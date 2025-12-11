La Unión Europea tomó una decisión que transformará el mapa energético definitivamente.
Los embajadores de los países de la Unión Europea han dado luz verde este miércoles al plan del bloque para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027, según ha declarado un portavoz de la presidencia danesa de la UE, lo que despeja uno de los últimos obstáculos legales antes de que la prohibición pueda convertirse en ley.
La UE llegó la semana pasada a un acuerdo sobre una ley para cortar los lazos con Rusia, el que fuera el principal proveedor de gas de Europa, tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.
El acuerdo señala que la UE pondrá fin a las importaciones de gas natural licuado ruso a finales de 2026 y de gas por gasoducto a finales de septiembre de 2027.
La prohibición del gas ruso aún debe aprobarse formalmente en una reunión de ministros de los países de la UE y por el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.
El Parlamento votará la próxima semana, mientras que se espera que los ministros de la UE aprueben formalmente la prohibición a principios del año próximo. Los responsables de la UE esperan que ambos aprueben el acuerdo con una cómoda mayoría, a pesar de la oposición de Hungría y Eslovaquia.
Del chantaje energético al divorcio definitivo
La prohibición de la exportación de gas es el resultado del consenso entre el Parlamento Europeo, que abogaba por una prohibición más rápida, y los 27 Estados miembros de la UE que solicitaban un poco más de tiempo.
"Lo hemos logrado", dijo el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
"Cerramos el grifo del gas ruso por fin y de modo definitivo. Europa ha optado por la seguridad y la independencia energéticas. Nunca volveremos a nuestra peligrosa dependencia de Rusia. Nunca volveremos a la volatilidad de los suministros y a la manipulación del mercado. Nunca volveremos al chantaje energético ni a exponernos económicamente”, subrayó.
Rusia criticó de inmediato la decisión y aseguró que la medida "acelerará" el declive de la economía de la UE, ya que obligará al bloque a recurrir a alternativas más costosas.
En el caso del gas suministrado por gasoductos, la prohibición de los contratos a largo plazo, que a veces duran décadas, entrará en vigor el 30 de septiembre de 2027, siempre que las reservas de gas sean suficientes. Como muy tarde, se aplicará el 1 de noviembre de ese año.
En el caso del gas natural licuado (GNL), los contratos a largo plazo estarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2027, anunció Von der Leyen.
Y en el caso de los contratos a corto plazo, la prohibición entrará en vigor el 25 de abril de 2026 para el GNL, y el 17 de junio del mismo año para el gas que llega por gasoducto.
Este calendario deberá ser ratificado por los Estados miembros de la UE y por el Parlamento.
Las empresas europeas podrán esgrimir la prohibición de la UE como un caso de "fuerza mayor" para justificar legalmente la ruptura de estos contratos.
Cómo Europa reinventó su seguridad energética
Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea redujo su dependencia de los combustibles fósiles provenientes de Rusia.
El gas natural es un insumo clave para la industria y para la vida cotidiana de los europeos. Este combustible se utiliza principalmente para la generación de electricidad, la calefacción doméstica y los procesos industriales. Alrededor del 30 % de los hogares de la UE se calientan con gas.
La demanda de gas de la UE disminuyó 19% entre 2021 y 2024.
Mientras las importaciones de gas por gasoducto de Rusia diminuyeron, aumentaron las importaciones de gas natural licuado (GNL) por parte de Estados Unidos y Noruega, países que el bloque considera socios más confiables.
"La proporción de gas ruso por gasoducto en las importaciones de la UE cayó de más del 40 % en 2021 a alrededor del 11% en 2024. En el caso del gas de gasoducto y el GNL combinados, Rusia representó menos del 19% del total de las importaciones de gas de la UE en 2024.”, indica el Consejo Europeo en su sitio web.
Los ganadores de la reconfiguración del mercado global
Noruega fue el principal proveedor de gas a la UE en 2024, al suministrar más del 33% de todas las importaciones de gas. Otros proveedores fueron Estados Unidos, Argelia, Qatar, Reino Unido, Azerbaiyán y Rusia.
Durante este periodo, la UE se convirtió en el mayor importador mundial de GNL. En 2024, el bloque importó más de 100,000 millones de metros cúbicos. Los mayores importadores de GNL de la UE son Francia, España, los Países Bajos, Italia y Bélgica.
Los países miembros han invertido para aumentar su infraestructura de GNL. La capacidad de importación de GNL del bloque aumentó en 70,000 millones de metros cúbicos entre 2023 y 2024, y se espera que entre 2025 y 2030 estén disponibles 60,000 millones de metros cúbicos adicionales.
Parte de esas importaciones de GNL se reexportan a otros países, de acuerdo con la Comisión Europea.
Estos cambios se pueden profundizar en los próximos años, para cubrir el mercado que aún ocupa Rusia.
“Si van a vetar el gas ruso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a importar más gas el sur de Europa va a importar más gas del norte de África”, dice Luis Miguel Labardini, socio del despacho Marco y Asociados, especialista en el sector energético.
Sin embargo, el gas producido en el Mediterráneo, en países como Argelia, es insuficiente para satisfacer las necesidades europeas, por lo que Estados Unidos, el mayor productor de este combustible en el mundo y que cuenta con los mayores excedentes, tendrá un papel clave.
Estados Unidos ya es el mayor proveedor de GNL a la UE, con casi el 45% del total de las importaciones de GNL. Las importaciones procedentes de los Estados Unidos en 2024 fueron más del doble de las de 2021.
Por qué China no es el plan B que Moscú necesita
Como principal comprador de gas natural y petróleo rusos, China ha contribuido a mantener a flote la economía rusa, azotada por cientos de sanciones estadounidenses.
“Todo el gas que los rusos dejen de vender en Europa, yo creo que lo puede comprar China. China, a pesar de ser un productor importante de hidrocarburos, sí tiene un déficit de gas natural”, dice Labardini. China ya construye ductos para transportar el gas desde Rusia.
El presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a China y a India para que dejen de comprar hidrocarburos a Rusia para reducir los ingresos que Moscú utiliza para financiar la guerra en Ucrania.
Beijing ha defendido como "legítimas" sus compras de combustibles rusos y ha calificado de tentativa de "intimidación" las presiones de Trump.
Sin embargo, Moscú puede salir perdiendo con su sociedad con China.
“Rusia se está volviendo crecientemente vulnerable ante China. La dependencia de Rusia con el mercado chino va a ser cada vez mayor”, afirma el especialista.
“Tiene una connotación geopolítica muy importante. El mundo va a estar dividido entre los chinos, por un lado, y los Estados Unidos por el otro. Rusia, de alguna forma, va a estar sujeta a decisiones de la política china, aunque evidentemente eso no es lo que estaban buscando los rusos", dijo.