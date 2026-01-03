¿Venezuela le robó tierras y petróleo a EU? Este fue un argumento de Trump para capturar a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada del sábado la captura y extradición de Nicolás Maduro tras una irrucpción de las fuerzas especiales en la ciudad de Caracas. El mandatario agregó que su país "gobernará" la nación petrolera hasta que haya una transición "pacífica".

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una rueda de prensa.

"Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de EU, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", añadió el político neoyorquino.

Los ataques de Trump en contra de Venezuela ya se habían intensificado hace varias semanas con el "bloqueo total y completo" de petroleros de ese país.