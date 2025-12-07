Trump acusa a Zelenski de no haber leído su propuesta de paz para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que se sentía "un poco decepcionado" con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por no involucrarse en el plan para poner fin a la guerra con Rusia.
"Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron por el conflicto en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.