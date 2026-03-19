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La empresa más valiosa de Germán Larrea no está en México y así domina el cobre a nivel mundial

El negocio que sostiene a Grupo México está en su división minera internacional, responsable de la mayoría de sus ingresos y su expansión global.
jue 19 marzo 2026 03:52 PM
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La empresa más valiosa de Germán Larrea es Americas Mining Corporation, con sede en EU. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Germán Larrea es el segundo hombre más rico del país y su compañía, Grupo Méxic o, figura entre las empresas más relevantes y estratégicas del territorio nacional. Sin embargo, el principal negocio del empresario y de su conglomerado tiene un fuerte componente internacional.

Se trata de su división minera, que opera en países como México, Perú, España y Estados Unidos, lo que refleja el amplio alcance global de esta rama, considerada la más productiva del grupo.

A continuación, te contamos cuál es la principal subsidiaria de Larrea, su peso dentro del conglomerado y por qué mantiene operaciones fuera del país, incluso con presencia en bolsas de valores internacionales.

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La empresa más valiosa de Germán Larrea

Se trata de Americas Mining Corporation (AMC), una subsidiaria estadounidense listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, que se ha consolidado como la división minera más grande del mundo por valor de mercado. Esta empresa concentra la División Minera de Grupo México y es su principal fuente de ingresos.

De acuerdo con los resultados financieros de 2024 , esta división se mantiene como el pilar económico del grupo.

Ingresos totales: registró ventas por 12,396,686 mil dólares, equivalentes al 77% de los ingresos consolidados.

Dominio frente a otras divisiones: supera ampliamente a la División Transportes, que aportó 20% (3,267,504 mil dólares), y a la División Infraestructura, con una participación menor.

Rentabilidad: generó 3,275,442 mil dólares en utilidad neta, es decir, 84% del total del grupo.

Estos datos confirman que la división minera no solo lidera en ingresos, sino que sostiene la rentabilidad de Grupo México y explica su fuerte presencia internacional.

German Larrea
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¿Dónde opera la división minera de Grupo México?

La división minera de Grupo México, articulada a nivel global por Americas Mining Corporation , mantiene operaciones y proyectos en distintos países, con presencia clave en América y Europa:

México: a través de Southern Copper, opera minas como Buenavista del Cobre en Sonora, una de las más grandes del mundo, además de nuevos proyectos como Buenavista Zinc y El Arco.

Perú: también con Southern Copper, explota yacimientos como Cuajone y Toquepala, además del complejo metalúrgico de Ilo.

Estados Unidos: mediante Asarco, concentra operaciones en Arizona y Texas, con proyectos de modernización minera.

España: con Minera Los Frailes, desarrolla un proyecto enfocado en la producción de zinc.

Además, la compañía mantiene proyectos de exploración en Chile, Argentina y Ecuador, lo que refuerza su presencia internacional.

En conjunto, estas operaciones explican el alcance global de la división minera, considerada la más importante y rentable del grupo.

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Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México según Bloomberg (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

¿Por qué Germán Larrea es el “rey del cobre”?

Germán Larrea es conocido como el “rey del cobre” por el dominio que ha construido al frente de Grupo México, uno de los gigantes mineros a nivel global. Su liderazgo se sostiene en varios factores clave.

Por un lado, la compañía posee las mayores reservas de cobre del mundo, lo que le garantiza presencia y control en el mercado a largo plazo. A esto se suma una estructura de costos altamente competitiva, que le permite producir cobre más barato que sus competidores y mantener altos márgenes incluso cuando bajan los precios.

Además, Grupo México se ha consolidado como uno de los principales productores globales, con más de un millón de toneladas anuales, y cuenta con un modelo de integración vertical: no solo extrae el mineral, también lo procesa en sus propias fundiciones y refinerías, lo que incrementa su valor.

El grupo también tiene una presencia internacional estratégica, con operaciones en países como México, Perú, Estados Unidos y España, y está bien posicionado para aprovechar el crecimiento de la demanda de cobre en sectores como la tecnología y la inteligencia artificial.

En conjunto, estos elementos han convertido a Larrea en una figura clave en la industria minera global, con un negocio que no solo lidera en producción, sino que también sostiene la mayor parte de los ingresos y utilidades de su conglomerado.

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¿De cuánto es la fortuna de Larrea?

El alcance de Grupo México también se refleja en sus cifras. De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , de la revista Expansión, el conglomerado ocupa la posición 15, con ventas por 296,385 millones de pesos en 2024 y una plantilla de 31,876 empleados.

En lo personal, Germán Larrea cuenta con una fortuna estimada en 67.7 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , lo que lo coloca como el segundo hombre más rico del país, solo detrás de Carlos Slim Helú.

A nivel global, Larrea ocupa el lugar 24 entre las mayores fortunas del mundo, una posición que refleja el peso internacional de los negocios que encabeza.

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Germán Larrea Mota Velasco GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V.

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