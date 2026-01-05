Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina entre promesas de rescatar a Maduro

La exvicepresidenta es investida como encargada de Venezuela en ausencia del líder chavista detenido en Estados Unidos. Esta figura permite que no haya elecciones en los próximos 30 días.
lun 05 enero 2026 03:53 PM
Este folleto publicado por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (Iz), haciendo un juramento frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha) y al diputado Nicolás Maduro Guerra (C) durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. Es la primera mujer que gobierna este país. (FOTO: MARCELO GARCIA/AFP)

Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. Es la primera mujer que gobierna este país.

Publicidad

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", dijo Rodríguez. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos".

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por militares de Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas. Enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo de los que se declararon "no culpables" en Nueva York este lunes.

Lee

El vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del presupuesto del año fiscal 2026 en el Congreso Nacional en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
Internacional

¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela? 

La corte suprema ordenó a Delcy Rodríguez asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, presidió el acto de investidura. El hijo de Maduro, el también diputado Nicolás Maduro Guerra, sostuvo la Constitución sobre la cual la presidenta interina juró.

Maduro Guerra está incluido en las acusaciones en Estados Unidos contra sus padres.

Rodríguez dijo que asume el cargo en "horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación".

Militares rindieron honores a la presidenta interina al terminar la ceremonia. La Fuerza Armada reconoció el domingo su designación.

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla a la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026. El presidente Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al líder venezolano Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.
Internacional

Trump advierte a Delcy Rodríguez: pagará "un precio mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto"

La investidura fue además el asunto que trató la Asamblea Nacional electa en mayo de 2025 que inició funciones este lunes.

Maduro Guerra expresó más temprano su "apoyo incondicional" a la presidenta interina y auguró igualmente que "más temprano que tarde" su padre y Flores "volverán" a Venezuela.

"Cuenta conmigo", dijo el parlamentario a, conocido popularmente como "Nicolasito", a Rodríguez. "La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó lloroso.

La mayoría absoluta de la Asamblea Nacional reeligió a Jorge Rodríguez como su presidente. Un día antes, la presidenta interina lo comisionó para buscar la liberación de Maduro y Flores.

"Mi función principal en los días por venir (...) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente", dijo en su discurso.

La sesión comenzó al grito de "¡Vamos Nico!", una consigna repetida en la campaña electoral de 2024 de Maduro, cuya reelección fue desconocida por la oposición y Estados Unidos entre otros países.

Una fotografía de la pareja presidencial fue desplegada en la tribuna de oradores del recinto y el jefe de la cámara ordenó que una flor roja ocupe el escaño de Flores.

Militantes del chavismo marchan en el centro de Caracas.

Delcy Rodríguez abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con el presidente Donald Trump, que ha dicho estar "a cargo" de Venezuela.

Publicidad

Tags

Intervención de EU en Venezuela Delcy Rodríguez Nicolás Maduro

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad