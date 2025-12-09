Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El tratado de aguas entre México y Estados Unidos tensa la relación bilateral

Donald Trump amenaza con imponer más aranceles a Mexico si no entrega el agua adicional para ayudar a los agricultores de su país, mientras Claudia Sheinbaum confía llegar a un acuerdo.
mar 09 diciembre 2025 03:13 PM
Río Grande marcando la frontera entre Texas (izquierda) y México (derecha)
El Tratado regula el uso de las aguas de estas fuentes desde Fort Quitman, Texas hasta el Golfo de México. (FOTO: Rex_Wholster/Getty Images/iStockphoto)

Un tratado que recula el reparto del agua de los ríos fronterizos entre México y Estados Unidos provocó más tensiones entre los dos países a inicios de esta semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes a México con imponer aranceles adicionales del 5% a sus exportaciones hacia Estados Unidos si no envía el agua adicional que el tratado estipula.

Publicidad

Trump acusó a México de violar un tratado de 1944 según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común, de 3,150 kilómetros.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que confía en llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre este asunto.

Esto es lo que dice el Tratado en disputa.

¿Qué es el Tratado de Agua de 1944?

El Tratado de 1944 para la utilización de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y el Río Bravo entre Estados Unidos y México fue firmado entre ambas parte el Washington DC en febrero de 1944, pero fue efectivo hasta noviembre de 1945, después de las ratificaciones estadounidense y mexicana.

El Tratado regula el uso de las aguas de estas fuentes desde Fort Quitman, Texas hasta el Golfo de México.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) indica que en 1948, posterior a que México cediera parte de su territorio a Estados Unidos, ambas partes establecieron acuerdo sobre cómo ejercer los derechos y obligaciones de estos recursos hídricos y de la frontera.

Publicidad

¿Qué establece el Tratado?

De acuerdo con el Tratado, México debe enviar 2,158 millones de metros cuadrados de agua a Estados Unidos desde el río Bravo a través de una red de presas y embalses interconectados cada cinco años.

Estas son las asignaciones que establece el tratado.

¿Qué reclama Estados Unidos?

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que México "debe" a Estados Unidos 800,000 acres-pies (986 millones de metros cúbicos) de agua debido a las violaciones del tratado en los últimos cinco años.

El presidente exigió a México liberar 200,000 acres-pies (246 millones metros cúbicos) de agua antes del 31 de diciembre, y más "poco después”.

La falta de agua estaba perjudicando los cultivos y el ganado en Texas, dijo Trump.

Horas antes, el republicano reveló un plan de ayudas por 12,000 millones de dólares a los agricultores estadounidenses que sufren las consecuencias de los aranceles que impuso a sus socios comerciales.

"Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria", dijo Trump. "Por eso he autorizado documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no es liberada, INMEDIATAMENTE”.

México “está en sus niveles más bajos” en la historia del tratado, dijo Maria-Elena Giner, la comisionada estadounidense de la CILA.

Publicidad

“La cuestión es que están tan atrasados, que será muy difícil, si no estadísticamente imposible, para ellos compensar esa diferencia", dijo Giner en entrevista con la NPR en agosto de esta año.

¿Qué argumenta México?

Claudia Sheinbaum confía en lograr un acuerdo con su par estadounidense, dijo este martes en su conferencia matutina.

"Estoy convencida de que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y beneficio de México”, dijo Sheinbaum y anunció que habrá una reunión este martes con autoridades estadounidenses sobre el tema.

El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, dijo que una sequía extraordinaria en los años 2022 y 2023 ha impedido a México cumplir con la obligación.

Sheinbaum dijo además que por el tamaño de los ductos "no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua" exigida por Trump.

"Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado, y por supuesto garantizándole el agua a México", aseguró.

Tags

Estados Unidos Agua Donald Trump Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad