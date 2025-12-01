Publicidad

Internacional

Estados Unidos aumenta producción de sus misiles 'Patriot' a niveles récord pero están agotados, ¿quién los compra?

Las empresas productoras de este armamento ha elevado la producción a niveles récord, pero la inestabilidad geopolítica provoca que sean cada vez más pedidos.
lun 01 diciembre 2025 04:22 PM
En esta imagen proporcionada por las fuerzas armadas alemanas, se muestra un misil Patriot durante el ejercicio Operación Flecha Roja el 15 de octubre de 2008 en Creta, Grecia.
La guerra de Rusia contra Ucrania pone a prueba los sistemas de defensa Patriot. (FOTO: Peter Mueller/Bundeswehr via Getty Images)

Las empresas que fabrican el sistema de defensa estadounidense Patriot — Lockheed Martin, Raytheon y Boeing— aumentan su producción a un ritmo récord, pero aún así, es insuficiente para cubrir la demanda de los países occidentales.

Los bombarderos de Rusia contra Ucrania ponen a prueba los sistemas de defensa de Ucrania, que busca una mayor cantidad de cartuchos de estos misiles. En Medio Oriente, Israel también utiliza este sistema contra los misiles balísticos, como lo que Irán lanzó en su contra en verano de este año.

Además, los países de Europa Occidental temen cada vez más un ataque de un país poderoso como Rusia, por lo que necesitan revitalizar sus defensas aéreas, debilitadas por años de baja inversión.

¿Qué es el sistema Patriot?

De acuerdo al sitio Army Technology, el Radar de Seguimiento de Arreglo en Fase para Interceptación de Objetivos o Patriot (MIM-104) es un sistema de defensa aérea de largo alcance que puede contrarrestar misiles de aeronaves, de crucero o balísticos tácticos que puede ser utilizado en casi cualquier tipo de superficie.

Las últimas versiones de este armamento permiten atacar misiles y drones a altitudes de hasta 15 kilómetros y distancias de hasta 35 kilómetros.

Una sola batería Patriot cubre hasta 200 kilómetros cuadrados, refiere por su parte la cadena CNN. Agrega que una batería consta de seis a ocho lanzadores de misiles, una estación de control y otra de generación de energía, todos montados en camiones y remolques.

Unas 90 personas están asignadas a una batería Patriot, pero sólo tres soldados en el centro de comando y control pueden operarla en una situación de combate, detalla CNN.

Aumenta la producción

En 2024, Lockheed Martin anunció la producción de más de 500 interceptores Patriot PAC-3 MSE, lo que representa un aumento de producción de más del 30 % desde 2023.

Ese mismo año, el Ejército de Estados Unidos adjudicó a Lockheed Martin, fabricante de los misiles interceptores PAC-3 MSE del Patriot, un contrato para aumentar la producción anual a 650 unidades hacia 2027.

La producción de interceptores alcanzó un récord de 500 unidades el año pasado, y Lockheed Martin se encamina a producir más de 600 MSE PAC-3 este año por primera vez. La compañía afirmó que habrá un aumento significativo para 2027.

Boeing aumenta la producción de buscadores de milis PAC-3, componentes críticos del sistema Patriot, que le permiten identificar, rastrear e interceptar amenazas.

Un soldado estadounidense camina hacia las baterías antimisiles Patriot desplegadas el 4 de marzo de 2003 en la playa de Jaffa, cerca de Tel Aviv. Las baterías, suministradas y operadas por las tropas estadounidenses, son un sistema de respaldo para el asesino de misiles Arrow israelí destinado a proteger el centro densamente poblado de la amenaza potencial de los misiles Scud iraquíes
La producción de interceptores alcanzó un récord de 500 unidades el año pasado, y Lockheed Martin se encamina a producir más de 600 MSE PAC-3 este año por primera vez. (FOTO: David Silverman/Getty Images)

Raytheon, que fabrica los radares y los lanzadores de Patriot, también incrementa la producción de misiles interceptores PAC-2.

Además de las empresas estadounidenses, algunas compañías extranjeras planean aumentar también su producción. Rheinmetall anunció en mayo de este año que podrá añadir entre 250 y 300 interceptores PAC-3 a su suministro global si se concretan los planes para la producción bajo licencia del interceptor en Alemania.

Fabian Hoffman, experto en defensa aérea y misiles de la Universidad de Oslo, estima que la producción anual de misiles Patriot en 2025 será de entre 850 y 800 unidades. En 2027, esta puede ser de 1,130.

Aunque estas cantidades son récord, aún se encuentran lejos de la producción rusa.

Moscú produce anualmente entre 840 y 1,020 misiles balísticos de corto alcance 9M723 Iskander y misiles balísticos de corto a medio alcance Kh-47M2 Kinzhal, lanzados desde el aire. Estas armas son solo dos misiles en un vasto arsenal.

En noviembre de 2024, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la producción del “Oreshnik”, un misil de medio alcance, hasta 5,500 km, y realizar con él pruebas "en condiciones de combate".

"Lockheed Martin reconoce la necesidad crítica de PAC-3 MSE y estamos trabajando en estrecha colaboración con el Ejército de Estados Unidos y los proveedores para aumentar nuestra tasa de producción para satisfacer la demanda mundial”, dijo Brian Kibuk, vicepresidente de programas PAC-3 en Lockheed Martin Missiles and Fire Control, en entrevista con Business Insider.

Amenazas múltiples

Además, Rusia, Estados Unidos también están atentos al creciente arsenal de misiles balísticos de China y reconocen que necesitarán importantes defensas aéreas. Los aliados estadounidenses en el Pacífico también lo saben.

Los Patriots son utilizados por aliados europeos, así como por países aliados y socios en Asia y Medio Oriente. Hay 19 operadores en todo el mundo, lo que implica una gran demanda competitiva, especialmente con algunas naciones en guerra.

El aumento de la producción de Patriot comienza en un momento en el que las reservas de interceptores se agotan, lo que aumenta la presión sobre los esfuerzos de producción.

Ucrania ha solicitado en los últimos meses que sus aliados le ayuden a proteger el espacio aéreo de su país ante el aumento de los ataques rusos.

"Nuestros socios disponen de los sistemas necesarios y pueden ayudar a defender a Ucrania" contra los misiles balísticos rusos utilizados en "casi todos sus ataques", explicó en octubre el dirigente ucraniano en redes sociales.

Zelenski dijo que hay que prestar "especial atención a los sistemas Patriot", las costosas baterías antiaéreas de diseño estadounidense, eficaces contra estos misiles.

Ucrania recibió por primera vez un sistema Patriot en septiembre de este año, más de tres años de conflicto después. Zelenski afirmaba entonces que recibiría dos sistemas más en otoño de este año.

En abril, el diario New York Times, citando fuentes oficiales estadounidenses, afirmó que Israel pensaba devolver uno de sus sistemas Patriot, que luego sería enviado a Ucrania, porque el ejército israelí quería dotarse de material más moderno.

Taiwán, ante las amenazas chinas, ha construido sostenidamente su capacidad defensiva en los últimos años, con grandes compras de armas —como el sistema Patriot— y el aumento de su presupuesto de defensa para invertir en reformas militares y la fabricación de armas.

Falta de suministros

El Pentágono rechazó un informe de The Guardian de junio que afirmaba que Estados Unidos solo cuenta con alrededor del 25% de los interceptores Patriot que necesita.

“El ejército estadounidense tiene lo necesario para luchar y ganar cualquier misión, en cualquier lugar y en cualquier momento”, dijo el portavoz del Departamento de Defensa, el teniente coronel Byron McGarry, a Business Insider.

Sin embargo, un análisis del Centro para Estudios Estratégicos e Internacional (CSIS) muestra que la reconstrucción de los inventarios estadounidenses para algunos sistemas proporcionados a Ucrania llevará años.

“Para Estados Unidos, la demanda en estos escenarios a menudo supera la capacidad industrial actual, lo que sugiere la necesidad de una reimaginación significativa de las reservas y las capacidades de aumento”, indica un análisis de Cinthia R. Cook, investigadora en el departamento de defensa y seguridad del CSIS.

