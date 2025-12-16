Los registros telefónicos en el mundo son poco efectivos contra el crimen

Sin embargo, la experiencia internacional muestra que esto puede no ser cierto.

Una medida muy extendida, pero poco eficaz

Cerca de 160 países obligan a la inscripción de los teléfonos celulares de prepago, de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía (GSMA). Esta lista incluye a varios países latinoamericanos y a naciones europeas como España o Alemania, que obligan el registro de celulares como parte de sus políticas de seguridad.

Pero no se ha encontrado evidencia que el registro obligatorio de las tarjetas SIM disminuya la criminalidad asociada, ya sea a través de estafas telefónicas o a través del uso de estos dispositivos para cometer delitos criminales o terroristas, o incluso el mismo robo de los teléfonos móviles, indica la GSMA, el principal consorcio de empresas fabricantes de tecnologías celulares.

Por el contrario, “la criminalidad se ve más bien incentivada a robar celulares para la comisión de delitos, o a suplantar líneas para la comisión de delitos, o a clonar tarjetas SIM” con el mismo fin, dice José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Resulta inverosímil creer que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos”, indicó la organización en un comunicado.

México es un ejemplo de la falta de efectividad de la medida, con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 y eliminado en 2011 después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro.