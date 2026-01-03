Publicidad

Internacional

¿Venezuela le robó tierras y petróleo a EU? Este fue un argumento de Trump para capturar a Maduro

El presidente estadounidense asegura que la nacionalización de la industria petrolera venezolana, hace 50 años, fue una afectación a los intereses de su país.
sáb 03 enero 2026 01:01 PM
Un partidario del presidente venezolano Nicolás Maduro muestra un cartel que dice en español "No más guerra por el petróleo, el mundo la exige", mientras participa en una manifestación contra la actividad militar estadounidense en el Caribe, en la comunidad de San José en el barrio de Petare en Caracas el 13 de diciembre de 2025.
Las acciones de Trump en la última semana llevan al petróleo, junto con las drogas ilícitas, al centro de la campaña de presión de la administración Trump contra el líder de Venezuela, Nicolás Maduro. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada del sábado la captura y extradición de Nicolás Maduro tras una irrucpción de las fuerzas especiales en la ciudad de Caracas. El mandatario agregó que su país "gobernará" la nación petrolera hasta que haya una transición "pacífica".

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una rueda de prensa.

"Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de EU, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", añadió el político neoyorquino.

Los ataques de Trump en contra de Venezuela ya se habían intensificado hace varias semanas con el "bloqueo total y completo" de petroleros de ese país.

El mandatario estadounidense acusa a Maduro de encabezar una organización criminal sin ofrecer mayores detalles.

Aunque ambos países no han tenido ninguna disputa territorial en el pasado, Trump se refiere a la nacionalización de la industria petrolera venezolana, que cumplió 50 años el pasado 1 de enero.

"El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense", escribió Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump.

El origen de la industria petrolera de Venezuela

La historia del petróleo venezolano comenzó hace más de un siglo. Geólogos de Royal Dutch Shell, en La Rosa, un campo petrolífero en la Cuenca de Maracaibo, encontraron en 1922 petróleo, que se filtró a un ritmo extraordinario de 100,000 barriles diarios.

“En cuestión de años, más de cien empresas extranjeras producían petróleo, respaldadas por el dictador general Juan Vicente Gómez (1908-1935)”, indica el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en un artículo.

La producción anual se disparó durante la década de 1920, de poco más de un millón de barriles a 137 millones, convirtiendo a Venezuela en el segundo país en producción mundial, solo superado por Estados Unidos, para 1929.

Para la década siguiente, tres compañías controlaban el 98% del mercado petrolero venezolano: las estadounidenses Gulf y Standard Oil, junto con la neerlandesa Shell. Cuando murió Gómez, sus sucesores buscaron reformar el sector petrolero para canalizar fondos a las arcas del gobierno.

La Ley de Hidrocarburos de 1943 fue el primer paso en esa dirección, al exigir a las empresas extranjeras entregar la mitad de sus ganancias petroleras al Estado. Gracias a esta legislación, los ingresos del gobierno se sextuplicaron en cinco años.

El auge y la nacionalización

Venezuela se unió a Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960. Ese mismo año, el país sudamericano fundó su primera petrolera nacional, la Corporación Venezolana de Petróleo, y aumentó el impuesto sobre la renta de las compañías petroleras al 65% de las ganancias.

La siguiente década, con un ascenso abrupto en los precios del petróleo por la guerra del Yom Kipur, Venezuela se convirtió en el país con mayores ingresos.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Pérez permitió a PDVSA asociarse con compañías petroleras extranjeras siempre que mantuviera el 60% del capital en empresas mixtas y, crucialmente, estructuró la compañía para que funcionara como una empresa con mínima regulación gubernamental.

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse del país.

¿Qué pasa con Chevron?

La relación entre Washington y Caracas es ambigua en materia petrolera, puesto que el gobierno Trump renovó, aunque con cambios, la licencia que el anterior gobierno de Joe Biden había concedido a la petrolera Chevron para operar en el país sudamericano, que cuenta con enormes reservas de crudo y gas.

Chevron extrae y vende el crudo venezolano gracias a ese acuerdo, con lo que parte de la producción venezolana escapa a las sanciones.

"Las operaciones de Chevron en Venezuela continúan sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a su negocio, así como de los regímenes de sanciones previstos por el gobierno de Estados Unidos", explicó un portavoz de la petrolera, Bill Turenne, en un correo electrónico enviado a la AFP.

Chevron representa el 10% de la producción nacional venezolana, gracias a una empresa mixta con la petrolera estatal PDVSA.

Pero tras los cambios en su licencia introducidos por el gobierno Trump, Chevron ahora solo puede exportar el 50% que le corresponde de esa "joint venture”. El otro 50% Venezuela tiene que tratar de exportarlo por su propia cuenta.

