Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el sábado y los llevaron por la fuerza a Nueva York para ser juzgados.

Junto con otras cuatro personas, ambos enfrentan una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

"En esencia, se trata del arresto de dos fugitivos buscados por las autoridades estadounidenses, y el Departamento de Guerra (el Pentágono) apoyó al Departamento de Justicia en esta misión", resumió el sábado el secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que, por lo tanto, no se trataba de una acción militar que requiriera autorización del Congreso, y enfatizó que Maduro fue detenido por agentes del FBI, la policía federal estadounidense.

¿Qué dice la ley en Estados Unidos?

Organizaciones y legisladores demócratas cuestionaron, sin embargo, la legalidad de las acciones del presidente estadounidense contra Venezuela.

“La administración Trump llevó a cabo el ataque sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos y en violación de los límites constitucionales del poder del presidente en materia de guerra”, indicó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un comunicado.

El fin de semana, varios legisladores demócratas cuestionaron firmemente la interpretación de los hechos presentada por el secretario de Estado.