Irak incluye a Hamás y Hezbolá en una lista para congelar sus activos... y luego lo corrige

Se incluyeron varios grupos no relacionados porque la lista se publicó antes de que se completaran las revisiones finales, dijo, y agregó que la versión corregida aparecería en el boletín oficial.
Hezbolá y los hutíes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Estados Unidos busca frenar la influencia iraní
Estados Unidos ha tratado durante mucho tiempo de reducir la influencia de Irán en Irak y otros países de Oriente Medio donde Teherán tiene aliados como parte de su llamado Eje de la Resistencia, que ha sido golpeado por Israel desde que estalló la guerra en Gaza en 2023.
Irán considera que su vecino y aliado, Irak, es vital para mantener su economía a flote en medio de las sanciones internacionales. Pero Bagdad, socio tanto de los Estados Unidos como de Irán, desconfía de ser atrapado en la mira de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de exprimir a Teherán.
La República Islámica ejerce una fuerte influencia militar, política y económica en Irak a través de sus poderosas milicias chiítas y los partidos políticos que respalda en Bagdad. Pero Irán se ha debilitado durante el último año por los fuertes golpes de Israel a los representantes de la milicia de Teherán, aumentando su susceptibilidad a la presión estadounidense.