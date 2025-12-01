Estados Unidos aumenta producción de sus misiles 'Patriot' a niveles récord pero están agotados, ¿quién los compra?

Además, los países de Europa Occidental temen cada vez más un ataque de un país poderoso como Rusia, por lo que necesitan revitalizar sus defensas aéreas, debilitadas por años de baja inversión.

¿Qué es el sistema Patriot?

De acuerdo al sitio Army Technology, el Radar de Seguimiento de Arreglo en Fase para Interceptación de Objetivos o Patriot (MIM-104) es un sistema de defensa aérea de largo alcance que puede contrarrestar misiles de aeronaves, de crucero o balísticos tácticos que puede ser utilizado en casi cualquier tipo de superficie.

Las últimas versiones de este armamento permiten atacar misiles y drones a altitudes de hasta 15 kilómetros y distancias de hasta 35 kilómetros.

Una sola batería Patriot cubre hasta 200 kilómetros cuadrados, refiere por su parte la cadena CNN. Agrega que una batería consta de seis a ocho lanzadores de misiles, una estación de control y otra de generación de energía, todos montados en camiones y remolques.

Unas 90 personas están asignadas a una batería Patriot, pero sólo tres soldados en el centro de comando y control pueden operarla en una situación de combate, detalla CNN.

Aumenta la producción