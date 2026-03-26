Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

"Estados Unidos no necesita nada de la OTAN", afirma Donald Trump

"Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán", asegura el presidente de EU.
jue 26 marzo 2026 07:28 AM
Donald Trump en guerra contra Irán
Donald Trump batalla para contener el nervosismo en el mercado petrolero y mantener abierto el estrecho de Ormuz. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos "no necesita nada de la OTAN".

" Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán", escribió en su plataforma Truth Social.

"Estados Unidos no necesita nada de la OTAN", añadió.

Publicidad

La Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) es una alianza militar creada en 1949 para garantizar la seguridad colectiva de sus miembros en Europa y Norteamérica. Trump les ha insistido su participación para mantener abierto el estrecho de Ormuz y con ello contener el alza en los precios del petreleo.

Trump negocia el cese al fuego contra Irán

Trump afirmó que Irán debe "ponerse en serio rápidamente" en las conversaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Los negociadores iraníes están "suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están 'analizando nuestra propuesta'. ¡¡¡EQUIVOCADO!!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito!", agregó el mandatario estadounidense.

deficit-hacienda-2026
Economía

Guerra en Irán complica la meta de déficit fiscal de México

Publicidad

Trump ha venido presionando a sus aliados para que participen en la seguridad del estrecho de Ormuz, cuyo práctico bloqueo por parte de Irán desde que arrancó la guerra el 28 de febrero ha causado graves perturbaciones en el mercado energético mundial.

Los socios europeos se mostraron contrarios a comprometerse en una hipotética misión en el marco de la OTAN, aunque Reino Unido y Francia explorarán con una treintena de países una posible misión de seguridad en la zona.

EU presume destrucción de misiles en Irán

Estados Unidos ha "dañado o destruido dos tercios" de la capacidad iraní de fabricación de drones y misiles, así como de los astilleros navales, indicó el miércoles un alto oficial estadounidense.

"Hasta la fecha, hemos dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones de producción de drones y misiles, así como de los astilleros iraníes, y aún no hemos terminado", declaró en un mensaje en X el almirante Brad Cooper, que dirige el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

Además Estados Unidos ha destruido "el 92%" de la flota iraní, y Teherán "ha perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poder naval y su influencia en la región y en todo el mundo".

Los lanzamientos de misiles balísticos y los ataques con drones desde Irán mantienen, por su parte, una marcada tendencia a la baja, añadió, y destacó que Estados Unidos controla también "el cielo" iraní.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña de bombardeos masivos contra Irán dirigida contra sus infraestructuras militares y su dirigencia.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10,000 objetivos militares, precisó el almirante Cooper.

Un cartel en una gasolinera muestra el precio de la gasolina regular a 182 yenes por litro en Tokio el 18 de marzo de 2026. Los precios del petróleo se hundieron el 18 de marzo después de que Irak dijera que había reanudado las exportaciones a través de Turquía, evitando el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado, mientras que las acciones aumentaron tras otro avance liderado por la tecnología en Wall Street.
Internacional

Cuáles son los países más dependientes del petróleo y el gas de Medio Oriente

Publicidad

Tags

Teherán Donald Trump Guerra Crimen de guerra

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad