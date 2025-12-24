Publicidad

Internacional

Del papa Francisco a Dick Cheney: los personajes que nos dejaron este 2025

En los últimos 12 meses, múltiples líderes políticos y sociales fallecieron, dejando un importante legado en cada uno de sus campos.
mié 24 diciembre 2025 07:00 AM
Una niña sostiene una foto del difunto Papa Francisco mientras espera la llegada de su ataúd fuera de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, el día de su funeral, en Roma, Italia, el 26 de abril de 2025.
La muerte del papa Francisco conmocionó al mundo. (FOTO: Mohammed Salem/REUTERS)

En 2025, personajes importantes de la política global, así como activistas y científicos, nos dejaron. Del papa Francisco a Dick Cheney, pasando por Marío Vargas Llosa y José Mujica, ellos marcaron a sus países e incluso al mundo con su legado.

Estos son algunos de los personajes más conocidos que fallecieron en los últimos 12 meses.

Jean Marie Le Pen (7 de enero, 96 años)

: Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen marchan durante la manifestación del Frente Nacional Tradicional durante las protestas anuales del Primero de Mayo el 1 de mayo de 2009 en París, Francia. Uno de los sindicatos más grandes de la Confederación General del Trabajo de París (CFDT), organizó más de doscientos eventos en Francia hoy mientras los trabajadores sindicales protestan contra la creciente tasa de desempleo en Europa como parte de las manifestaciones anuales del día de mayo en todo el mundo.
Jean Marie Le Pen cedió el líderato de su partido a su hija, Marine Le Pen. (FOTO: Corentin Fohlen/Getty Images)

El líder histórico de la ultraderecha francesa Jean-Marie Le Pen falleció el 7 de enero a los 96 años, dejando un legado marcado por su acceso al balotaje de la elección presidencial en 2002 y polémicas como considerar el Holocausto un "detalle" de la Historia.

Le Pen, que llevaba varias semanas ingresado en un centro de cuidados de Garches, al oeste de París, por su débil estado de salud, falleció al mediodía "rodeado de su familia", indicó esta última en un comunicado enviado a la AFP.

El fundador del Frente Nacional (FN) en 1972, conocido por sus comentarios xenófobos y antisemitas, era una figura histórica de la extrema derecha francesa, convirtiéndose con 27 años en el legislador más joven de Francia. Aunque fracasó hasta en cinco ocasiones, logró instalar a la extrema derecha en el panorama político de Francia.

Mario Vargas Llosa (13 de abril, 89 años)

Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, aplaude durante la ceremonia de apertura del seminario internacional "América Latina: Oportunidades y desafíos" en Lima, 20 de marzo de 2012.
Mario Vargas Llosa, además de la literatura, tuvo una gran pasión por la política. (FOTO: Enrique Castro-Mendivil/REUTERS)

El premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa murió el domingo a los 89 años en la capital de Perú, donde vivió los últimos meses casi retirado tras una prolífica carrera que lo llevó a la cúspide de las letras hispanas.

Escritor universal a partir de la compleja realidad de su país, Vargas Llosa formó parte del llamado 'boom' latinoamericano junto con otros grandes como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo.

Vargas Llosa tuvo como gran pasión la política. Pese a que no le gustaba recordarlo, tuvo simpatías con la revolución cubana y como candidato lideró la derecha en las elecciones presidenciales peruanas que perdió en 1990.

Papa Francisco (21 de abril, 88 años)

El Papa Francisco aparece en su balcón para hablar con la multitud en el hospital Gemelli, la primera vez que ha aparecido en público desde que fue ingresado en el hospital el 23 de marzo de 2025 en Roma, Italia.
Antes de morir, el papa Francisco estuvo hospitalizado casi dos meses. (FOTO: Chris Furlong/Getty Images)

El papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano, falleció a los 88 años por un ictus.

Jorge Mario Bergoglio fue hospitalizado el 14 de febrero en Roma, inicialmente por una bronquitis que derivó en neumonía bilateral. Estuvo a punto de morir en dos ocasiones, pero sobrevivió y dejó el hospital el 23 de marzo para iniciar un proceso de estricta convalecencia durante dos meses, que no resistió.

Exarzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio fue el primer pontífice en elegir el nombre de Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su papado, iniciado el 13 de marzo de 2013.

El primer papa jesuita de la historia se implicó sin descanso en la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social, sin cuestionar posiciones conservadoras de la Iglesia en temas como el aborto o el celibato de los curas.

José Mujica (13 de mayo, 89 años)

El expresidente de Uruguay, José Mujica, observa después de votar por una segunda sección de las elecciones presidenciales entre el candidato de centro-izquierda Yamandu Orsi y el candidato de la coalición conservadora gobernante Álvaro Delgado, en Montevideo, Uruguay, el 24 de noviembre de 2024.
José Mujica se ganó el apodo del "presidente más pobre del mundo" por su estilo austero. (FOTO: Martin Varela Umpierrez/REUTERS)

José 'Pepe' Mujica, el exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió el 13 de mayo a los 89 años, informó el actual mandatario Yamandú Orsi.

El "presidente más pobre del mundo", mote que ganó por su austeridad, reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos.

En su mandato, el exguerrillero se caracterizó por romper el tablero. Impulsó la legalización de la marihuana con un inédito plan que puso al Estado a manejar desde la producción a la comercialización el cannabis, y recibió presos de Guantánamo, en acuerdo con el entonces presidente estadounidense Barack Obama.

Sebastiäo Salgado (23 de mayo, 81 años)

Sebastião Salgado, Brazilian photographer and activist of the Amazon rainforest, died this Friday at the age of 81, the Academy of Fine Arts of France reported. Archive photo at the opening of his exhibition Amazonia at the National Museum of Anthropology on February 6, 2025.
Desde Ruanda a Guatemala, pasando por Indonesia y Bangladés, el brasileño documentó hambrunas, guerras, éxodos y explotación laboral en el tercer mundo. (FOTO: Fotografía Archivo Cuartoscuro)

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, conocido por sus grandes imágenes en blanco y negro de la Amazonía o de algunos conflictos del mundo, murió el 23 de mayo en París a los 81 años, informó su familia y la Academia de Bellas Artes francesa.

Desde Ruanda a Guatemala, pasando por Indonesia y Bangladés, el brasileño documentó hambrunas, guerras, éxodos y explotación laboral en el tercer mundo.

En los últimos años centró su trabajo en la protección de la naturaleza, aunque ya en 1998, había formado junto a su esposa el Instituto Terra.

El objetivo era regenerar los bosques y la biodiversidad desaparecidos debido a la deforestación, un exitoso proyecto al que hasta en 2022 se habían sumado unos 3.000 propietarios de tierras.

Violeta Chamorro (14 de junio, 95 años)

Retrato de la presidenta de la República de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro en febrero de 1996, Nicaragua.
“Doña Violeta”, como cariñosamente es llamada, se casó en 1950 con Chamorro Cardenal, asesinado el 10 de enero de 1978 en las calles de Managua por sicarios pagados por el régimen del derrocado presidente Anastasio Somoza Debayle. (FOTO: Francois LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)

Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó en las urnas al exguerrillero sandinista Daniel Ortega en 1990 y pacificó Nicaragua después de décadas de guerra, murió el 14 de junio a los 95 años en el exilio en Costa Rica.

Primera mujer elegida presidenta en América, Barrios de Chamorro, quien gobernó Nicaragua de 1990 a 1997, había sido trasladada de Managua a San José en octubre de 2023 para estar cerca de sus cuatro hijos, desterrados por el actual gobierno de Ortega.

La expresidenta, a quien los nicaragüenses llamaban "Doña Violeta", murió tras una larga enfermedad, por complicaciones derivadas del Alzheimer y una embolia cerebral que sufrió en diciembre de 2018.

Miguel Uribe (11 de agosto, 39 años)

Miguel Uribe Turbay asiste al diálogo estratégico "Repensar las ciudades para la competitividad: ciudades inteligentes y sostenibles" en la Cumbre Concordia Américas 2019 en Bogotá el 14 de mayo de 2019.
La vida de Miguel Uribe estuvo marcada por la violencia en Colombia. (FOTO: Gabriel Aponte/Getty Images for Concordia Summi)

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció el 11 de agosto a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabrió heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

La vida de Miguel Uribe estuvo marcada por la violencia del conflicto armado colombiano. Su madre, la afamada periodista Diana Turbay, fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991, en un operativo de uniformados que intentaban rescatarla.

Luego él se hizo también político, con una ideología centrada en la seguridad, en la ofensiva contra el narcotráfico y en la oposición al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC.

Charlie Kirk (10 de septiembre, 31 años)

El fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, es visto en el escenario del Foro Fiserv durante los preparativos para la Convención Nacional Republicana (RNC) el 14 de julio de 2024, en Milwaukee, Wisconsin. Delegados, políticos y fieles republicanos están llegando a Milwaukee para la convención anual, concluyendo con el expresidente Donald Trump aceptando la nominación presidencial de su partido. El RNC tiene lugar del 15 al 18 de julio.
Charlie Kirk y su cercanía a la juventud fueron fundamentales para el regreso de DOnald Trump a la Casa Blanca. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images)

Charlie Kirk, un influencer de derecha aliado a Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre. El joven falleció luego de recibir un disparo durante un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.

La tragedia fue captada por varios videos que en segundos inundaron las redes sociales. En ellos se muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y ayudó a Trump a aumentar su apoyo entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Dick Cheney (3 de noviembre, 84 años)

Estados Unidos El vicepresidente Dick Cheney escucha como EE. UU. El presidente George W. Bush hace un habla en el Rose Garden de la Casa Blanca el 3 de abril de 2007 en Washington, DC. Bush criticó a los demócratas en el congreso por su intento de vincular la financiación de la guerra con la retirada de las tropas de Irak
Dick Cheney es considerado el vicepresidente más poderoso de la historia de Estados Unidos. (FOTO: Alex Wong/Getty Images)

Dick Cheney, considerado el vicepresidente más poderoso en la historia de Estados Unidos cuando fue el número dos de George W. Bush (2001-2009), falleció a los 84 años.

Cheney forjó su gran influencia en un cargo tradicionalmente insignificante especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores guerras en Afganistán e Irak.

En ese entonces, Estados Unidos impulsaba su llamada "guerra contra el terrorismo", con capítulos oscuros marcados por las rendiciones extraordinarias, tortura y la prisión de Guantánamo.

El también excongresista y exsecretario de Defensa "falleció debido a complicaciones de una neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares", según el comunicado de la familia citado por los medios.

Papa Francisco

