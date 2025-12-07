Publicidad

Internacional

Trump acusa a Zelenski de no haber leído su propuesta de paz para Ucrania

El presidente estadounidense dijo que se sentía "un poco decepcionado" con su homólogo ucraniano por no involucrase con su plan para terminar el conflicto que tiene con Rusia desde hace cuatro años.
dom 07 diciembre 2025 07:39 PM
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, observa antes de su reunión con el presidente de Chipre en Kiev el 4 de diciembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Varios días de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron este sábado sin un aparente avance. (FOTO: GENYA SAVILOV/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que se sentía "un poco decepcionado" con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por no involucrarse en el plan para poner fin a la guerra con Rusia.

"Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron por el conflicto en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.

Hace unas semanas, Washington presentó una propuesta sobre el fin del conflicto que actualmente es objeto de negociaciones separadas con funcionarios de Moscú y Kiev.

Varios días de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron este sábado sin un aparente avance, aunque el mandatario ucraniano se comprometió a continuar las conversaciones hacia una "paz real".

Lee

El presidente de Ucrania mantiene conversaciones con EU para idear un plan que ponga fin a la guerra con Rusia.
Internacional

Zelenski sostiene llamada con el enviado especial de Trump para abordar el conflicto con Rusia

Estas reuniones se produjeron después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieran con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, donde Moscú rechazó partes de la propuesta estadounidense.

El plan de Estados Unidos ha pasado por varios borradores desde que surgió el mes pasado, en medio de críticas de que era demasiado indulgente con Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Conflicto Ucrania y Rusia Donald Trump Volodimir Zelenski

