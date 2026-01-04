¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela? 

La Sala Constitucional de la máxima corte del país sentenció "que Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

La decisión fue tomada "vista la agresión militar extranjera suscitada" y "que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros".

El fallo descartó la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes, y parece contradecir declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que Rodríguez le manifestó a su gobierno su disposición a colaborar.

Horas antes, en una sesión del Consejo de la Nación, Rodríguez exigió la liberación de la pareja presidencial y reprobó las acciones estadounidenses.

“Llamamos a los pueblos de la patria grande a mantenernos en unión, porque lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país”, dijo en su mensaje ante el Consejo, transmitido por la televisora estatal VTV.

Rodríguez es una figura que puede servir como puente a una nueva etapa para Venezuela o la resistencia del régimen chavista a terminar. Esto es lo que sabemos sobre la presidenta interina del país sudamericano.