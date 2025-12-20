Venezuela califica como un “grave acto de piratería internacional” la incautación del buque por EU

Estados Unidos informó el sábado que incautó otro tanquero cerca de las costas del país sudamericano, el segundo en las últimas semanas. El primero fue el 10 de diciembre.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Venezuela "denuncia y rechaza el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo, así como la desaparición forzada de su tripulación cometida por efectivos militares de Estados Unidos de América en aguas internacionales", agregó el comunicado.

Caracas dijo que las acciones serán denunciadas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otras organizaciones multilaterales y los gobiernos.

Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo ante "terrorismo" de EU

Este sábado, Venezuela dijo que rán le ofreció su cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos, tras una llamada entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

Irán es uno de los principales aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro, que denuncia un plan para derrocarlo desde Washington.

La llamada abordó "los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano", escribió el canciller venezolano, Yván Gil.

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de diciembre de 2025, muestra al canciller venezolano, Yvan Gil (izq.), durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas el 13 de septiembre de 2025, y al canciller iraní, Abbas Araghchi. (FEDERICO PARRA Y OZAN KOSE/AFP)

"Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar", añadió el alto responsable tras su conversación con su homólogo iraní, Abás Araqhchi.

La relación entre Irán y Venezuela se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez y continuó con su sucesor, Maduro.

Irán ha auxiliado en el pasado a Venezuela con envíos de combustible, alimentos y fármacos.

China y Rusia -otros grandes aliados de Venezuela- también expresaron solidaridad con Maduro ante el despliegue de Estados Unidos.