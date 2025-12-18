Publicidad

Internacional

Donald Trump exagera sus logros y promete un “boom económico” para 2026

El presidente de Estados Unidos culpa a su predecesor demócrata, Joe Biden, de la escalada de los precios al consumidor, que aún golpean a los estadounidenses.
jue 18 diciembre 2025 11:34 AM
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso a la nación desde la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU. Miércoles, 17 de diciembre de 2025.
Trump no mencionó la guerra de Ucrania ni el conflicto en ciernes con Venezuela. (FOTO: Doug Mills/via REUTERS)

En un inusual discurso nocturno desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió el miércoles de sus logros y culpó a su predecesor demócrata de la escalada de los precios al consumo, mientras su partido se prepara para unas duras elecciones de mitad de mandato el próximo año.

"Hace once meses, heredé un desastre y lo estoy arreglando", dijo Trump en un discurso que duró menos de 20 minutos y que pronunció a un ritmo sorprendentemente rápido.

El presidente republicano, que suele protestar porque no se le reconoce el mérito de sus logros, ofreció pocas iniciativas políticas nuevas para hacer frente a los elevados costes.

El discurso, en cambio, se pronunció con un marcado sentimiento de agravio, y Trump se quejó de la invasión de inmigrantes, los delitos violentos y los derechos de los transexuales en la Sala de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, decorada con motivos navideños.

Culpó al expresidente Joe Biden, a anteriores acuerdos comerciales, a los inmigrantes y a lo que describió como un sistema corrupto.

Al mismo tiempo, Trump alabó el trabajo de su gobierno este año en diferentes temas como la reducción de los cruces fronterizos y la bajada de los precios de algunos productos.

El presidente estadounidense prometió un "boom económico" el año que viene, en coincidencia con el 250º aniversario de la Independencia y el Mundial de fútbol.

Bonos a militares y salud

Entre las pocas iniciativas políticas, Trump anunció que su g obierno enviaría un "dividendo guerrero" de 1,776 dólares a 1.45 millones de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses la próxima semana.

"Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de los guerreros' especial antes de Navidad”, dijo el presidente.

También respaldó una propuesta republicana de enviar dinero en efectivo directamente al público para compensar el coste de los seguros de salud en lugar de proporcionar subsidios a través de la Ley de Asistencia Asequible. Esa propuesta aún no ha recibido suficiente apoyo en el Congreso.

"Quiero que el dinero vaya directamente a la gente para que puedan comprar sus propios seguros sanitarios", dijo Trump. "Los únicos perdedores serán las compañías de seguros”.

Sorprendentemente, dedicó poco tiempo a abordar los asuntos exteriores, un tema que ocupó gran parte de su primer año de vuelta al cargo. Hizo una referencia de pasada a la guerra de Gaza, pero no mencionó la guerra de Ucrania ni el conflicto en ciernes con Venezuela.

"Los salarios están subiendo mucho más rápido que la inflación y lo más importante, el 100% de los trabajos creados lo han sido en el sector privado", enumeró.

El desempleo subió ligeramente en Estados Unidos en noviembre, al 4,6%.

La inflación bajó apreciablemente respecto a la era Biden, de casi un 9% en su peor momento a aproximadamente el 2,75% interanual en estos momentos.

Mal calificado en economía

Pero los estadounidenses dan signos de impaciencia, y los demócratas han centrado su discurso, tras meses de limbo político, en un término nuevo: "asequibilidad", es decir, el poder adquisitivo.

Un año después de su histórica segunda elección, Trump tiene un nivel de aprobación global estable, en torno al 40%, parecido al de predecesores en el cargo, pero mucho más discreto en cuanto a la economía, que está alrededor del 31%.

Fue precisamente la economía una de las razones que lo llevaron de nuevo a la Casa Blanca, y Trump lleva casi un año prometiendo una "Edad de Oro" que no acaba de concretarse en términos de poder adquisitivo o de empleo.

"La vida era inasequible para millones de estadounidenses" bajo el mandato de Biden, aseguró Trump al inicio de su discurso.

Como presidente, las políticas arancelarias de Trump este año han creado incertidumbre y han elevado los precios en una economía que lleva casi un año bajo la supervisión de su Gobierno, y Trump, como Biden antes que él, ha intentado convencer a los estadounidenses de que la economía está en buen estado.

El mandatario ha calificado de "fraude" las propuestas de los demócratas, pero el nerviosismo crece en las filas republicanas ante las elecciones legislativas de medio mandato, dentro de un año.

Los demócratas han conseguido claros triunfos electorales en estados como Virginia o Nueva Jersey, o en la alcaldía de Miami.

Casi un año antes de las elecciones, los demócratas ya están destacando las preocupaciones sobre la asequibilidad y las diferencias sobre la política sanitaria.

Trump prometió que las condiciones mejorarían en el próximo año, señalando sus políticas fiscales, aranceles y planes para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Tras el discurso, los demócratas afirmaron que Trump había ofrecido a los estadounidenses pocas soluciones a sus preocupaciones.

El senador Mark Warner, de Virginia, calificó el discurso de "triste intento de distracción", mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, posible aspirante a la presidencia en 2028, se limitó a publicar la palabra "Yo", en referencia a Trump, más de 700 veces.

