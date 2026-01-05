"No fue solo una operación antidrogas, fue un acto de guerra", afirmó el domingo en NBC Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.
"Entraron a Venezuela y bombardearon instalaciones civiles y militares. Es una violación de la ley hacer lo que hicieron sin autorización del Congreso", agregó su homólogo en el Senado, Chuck Schumer.
Un arresto "problemático"
"Este arresto es problemático" por otras razones, dijo Barbara McQuade, exfiscal federal y profesora de derecho en la Universidad de Michigan.
Para arrestar legalmente a un individuo que está acusado de cometer crímenes en contra de un Estado, que se encuentra en territorio de otro país, debe proceder una orden de arresto basada en convenios de extradición.
“Se debió activar un proceso de extradición, Estados Unidos debió a hacer esta solicitud para que Maduro fuera enjuiciado por tribunales estadounidenses", dijo Virginia Petrova Georgieva, profesora e investigadora del Departamento de Derecho de la IBERO CDMX, en un comunicado de esta institución.
Esta académica señaló que Washington tiene un largo historial de secuestros transfronterizos, como el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, un narcotraficante mexicano que acusa haber sido llevado a Estados Unidos con engaños.
Las condiciones en las que Maduro fue llevado ante la justicia estadounidense podrían permitir a sus abogados solicitar la desestimación del caso, en particular debido a la inmunidad penal que le otorga su condición de jefe de Estado, explicó. Además, añadió que preveía "meses de impugnaciones legales por parte de la defensa”.
El mismo Maduro denunció este lunes haber sido secuestrado en su casa en Caracas por fuerzas estadounidenses. "Soy un prisionero de guerra", dijo al abandonar su audiencia ante el juez Alvin hellerstein.