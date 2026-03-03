Llega a México la última actualización del SUV más vendido de Toyota

Para Gerardo Romero, vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México, el vehículo ha tenido un “liderazgo sostenido”, pues desde su llegada al mercado local en 2003 a la fecha, se han comercializado más de 220,000 unidades.

Tan solo en el último año, de RAV4 en sus versiones a gasolina e híbridas se comercializaron 15,784 unidades, lo que lo colocó como el segundo vehículo más vendido de la marca de origen japonés en México, solo detrás de la pick-up Hilux, de la cual se colocaron en el mercado local 19,661 unidades a lo largo de 2025.

Pero la importancia de RAV4 también está presente fuera de México, pues desde su lanzamiento global en 1994, se han comercializado más de 15 millones de unidades a nivel internacional, de acuerdo con datos de la compañía.

Para finales de la esta primera mitad del año Toyota prepara el lanzamiento en México de su primer híbrido conectable, el cual será RAV4.

Toyota cerró 2025 con la comercialización de 126,358 unidades en México, lo que significó un aumento de 3.6% anual. Para el año en curso, la expectativa de Díaz es vender más 127,000 vehículos.

Precios y características

RAV4 llega en cuatro versiones, todas manufacturadas en Canadá, así como lo fue su generación anterior. Éste vehículo marca un hito para la empresa al ser el primero en México en contar con la integración de Connected Services, una plataforma que integra alertas de mantenimiento del vehículo desde los dispositivos móviles.

“Esta plataforma sienta las bases para vehículos cada vez más definidos por software, permitiendo integrar y evolucionar funciones avanzadas de seguridad y entretenimiento en un entorno digital”, añade Romero.