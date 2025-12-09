¿Qué establece el Tratado?
De acuerdo con el Tratado, México debe enviar 2,158 millones de metros cuadrados de agua a Estados Unidos desde el río Bravo a través de una red de presas y embalses interconectados cada cinco años.
Estas son las asignaciones que establece el tratado.
¿Qué reclama Estados Unidos?
Trump dijo en una publicación en las redes sociales que México "debe" a Estados Unidos 800,000 acres-pies (986 millones de metros cúbicos) de agua debido a las violaciones del tratado en los últimos cinco años.
El presidente exigió a México liberar 200,000 acres-pies (246 millones metros cúbicos) de agua antes del 31 de diciembre, y más "poco después”.
La falta de agua estaba perjudicando los cultivos y el ganado en Texas, dijo Trump.
Horas antes, el republicano reveló un plan de ayudas por 12,000 millones de dólares a los agricultores estadounidenses que sufren las consecuencias de los aranceles que impuso a sus socios comerciales.
"Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria", dijo Trump. "Por eso he autorizado documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no es liberada, INMEDIATAMENTE”.
México “está en sus niveles más bajos” en la historia del tratado, dijo Maria-Elena Giner, la comisionada estadounidense de la CILA.