Del papa Francisco a Dick Cheney: los personajes que nos dejaron este 2025

En 2025, personajes importantes de la política global, así como activistas y científicos, nos dejaron. Del papa Francisco a Dick Cheney, pasando por Marío Vargas Llosa y José Mujica, ellos marcaron a sus países e incluso al mundo con su legado.
Estos son algunos de los personajes más conocidos que fallecieron en los últimos 12 meses.
Jean Marie Le Pen (7 de enero, 96 años)
El líder histórico de la ultraderecha francesa Jean-Marie Le Pen falleció el 7 de enero a los 96 años, dejando un legado marcado por su acceso al balotaje de la elección presidencial en 2002 y polémicas como considerar el Holocausto un "detalle" de la Historia.
Le Pen, que llevaba varias semanas ingresado en un centro de cuidados de Garches, al oeste de París, por su débil estado de salud, falleció al mediodía "rodeado de su familia", indicó esta última en un comunicado enviado a la AFP.
El fundador del Frente Nacional (FN) en 1972, conocido por sus comentarios xenófobos y antisemitas, era una figura histórica de la extrema derecha francesa, convirtiéndose con 27 años en el legislador más joven de Francia. Aunque fracasó hasta en cinco ocasiones, logró instalar a la extrema derecha en el panorama político de Francia.
Mario Vargas Llosa (13 de abril, 89 años)
El premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa murió el domingo a los 89 años en la capital de Perú, donde vivió los últimos meses casi retirado tras una prolífica carrera que lo llevó a la cúspide de las letras hispanas.
Escritor universal a partir de la compleja realidad de su país, Vargas Llosa formó parte del llamado 'boom' latinoamericano junto con otros grandes como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo.
Vargas Llosa tuvo como gran pasión la política. Pese a que no le gustaba recordarlo, tuvo simpatías con la revolución cubana y como candidato lideró la derecha en las elecciones presidenciales peruanas que perdió en 1990.
Papa Francisco (21 de abril, 88 años)
El papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano, falleció a los 88 años por un ictus.
Jorge Mario Bergoglio fue hospitalizado el 14 de febrero en Roma, inicialmente por una bronquitis que derivó en neumonía bilateral. Estuvo a punto de morir en dos ocasiones, pero sobrevivió y dejó el hospital el 23 de marzo para iniciar un proceso de estricta convalecencia durante dos meses, que no resistió.
Exarzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio fue el primer pontífice en elegir el nombre de Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su papado, iniciado el 13 de marzo de 2013.
El primer papa jesuita de la historia se implicó sin descanso en la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social, sin cuestionar posiciones conservadoras de la Iglesia en temas como el aborto o el celibato de los curas.
José Mujica (13 de mayo, 89 años)
José 'Pepe' Mujica, el exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió el 13 de mayo a los 89 años, informó el actual mandatario Yamandú Orsi.
El "presidente más pobre del mundo", mote que ganó por su austeridad, reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos.
En su mandato, el exguerrillero se caracterizó por romper el tablero. Impulsó la legalización de la marihuana con un inédito plan que puso al Estado a manejar desde la producción a la comercialización el cannabis, y recibió presos de Guantánamo, en acuerdo con el entonces presidente estadounidense Barack Obama.
Sebastiäo Salgado (23 de mayo, 81 años)
El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, conocido por sus grandes imágenes en blanco y negro de la Amazonía o de algunos conflictos del mundo, murió el 23 de mayo en París a los 81 años, informó su familia y la Academia de Bellas Artes francesa.
Desde Ruanda a Guatemala, pasando por Indonesia y Bangladés, el brasileño documentó hambrunas, guerras, éxodos y explotación laboral en el tercer mundo.
En los últimos años centró su trabajo en la protección de la naturaleza, aunque ya en 1998, había formado junto a su esposa el Instituto Terra.
El objetivo era regenerar los bosques y la biodiversidad desaparecidos debido a la deforestación, un exitoso proyecto al que hasta en 2022 se habían sumado unos 3.000 propietarios de tierras.
Violeta Chamorro (14 de junio, 95 años)
Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó en las urnas al exguerrillero sandinista Daniel Ortega en 1990 y pacificó Nicaragua después de décadas de guerra, murió el 14 de junio a los 95 años en el exilio en Costa Rica.
Primera mujer elegida presidenta en América, Barrios de Chamorro, quien gobernó Nicaragua de 1990 a 1997, había sido trasladada de Managua a San José en octubre de 2023 para estar cerca de sus cuatro hijos, desterrados por el actual gobierno de Ortega.
La expresidenta, a quien los nicaragüenses llamaban "Doña Violeta", murió tras una larga enfermedad, por complicaciones derivadas del Alzheimer y una embolia cerebral que sufrió en diciembre de 2018.
Miguel Uribe (11 de agosto, 39 años)
El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció el 11 de agosto a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.
La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabrió heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.
La vida de Miguel Uribe estuvo marcada por la violencia del conflicto armado colombiano. Su madre, la afamada periodista Diana Turbay, fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991, en un operativo de uniformados que intentaban rescatarla.
Luego él se hizo también político, con una ideología centrada en la seguridad, en la ofensiva contra el narcotráfico y en la oposición al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC.
Charlie Kirk (10 de septiembre, 31 años)
Charlie Kirk, un influencer de derecha aliado a Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre. El joven falleció luego de recibir un disparo durante un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país.
La tragedia fue captada por varios videos que en segundos inundaron las redes sociales. En ellos se muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.
Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y ayudó a Trump a aumentar su apoyo entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.
Dick Cheney (3 de noviembre, 84 años)
Dick Cheney, considerado el vicepresidente más poderoso en la historia de Estados Unidos cuando fue el número dos de George W. Bush (2001-2009), falleció a los 84 años.
Cheney forjó su gran influencia en un cargo tradicionalmente insignificante especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores guerras en Afganistán e Irak.
En ese entonces, Estados Unidos impulsaba su llamada "guerra contra el terrorismo", con capítulos oscuros marcados por las rendiciones extraordinarias, tortura y la prisión de Guantánamo.
El también excongresista y exsecretario de Defensa "falleció debido a complicaciones de una neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares", según el comunicado de la familia citado por los medios.