La legalidad de la captura de Nicolás Maduro es cuestionada dentro y fuera de EU

Los ataques contra Venezuela del domingo y la detención del presidente pudieron haber violado principios del derecho internacional, además de leyes estadounidenses.
lun 05 enero 2026 05:44 PM
Un partidario del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro lleva su retrato durante un mitin fuera de la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.
Un partidario del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro lleva su retrato durante un mitin fuera de la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, presentada por Estados Unidos como una "operación policial", plantea numerosas dudas sobre su legalidad, de acuerdo con la oposición demócrata y expertos.

“La administración Trump no ha ofrecido ninguna justificación legal seria para lo que parece ser una violación flagrante del derecho internacional. Independientemente de los cargos penales presentados por Estados Unidos contra Maduro y su esposa, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza. Y esta intervención militar se llevó a cabo sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos”, señaló Brian Finucane, asesor senior del Programa para Estados Unidos del International Crisis Group.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el sábado y los llevaron por la fuerza a Nueva York para ser juzgados.

Junto con otras cuatro personas, ambos enfrentan una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

"En esencia, se trata del arresto de dos fugitivos buscados por las autoridades estadounidenses, y el Departamento de Guerra (el Pentágono) apoyó al Departamento de Justicia en esta misión", resumió el sábado el secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que, por lo tanto, no se trataba de una acción militar que requiriera autorización del Congreso, y enfatizó que Maduro fue detenido por agentes del FBI, la policía federal estadounidense.

¿Qué dice la ley en Estados Unidos?

Organizaciones y legisladores demócratas cuestionaron, sin embargo, la legalidad de las acciones del presidente estadounidense contra Venezuela.

“La administración Trump llevó a cabo el ataque sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos y en violación de los límites constitucionales del poder del presidente en materia de guerra”, indicó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un comunicado.

El fin de semana, varios legisladores demócratas cuestionaron firmemente la interpretación de los hechos presentada por el secretario de Estado.

"No fue solo una operación antidrogas, fue un acto de guerra", afirmó el domingo en NBC Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

"Entraron a Venezuela y bombardearon instalaciones civiles y militares. Es una violación de la ley hacer lo que hicieron sin autorización del Congreso", agregó su homólogo en el Senado, Chuck Schumer.

Un arresto "problemático"

"Este arresto es problemático" por otras razones, dijo Barbara McQuade, exfiscal federal y profesora de derecho en la Universidad de Michigan.

Para arrestar legalmente a un individuo que está acusado de cometer crímenes en contra de un Estado, que se encuentra en territorio de otro país, debe proceder una orden de arresto basada en convenios de extradición.

“Se debió activar un proceso de extradición, Estados Unidos debió a hacer esta solicitud para que Maduro fuera enjuiciado por tribunales estadounidenses", dijo Virginia Petrova Georgieva, profesora e investigadora del Departamento de Derecho de la IBERO CDMX, en un comunicado de esta institución.

Esta académica señaló que Washington tiene un largo historial de secuestros transfronterizos, como el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, un narcotraficante mexicano que acusa haber sido llevado a Estados Unidos con engaños.

Las condiciones en las que Maduro fue llevado ante la justicia estadounidense podrían permitir a sus abogados solicitar la desestimación del caso, en particular debido a la inmunidad penal que le otorga su condición de jefe de Estado, explicó. Además, añadió que preveía "meses de impugnaciones legales por parte de la defensa”.

El mismo Maduro denunció este lunes haber sido secuestrado en su casa en Caracas por fuerzas estadounidenses. "Soy un prisionero de guerra", dijo al abandonar su audiencia ante el juez Alvin hellerstein.

¿Qué dice la Carta de las Naciones Unidas?

"El problema con este arresto es que viola la Carta de las Naciones Unidas", de la cual Estados Unidos es signatario, añadió McQuade, y señaló que el presidente de Estados Unidos tiene la obligación constitucional de garantizar el cumplimiento de las leyes. "Violar la Carta de la ONU constituye una violación de la Constitución" estadounidense, estimó.

Estados Union violó el Artículo 2 Párrafo 4 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe todo uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Los países miembros de la ONU deberán “abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, de acuerdo con el documento.

Petrova indicó en un comunicado que con el uso de la unidad élite estadounidense Delta Force, que bombardeó a la ciudad de Caracas, se transgredió la integridad territorial y la soberanía de Venezuela, lo que en Derecho Internacional se considera un acto de agresión en contra de la independencia de otro Estado.

En el artículo 39, parte del capítulo VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, será el Consejo de Seguridad quien determine la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión.

En el artículo 51 se establece que esto no menoscabará el derecho a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de cualquier ataque contra un miembro de Naciones Unidas. Estas medidas deben ser comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad.

El artículo 42 de la Carta de Naciones Unidas también establece que, si el Consejo determina que existe una "amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión", puede autorizar acciones por aire, mar o tierra para mantener o restablecer la seguridad internacional.

