Venezuela cuenta con una gran riqueza mineral, pero explotarla no será sencillo

Las ganancias de casi 2,000 millones de dólares —de acuerdo con los precios actuales— serán administradas solo por él mismo, de acuerdo con un mensaje del mandatario en Truth Social. Además, el secretario de Energía aseguró este miércoles que Estados Unidos controlará la comercialización de petróleo venezolano "indefinidamente".

Venezuela por su parte informó el miércoles que negocia con Estados Unidos la "venta de volúmenes" de crudo. Una fuente petrolera dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector.

Aunque el petróleo por sí mismo es un atractivo suficiente, Venezuela cuenta con muchos más recursos, que incluyen minerales que serán claves para los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Los minerales críticos con los que cuenta Venezuela

Más allá del petróleo, Venezuela cuenta con enormes recursos energéticos. El país cuenta con los sexto yacimientos de gas más grandes a nivel global.

El país también tiene las reservas de oro más grandes de Latinoamérica, por encima de países como Colombia y México, así como de las mayores del mundo. A estas se le pueden sumar el hierro, la bauxita y los diamantes.

Sin embargo, es difícil evaluar la dimensión de las reservas minerales de Venezuela a través de los datos oficiales.

Pero evaluar la dotación de minerales de Venezuela es difícil porque los datos fiables son escasos y a menudo se confunden. Los informes públicos citan con frecuencia 161 toneladas métricas de oro, pero esta cifra se refiere solo al oro en poder del Banco Central de Venezuela, no a los recursos de oro geológico del país.