La UE llegó la semana pasada a un acuerdo sobre una ley para cortar los lazos con Rusia, el que fuera el principal proveedor de gas de Europa, tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

El acuerdo señala que la UE pondrá fin a las importaciones de gas natural licuado ruso a finales de 2026 y de gas por gasoducto a finales de septiembre de 2027.

La prohibición del gas ruso aún debe aprobarse formalmente en una reunión de ministros de los países de la UE y por el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.

El Parlamento votará la próxima semana, mientras que se espera que los ministros de la UE aprueben formalmente la prohibición a principios del año próximo. Los responsables de la UE esperan que ambos aprueben el acuerdo con una cómoda mayoría, a pesar de la oposición de Hungría y Eslovaquia.

Del chantaje energético al divorcio definitivo

La prohibición de la exportación de gas es el resultado del consenso entre el Parlamento Europeo, que abogaba por una prohibición más rápida, y los 27 Estados miembros de la UE que solicitaban un poco más de tiempo.

"Lo hemos logrado", dijo el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.

"Cerramos el grifo del gas ruso por fin y de modo definitivo. Europa ha optado por la seguridad y la independencia energéticas. Nunca volveremos a nuestra peligrosa dependencia de Rusia. Nunca volveremos a la volatilidad de los suministros y a la manipulación del mercado. Nunca volveremos al chantaje energético ni a exponernos económicamente”, subrayó.