Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Bolsas caen por tensión en Medio Oriente; BMV pierde casi 3% y petróleo repunta

Trump prometió escoltas navales y seguros contra riesgo político para petroleros que crucen el Estrecho de Ormuz, buscando restablecer el tránsito marítimo y calmar el repunte de los precios del petróleo.
mar 03 marzo 2026 05:28 PM
US-ECONOMY-MARKETS
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) al sonar la campana de apertura el 2 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York. Las acciones de Wall Street cayeron la madrugada del lunes, mientras la guerra iniciada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán se expandía por Oriente Medio, impulsando los precios del petróleo. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Los mercados financieros cerraron con pérdidas este martes, presionados por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente tras el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán. En México, el S&P/BMV IPC terminó la jornada en 68,511.98 puntos, con una caída de 2,072.77 unidades, equivalente a 2.94%, en línea con el tono negativo observado en Wall Street.

Publicidad

Entre las emisoras con mayores pérdidas del índice destacaron Megacable, que retrocedió 7.32%, Grupo México con -6.57%, Peñoles con -6.48%, Orbia con -5.94% y Cemex con una baja de 4.12%.

El tipo de cambio cerró en 17.63 pesos por dólar y aunque la divisa emergente recuperó parte del terreno perdido, acumula una depreciación de 2.23% en la semana.

Wall Street también resiente el nerviosismo

En Estados Unidos, las bolsas cerraron en terreno negativo, aunque recortaron parte de las pérdidas registradas durante la mañana.

El Dow Jones retrocedió 0.83%, mientras que el Nasdaq cayó 1.02% y el S&P 500 perdió 0.94%, en medio de la incertidumbre de los inversionistas ante la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue y afecte la economía global.

El detonante del nerviosismo fue el anuncio de Irán sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita cerca de 20% del suministro global de petróleo.

Publicidad

La medida se produjo tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y las represalias de Teherán, que incluyeron ataques contra bases militares estadounidenses en la región.

Los precios del crudo reaccionaron con fuerza. El WTI llegó a 74.56 dólares por barril, con un alza de 4.68%, mientras que el Brent cerró en 81.40 dólares, con una ganancia de 4.71%.

Lee más

¿México podría verse afectado con el aumento en el precio de los energéticos por el conflicto en Irán?
Empresas

Guerra Irán–Israel impulsa petróleo; prevén impacto acotado en México

Durante la sesión ambos contratos llegaron a subir más de 9% ante el temor de interrupciones prolongadas en el suministro energético.

"La subida de precios del petróleo pesa sobre las perspectivas de baja de tasas y los resultados empresariales", destacó José Torres, de Interactive Brokers.

La Reserva Federal (Fed, banco central) podría hacer una pausa en sus recortes de tasas de interés, incluso subirlas, si la inflación se acelera.

Trump busca calmar al mercado petrolero

Hacia el cierre de la jornada, los precios del petróleo moderaron parte de su avance después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció medidas para garantizar el tránsito marítimo por el Golfo Pérsico.

El mandatario señaló que el gobierno estadounidense ofrecerá seguros contra riesgo político y garantías financieras para los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, además de que la Marina estadounidense podría escoltar petroleros si es necesario.

Lee más

Esta imagen de satélite tomada por 2026 Planet Labs PBC el 1 de marzo de 2026 muestra un penacho de humo ondulando en Dubai después de un ataque de proyectiles. Los residentes de Dubai estaban consornados cuando cientos de drones y misiles apuntaron a los Emiratos Árabes Unidos y a otros aliados del Golfo de los Estados Unidos, refugios desde hace mucho tiempo del conflicto regional, el 28 de febrero y el 1 de marzo a raíz de la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
Internacional

¿Por qué Irán ataca a Dubái, la joya de Emiratos Árabes Unidos?

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Bolsa de Nueva York Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad