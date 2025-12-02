Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras indultado por Trump, sale libre

Juan Orlando Hernández, conocido por las iniciales JOH, gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.
En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.
Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.
El indulto y liberación de Hernández tuvo lugar antes de que se conozca el resultado de la presidenciales en Honduras, celebradas bajo una fuerte presión de Trump.
El republicano entró en la contienda electoral del país centroamericano pidiendo votar por Asfura, del mismo partido que Hernández, so pena de cortar la cooperación con Honduras.
Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera reñida contra el presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal. La abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre (izquierda), corre con 20 puntos de desventaja.
Tras el anuncio de Trump, Asfura aseguró a la AFP que no tiene "ninguna vinculación" con Hernández.