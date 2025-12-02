Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras indultado por Trump, sale libre

También coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.

Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es "una vez más un hombre libre", anunció su esposa, Ana García de Hernández, en las redes sociales.

Su esposo fue liberado la noche del lunes y "trasladado a un lugar seguro", declaró poco después la exprimera dama al canal Televicentro de Honduras, tras hablar con su esposo por videollamada.

"Muy emocionados junto a nuestros hijos, nuestra suegra, de poder verlo", dijo.

En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

"Agradecida" con Trump

Según la justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un "narco-Estado".

Pero Trump considera que fue víctima de un "montaje" de su antecesor, Joe Biden, y que fue "tratado de forma muy dura e injusta".

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos lleva a cabo una operación contra el narcotráfico en el Caribe que ha dejado 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas.

Washington no presentó aún pruebas para sustentar que los blancos eran efectivamente narcotraficantes.