ventas y beneficios de las automotrices alemanas.

De acuerdo con Volkswagen, esa disrupción ha provocado actualmente graves pérdidas de utilidades: en el tercer trimestre de 2024, fueron casi un 64% más bajos que en el mismo período del año anterior.

Como respuesta, el grupo VW quiere, según el diario Handelsblatt, ahorrar, sobre todo, en costos salariales. El comité general de empresa asegura que VW planea cerrar tres plantas y eliminar decenas de miles de puestos de trabajo.

¿Campeón de las exportaciones?

Alemania ya no es tampoco el Exportweltmeister, el "campeón mundial de las exportaciones", como se conocía en los mercados internacionales. Durante este año, su comercio exterior se transformó.

Con una facturación de comercio exterior de 185,900 millones de euros en el período comprendido entre enero y septiembre de 2025, China reemplazó a Estados Unidos como socio comercial más importante de Alemania, indicó Destatis.

El comercio total (exportaciones e importaciones totales) con Estados Unidos ascendió a 184,700 millones de euros en el mismo periodo, indicó el organismo.

China ya había sido el socio comercial más importante de Alemania en el período de 2016 a 2023, pero cedió el primer lugar a los Estados Unidos en 2024.

Sin embargo, las exportaciones alemanas a estos dos destinos disminuyeron en el mismo período de comparación. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de Alemania a China cayeron un 12.3% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las exportaciones a Estados Unidos tuvieron un menor descenso, de solo un 7.8%.

