Fue precisamente la economía una de las razones que lo llevaron de nuevo a la Casa Blanca, y Trump lleva casi un año prometiendo una "Edad de Oro" que no acaba de concretarse en términos de poder adquisitivo o de empleo.
"La vida era inasequible para millones de estadounidenses" bajo el mandato de Biden, aseguró Trump al inicio de su discurso.
Como presidente, las políticas arancelarias de Trump este año han creado incertidumbre y han elevado los precios en una economía que lleva casi un año bajo la supervisión de su Gobierno, y Trump, como Biden antes que él, ha intentado convencer a los estadounidenses de que la economía está en buen estado.
El mandatario ha calificado de "fraude" las propuestas de los demócratas, pero el nerviosismo crece en las filas republicanas ante las elecciones legislativas de medio mandato, dentro de un año.
Los demócratas han conseguido claros triunfos electorales en estados como Virginia o Nueva Jersey, o en la alcaldía de Miami.
Casi un año antes de las elecciones, los demócratas ya están destacando las preocupaciones sobre la asequibilidad y las diferencias sobre la política sanitaria.
Trump prometió que las condiciones mejorarían en el próximo año, señalando sus políticas fiscales, aranceles y planes para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Tras el discurso, los demócratas afirmaron que Trump había ofrecido a los estadounidenses pocas soluciones a sus preocupaciones.
El senador Mark Warner, de Virginia, calificó el discurso de "triste intento de distracción", mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, posible aspirante a la presidencia en 2028, se limitó a publicar la palabra "Yo", en referencia a Trump, más de 700 veces.