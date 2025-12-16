Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Los registros telefónicos en el mundo son poco efectivos contra el crimen

La experiencia internacional muestra que no hay una disminución comprobable de los delitos gracias a la vinculación de líneas de telefonía móvil con la identidad de los usuarios.
mar 16 diciembre 2025 05:59 PM
Una vista en primer plano de dos teléfonos que se mantienen juntos, lo que sugiere el intercambio de datos o la colaboración entre dos amigos. La imagen captura la intimidad y la interacción digital en un entorno informal al aire libre.
“Resulta inverosímil creer que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos”, indicó la R3D en un comunicado. (FOTO: ZeynepKaya/Getty Images)

Todas las líneas telefónicas de México deberán estar identificadas con una persona física o moral a partir del 9 de enero, medida anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como una forma de eliminar el anonimato en el servicio de telefonía.

El objetivo de la medida es “vincular, a partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica a una persona física o moral, eliminando el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos”.

Publicidad

Sin embargo, la experiencia internacional muestra que esto puede no ser cierto.

Una medida muy extendida, pero poco eficaz

Cerca de 160 países obligan a la inscripción de los teléfonos celulares de prepago, de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía (GSMA). Esta lista incluye a varios países latinoamericanos y a naciones europeas como España o Alemania, que obligan el registro de celulares como parte de sus políticas de seguridad.

Lee

Oficial: Definen límite de lineas telefónicas por persona en el padrón de celulares para 2026
Empresas

Registro de líneas telefónicas: definen cuántas líneas puede tener cada persona en 2026

Pero no se ha encontrado evidencia que el registro obligatorio de las tarjetas SIM disminuya la criminalidad asociada, ya sea a través de estafas telefónicas o a través del uso de estos dispositivos para cometer delitos criminales o terroristas, o incluso el mismo robo de los teléfonos móviles, indica la GSMA, el principal consorcio de empresas fabricantes de tecnologías celulares.

Por el contrario, “la criminalidad se ve más bien incentivada a robar celulares para la comisión de delitos, o a suplantar líneas para la comisión de delitos, o a clonar tarjetas SIM” con el mismo fin, dice José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Resulta inverosímil creer que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos”, indicó la organización en un comunicado.

México es un ejemplo de la falta de efectividad de la medida, con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 y eliminado en 2011 después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro.

Publicidad

Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40% y el de secuestro, 8%, de acuerdo con R3D.

Lee

Quiénes deben vincular su número celular de forma presencial según la nueva ley
Empresas

Definen que registro de líneas telefónicas de celular obligatorio será presencial para algunas personas

Colombia comenzó a implementar un registro del IMEI operado por las empresas telefónicas y el regulador de telecomunicaciones en ese país en 2011. Desde entonces, las cifras oficiales indican que el robo de dispositivos móviles se disparó y anualmente se denuncia un millón de hurtos de celulares.

Perú también cuenta con un registro de líneas telefónicas móviles, pero también ha sido infructuoso en detener los delitos asociados a través de la obligatoriedad del registro.

¿Cómo se distingue el registro en México?

De acuerdo con GSMA, los países que obligan a la inscripción de teléfonos celulares se dividen en tres grupos. En el primer grupo, en el que se encuentran el 80% de los países, las compañías telefónicas están obligadas a capturar y almacenar la información de personas.

Un segundo grupo, que incluye a un 13%, mandata a las empresas a validar la información con una base de datos centralizada a través de “tokens” u otros mecanismos celulares.

Lee

El registro de líneas móviles iniciará en enero de 2026
Empresas

Anuncian fecha para inicio de registro de líneas telefónicas; las que no cumplan se desactivarán en 2026

En un último grupo, que solo comprende al 7% de los países, las compañías deben capturar y compartir la información con las autoridades nacionales. En esta lista se encuentra la mayor parte de África, pero también Italia y Tailandia.

Publicidad

Solo 17 países en el mundo exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM. Entre los países que realizan este tipo de prácticas están China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, todos en el fondo de los rankings internacionales de libertad de prensa y democracia.

En México, de acuerdo con los lineamientos, “cada proveedor u operador móvil llevará su propia plataforma, y ellos tienen que registrar la relación entre línea y CURP”, explicó Flores, por lo que podría inscribirse en el primer grupo.

Sin embargo, otras leyes aprobadas por el Congreso pueden permitir al gobierno acceder a los datos de los usuarios con cierta facilidad.

Lee

Solo tres datos bastan para estafarte en línea y es muy fácil conseguirlos
Tecnología

Solo tres datos bastan para estafarte en línea y es muy fácil conseguirlos

“Ya ese número de identificación con otras leyes aprobadas en el mismo periodo legislativo, en el mismo periodo extraordinario, ya se pueden conectar, digamos, por ejemplo, tener la clave alfanumérica de la CURP a través de la plataforma de identidad con los datos biométricos de la persona, a través de la plataforma de identidad”, explicó el director interino de R3D, quien asegura que no hay una experiencia análoga en el mundo.

Marginación y riesgos de vigilancia

Otros efectos negativos de este registro pueden ser el aislamiento de las personas más marginadas en la sociedad, ya que los servicios de telefonía celular son una forma cada vez más común para acceder a servicios financieros o servicios públicos.

“Por ejemplo, las personas en situación de tránsito o de migración en el país, muchas veces no tienen documentos. Son personas que carecen de documentos de identidad”, dice Flores.

Los lineamientos exigen a los migrantes que registren teléfonos y presenten algún documento de identidad. De caso contrario, sus líneas telefónicas solo serán útiles para llamar a números de emergencias.

“Y esto es muy grave porque está muy documentado que las personas migrantes necesitan de una manera en la que prácticamente su vida depende de ello mantenerse comunicadas a través del acceso a líneas telefónicas y el acceso a internet”, indica el especialista.

Tags

Telefonía móvil Datos personales Delincuencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad