¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela? 

Una tecnócrata para el chavismo
Delcy Rodríguez, de 56 años, es originaria de Caracas. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero marxista, conocido por secuestra a un empresario estadounidense, de acuerdo con The New York Times.
Rodríguez estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Más tarde se especializó en derecho laboral en Francia.
La ahora presidenta interina tiene más de dos décadas como una de las figuras principales dentro del chavismo, en el que ha jugado un papel clave como mediadora entre el régimen venezolano, las élites económicas y los inversores extranjeros.
Junto con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez ocupó diversos cargos de poder desde la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013).
Fue ministra de Comunicación e Información de 2013 a 2014 y, posteriormente, asumió el cargo de canciller de 2014 a 2017. Desde esa posición defendió al gobierno de Maduro frente a las críticas del exterior, como las que cuestionan la falta de democracia o de respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.
En 2017, Rodríguez fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que amplió los poderes del gobierno, después de que la oposición ganara las elecciones legislativas de 2015, y, en 2018, Maduro la nombró vicepresidenta para su segundo mandato.