¿Dónde opera la división minera de Grupo México?

La división minera de Grupo México, articulada a nivel global por Americas Mining Corporation , mantiene operaciones y proyectos en distintos países, con presencia clave en América y Europa:

México: a través de Southern Copper, opera minas como Buenavista del Cobre en Sonora, una de las más grandes del mundo, además de nuevos proyectos como Buenavista Zinc y El Arco.

Perú: también con Southern Copper, explota yacimientos como Cuajone y Toquepala, además del complejo metalúrgico de Ilo.

Estados Unidos: mediante Asarco, concentra operaciones en Arizona y Texas, con proyectos de modernización minera.

España: con Minera Los Frailes, desarrolla un proyecto enfocado en la producción de zinc.

Además, la compañía mantiene proyectos de exploración en Chile, Argentina y Ecuador, lo que refuerza su presencia internacional.

En conjunto, estas operaciones explican el alcance global de la división minera, considerada la más importante y rentable del grupo.

Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México según Bloomberg (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

¿Por qué Germán Larrea es el “rey del cobre”?

Germán Larrea es conocido como el “rey del cobre” por el dominio que ha construido al frente de Grupo México, uno de los gigantes mineros a nivel global. Su liderazgo se sostiene en varios factores clave.

Por un lado, la compañía posee las mayores reservas de cobre del mundo, lo que le garantiza presencia y control en el mercado a largo plazo. A esto se suma una estructura de costos altamente competitiva, que le permite producir cobre más barato que sus competidores y mantener altos márgenes incluso cuando bajan los precios.

Además, Grupo México se ha consolidado como uno de los principales productores globales, con más de un millón de toneladas anuales, y cuenta con un modelo de integración vertical: no solo extrae el mineral, también lo procesa en sus propias fundiciones y refinerías, lo que incrementa su valor.

El grupo también tiene una presencia internacional estratégica, con operaciones en países como México, Perú, Estados Unidos y España, y está bien posicionado para aprovechar el crecimiento de la demanda de cobre en sectores como la tecnología y la inteligencia artificial.

En conjunto, estos elementos han convertido a Larrea en una figura clave en la industria minera global, con un negocio que no solo lidera en producción, sino que también sostiene la mayor parte de los ingresos y utilidades de su conglomerado.