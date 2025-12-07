Trump acusa a Zelenski de no haber leído su propuesta de paz para Ucrania

Hace unas semanas, Washington presentó una propuesta sobre el fin del conflicto que actualmente es objeto de negociaciones separadas con funcionarios de Moscú y Kiev.

Varios días de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron este sábado sin un aparente avance, aunque el mandatario ucraniano se comprometió a continuar las conversaciones hacia una "paz real".

Estas reuniones se produjeron después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieran con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, donde Moscú rechazó partes de la propuesta estadounidense.

El plan de Estados Unidos ha pasado por varios borradores desde que surgió el mes pasado, en medio de críticas de que era demasiado indulgente con Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.