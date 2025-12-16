Los registros telefónicos en el mundo son poco efectivos contra el crimen

Solo 17 países en el mundo exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM. Entre los países que realizan este tipo de prácticas están China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, todos en el fondo de los rankings internacionales de libertad de prensa y democracia.
En México, de acuerdo con los lineamientos, “cada proveedor u operador móvil llevará su propia plataforma, y ellos tienen que registrar la relación entre línea y CURP”, explicó Flores, por lo que podría inscribirse en el primer grupo.
Sin embargo, otras leyes aprobadas por el Congreso pueden permitir al gobierno acceder a los datos de los usuarios con cierta facilidad.
“Ya ese número de identificación con otras leyes aprobadas en el mismo periodo legislativo, en el mismo periodo extraordinario, ya se pueden conectar, digamos, por ejemplo, tener la clave alfanumérica de la CURP a través de la plataforma de identidad con los datos biométricos de la persona, a través de la plataforma de identidad”, explicó el director interino de R3D, quien asegura que no hay una experiencia análoga en el mundo.
Marginación y riesgos de vigilancia
Otros efectos negativos de este registro pueden ser el aislamiento de las personas más marginadas en la sociedad, ya que los servicios de telefonía celular son una forma cada vez más común para acceder a servicios financieros o servicios públicos.
“Por ejemplo, las personas en situación de tránsito o de migración en el país, muchas veces no tienen documentos. Son personas que carecen de documentos de identidad”, dice Flores.
Los lineamientos exigen a los migrantes que registren teléfonos y presenten algún documento de identidad. De caso contrario, sus líneas telefónicas solo serán útiles para llamar a números de emergencias.
“Y esto es muy grave porque está muy documentado que las personas migrantes necesitan de una manera en la que prácticamente su vida depende de ello mantenerse comunicadas a través del acceso a líneas telefónicas y el acceso a internet”, indica el especialista.