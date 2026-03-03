Bolsas caen por tensión en Medio Oriente; BMV pierde casi 3% y petróleo repunta

Los mercados financieros cerraron con pérdidas este martes, presionados por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente tras el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán. En México, el S&P/BMV IPC terminó la jornada en 68,511.98 puntos, con una caída de 2,072.77 unidades, equivalente a 2.94%, en línea con el tono negativo observado en Wall Street.
Entre las emisoras con mayores pérdidas del índice destacaron Megacable, que retrocedió 7.32%, Grupo México con -6.57%, Peñoles con -6.48%, Orbia con -5.94% y Cemex con una baja de 4.12%.
El tipo de cambio cerró en 17.63 pesos por dólar y aunque la divisa emergente recuperó parte del terreno perdido, acumula una depreciación de 2.23% en la semana.
Wall Street también resiente el nerviosismo
En Estados Unidos, las bolsas cerraron en terreno negativo, aunque recortaron parte de las pérdidas registradas durante la mañana.
El Dow Jones retrocedió 0.83%, mientras que el Nasdaq cayó 1.02% y el S&P 500 perdió 0.94%, en medio de la incertidumbre de los inversionistas ante la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue y afecte la economía global.
El detonante del nerviosismo fue el anuncio de Irán sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita cerca de 20% del suministro global de petróleo.
La medida se produjo tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y las represalias de Teherán, que incluyeron ataques contra bases militares estadounidenses en la región.
Los precios del crudo reaccionaron con fuerza. El WTI llegó a 74.56 dólares por barril, con un alza de 4.68%, mientras que el Brent cerró en 81.40 dólares, con una ganancia de 4.71%.
Durante la sesión ambos contratos llegaron a subir más de 9% ante el temor de interrupciones prolongadas en el suministro energético.
"La subida de precios del petróleo pesa sobre las perspectivas de baja de tasas y los resultados empresariales", destacó José Torres, de Interactive Brokers.
La Reserva Federal (Fed, banco central) podría hacer una pausa en sus recortes de tasas de interés, incluso subirlas, si la inflación se acelera.
Trump busca calmar al mercado petrolero
Hacia el cierre de la jornada, los precios del petróleo moderaron parte de su avance después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció medidas para garantizar el tránsito marítimo por el Golfo Pérsico.
El mandatario señaló que el gobierno estadounidense ofrecerá seguros contra riesgo político y garantías financieras para los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz, además de que la Marina estadounidense podría escoltar petroleros si es necesario.
Con información de AFP