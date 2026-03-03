Bolsas caen por tensión en Medio Oriente; BMV pierde casi 3% y petróleo repunta

Entre las emisoras con mayores pérdidas del índice destacaron Megacable, que retrocedió 7.32%, Grupo México con -6.57%, Peñoles con -6.48%, Orbia con -5.94% y Cemex con una baja de 4.12%.

El tipo de cambio cerró en 17.63 pesos por dólar y aunque la divisa emergente recuperó parte del terreno perdido, acumula una depreciación de 2.23% en la semana.

Wall Street también resiente el nerviosismo

En Estados Unidos, las bolsas cerraron en terreno negativo, aunque recortaron parte de las pérdidas registradas durante la mañana.

El Dow Jones retrocedió 0.83%, mientras que el Nasdaq cayó 1.02% y el S&P 500 perdió 0.94%, en medio de la incertidumbre de los inversionistas ante la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue y afecte la economía global.

El detonante del nerviosismo fue el anuncio de Irán sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita cerca de 20% del suministro global de petróleo.