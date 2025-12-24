Del papa Francisco a Dick Cheney: los personajes que nos dejaron este 2025

Jean Marie Le Pen (7 de enero, 96 años)

Jean Marie Le Pen cedió el líderato de su partido a su hija, Marine Le Pen. (FOTO: Corentin Fohlen/Getty Images)

El líder histórico de la ultraderecha francesa Jean-Marie Le Pen falleció el 7 de enero a los 96 años, dejando un legado marcado por su acceso al balotaje de la elección presidencial en 2002 y polémicas como considerar el Holocausto un "detalle" de la Historia.

Le Pen, que llevaba varias semanas ingresado en un centro de cuidados de Garches, al oeste de París, por su débil estado de salud, falleció al mediodía "rodeado de su familia", indicó esta última en un comunicado enviado a la AFP.

El fundador del Frente Nacional (FN) en 1972, conocido por sus comentarios xenófobos y antisemitas, era una figura histórica de la extrema derecha francesa, convirtiéndose con 27 años en el legislador más joven de Francia. Aunque fracasó hasta en cinco ocasiones, logró instalar a la extrema derecha en el panorama político de Francia.

Mario Vargas Llosa (13 de abril, 89 años)

Mario Vargas Llosa, además de la literatura, tuvo una gran pasión por la política. (FOTO: Enrique Castro-Mendivil/REUTERS)

El premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa murió el domingo a los 89 años en la capital de Perú, donde vivió los últimos meses casi retirado tras una prolífica carrera que lo llevó a la cúspide de las letras hispanas.

Escritor universal a partir de la compleja realidad de su país, Vargas Llosa formó parte del llamado 'boom' latinoamericano junto con otros grandes como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo.

Vargas Llosa tuvo como gran pasión la política. Pese a que no le gustaba recordarlo, tuvo simpatías con la revolución cubana y como candidato lideró la derecha en las elecciones presidenciales peruanas que perdió en 1990.