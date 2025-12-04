Publicidad

Internacional

Irak incluye a Hamás y Hezbolá en una lista para congelar sus activos... y luego lo corrige

El gobierno iraquí retiró a los dos grupos proiranies de un documento gubernamental que publicó previamente. Busca a los responsables.
jue 04 diciembre 2025 02:12 PM
Un hombre sostiene una bandera de Hezbolá, antes de la llegada del Papa León XIV al Líbano durante su primer viaje apostólico, en Haret Hreik, los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 30 de noviembre de 2025.
El primer ministro, Mohammed Shia al-Sudani, dijo que Irak había aprobado congelar solo los activos de entidades e individuos vinculados al Estado Islámico y a los yihadistas de Al Qaeda. (FOTO: Khalil Ashawi/REUTERS)

Irak eliminará a Hezbolá del Líbano y a los hutíes de Yemen de una lista de congelación de activos, dijeron los funcionarios el jueves, después de que los grupos alineados con Irán fueran incluidos por error en una publicación gubernamental anterior, lo que provocó confusión y críticas.

El boletín oficial del Ministerio de Justicia publicó el mes pasado una lista de grupos y entidades cuyos fondos serían bloqueados, nombrando a ambos grupos militantes, un movimiento que probablemente habría sido bienvenido en Estados Unidos y habría aumentado la presión sobre Teherán.

Una carta del vicegobernador interino del Banco Central pidió al Comité para la Congelación de Fondos de Terroristas que eliminara la cláusula que contiene los nombres, dijeron dos fuentes bancarias a Reuters.

El primer ministro, Mohammed Shia al-Sudani, dijo que Irak había aprobado congelar solo los activos de entidades e individuos vinculados al Estado Islámico y a los yihadistas de Al Qaeda, en respuesta a una solicitud de Malasia.

"Hacer que los responsables rindan cuentas"

Dijo que había ordenado una investigación urgente sobre el error "para hacer que nos los responsables rindan cuentas".

Sudani agregó que las posiciones políticas y humanitarias de Irak sobre "la agresión a nuestro pueblo en el Líbano o en Palestina" eran "de principio y no estaban sujetas a exageración”.

Hussain Mouanes, un legislador que representa a un bloque afiliado al Kataeb Hezbollah de Irak, criticó al gobierno el jueves por lo que llamó conducta “irresponsable". Acusó al gobierno de ser una "autoridad subordinada que carece de la dignidad para representar a su pueblo o defender la soberanía de Irak".

El comité iraquí dijo que la publicación del 17 de noviembre tenía la intención de cubrir solo a personas y entidades vinculadas al Estado Islámico y Al Qaeda, en línea con la ONU. Resolución 1373 del Consejo de Seguridad.

Se incluyeron varios grupos no relacionados porque la lista se publicó antes de que se completaran las revisiones finales, dijo, y agregó que la versión corregida aparecería en el boletín oficial.

Hezbolá y los hutíes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Estados Unidos busca frenar la influencia iraní

Estados Unidos ha tratado durante mucho tiempo de reducir la influencia de Irán en Irak y otros países de Oriente Medio donde Teherán tiene aliados como parte de su llamado Eje de la Resistencia, que ha sido golpeado por Israel desde que estalló la guerra en Gaza en 2023.

Irán considera que su vecino y aliado, Irak, es vital para mantener su economía a flote en medio de las sanciones internacionales. Pero Bagdad, socio tanto de los Estados Unidos como de Irán, desconfía de ser atrapado en la mira de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de exprimir a Teherán.

La República Islámica ejerce una fuerte influencia militar, política y económica en Irak a través de sus poderosas milicias chiítas y los partidos políticos que respalda en Bagdad. Pero Irán se ha debilitado durante el último año por los fuertes golpes de Israel a los representantes de la milicia de Teherán, aumentando su susceptibilidad a la presión estadounidense.

