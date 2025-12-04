Irak incluye a Hamás y Hezbolá en una lista para congelar sus activos... y luego lo corrige

Una carta del vicegobernador interino del Banco Central pidió al Comité para la Congelación de Fondos de Terroristas que eliminara la cláusula que contiene los nombres, dijeron dos fuentes bancarias a Reuters.

El primer ministro, Mohammed Shia al-Sudani, dijo que Irak había aprobado congelar solo los activos de entidades e individuos vinculados al Estado Islámico y a los yihadistas de Al Qaeda, en respuesta a una solicitud de Malasia.

"Hacer que los responsables rindan cuentas"

Dijo que había ordenado una investigación urgente sobre el error "para hacer que nos los responsables rindan cuentas".

Sudani agregó que las posiciones políticas y humanitarias de Irak sobre "la agresión a nuestro pueblo en el Líbano o en Palestina" eran "de principio y no estaban sujetas a exageración”.

Hussain Mouanes, un legislador que representa a un bloque afiliado al Kataeb Hezbollah de Irak, criticó al gobierno el jueves por lo que llamó conducta “irresponsable". Acusó al gobierno de ser una "autoridad subordinada que carece de la dignidad para representar a su pueblo o defender la soberanía de Irak".

El comité iraquí dijo que la publicación del 17 de noviembre tenía la intención de cubrir solo a personas y entidades vinculadas al Estado Islámico y Al Qaeda, en línea con la ONU. Resolución 1373 del Consejo de Seguridad.