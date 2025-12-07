Una semana después de las elecciones, Honduras sigue en vilo por los resultados

En Honduras, crece la impaciencia debido a que las autoridades electorales hondureñas no han proporcionado una actualización sobre los resultados de las elecciones nacionales del 30 de noviembre durante casi 48 horas, y la carrera presidencial aún está demasiado reñida para declarar un ganador.
En los últimos resultados publicados el viernes por la tarde, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideró con el 40.19%, menos de 20,000 votos por delante de su rival centrista, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39.49%, con el 88% de los votos escrutados. Rixi Moncada, del gobernante Partido LIBRE, de izquierda, quedó muy por detrás con el 19.30%. Alrededor del 14% de las papeletas presentaron inconsistencias, según informaron las autoridades, y serán revisadas.