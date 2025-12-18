El presidente republicano, que suele protestar porque no se le reconoce el mérito de sus logros, ofreció pocas iniciativas políticas nuevas para hacer frente a los elevados costes.

El discurso, en cambio, se pronunció con un marcado sentimiento de agravio, y Trump se quejó de la invasión de inmigrantes, los delitos violentos y los derechos de los transexuales en la Sala de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, decorada con motivos navideños.

Culpó al expresidente Joe Biden, a anteriores acuerdos comerciales, a los inmigrantes y a lo que describió como un sistema corrupto.

Al mismo tiempo, Trump alabó el trabajo de su gobierno este año en diferentes temas como la reducción de los cruces fronterizos y la bajada de los precios de algunos productos.

El presidente estadounidense prometió un "boom económico" el año que viene, en coincidencia con el 250º aniversario de la Independencia y el Mundial de fútbol.

Bonos a militares y salud

Entre las pocas iniciativas políticas, Trump anunció que su g obierno enviaría un "dividendo guerrero" de 1,776 dólares a 1.45 millones de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses la próxima semana.

"Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de los guerreros' especial antes de Navidad”, dijo el presidente.