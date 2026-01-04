Publicidad

Internacional

¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela? 

La Corte Suprema de Venezuela, afín al chavismo, ordenó a la vicepresidenta que tome el poder ante la ausencia de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos.
dom 04 enero 2026 08:23 AM
El vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del presupuesto del año fiscal 2026 en el Congreso Nacional en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
Rodríguez estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Más tarde se especializó en derecho laboral en Francia. (FOTO: PEDRO MATTEY/AFP)

Delcy Rodríguez, una de las colaboradoras más fieles de Nicolás Maduro, se erige como clave para el futuro de Venezuela, después de la captura del presidente venezolano por parte de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció el sábado en la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez "asuma" las funciones del "cargo de presidenta de la República”.

La Sala Constitucional de la máxima corte del país sentenció "que Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

La decisión fue tomada "vista la agresión militar extranjera suscitada" y "que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros".

Lee

US-VENEZUELA-CONFLICT-MADURO
México

EU acusa a Maduro de brindar protección diplomática a narcovuelos que salían de México entre 2006 y 2008

El fallo descartó la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes, y parece contradecir declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que Rodríguez le manifestó a su gobierno su disposición a colaborar.

Horas antes, en una sesión del Consejo de la Nación, Rodríguez exigió la liberación de la pareja presidencial y reprobó las acciones estadounidenses.

“Llamamos a los pueblos de la patria grande a mantenernos en unión, porque lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país”, dijo en su mensaje ante el Consejo, transmitido por la televisora estatal VTV.

Rodríguez es una figura que puede servir como puente a una nueva etapa para Venezuela o la resistencia del régimen chavista a terminar. Esto es lo que sabemos sobre la presidenta interina del país sudamericano.

Una tecnócrata para el chavismo

Delcy Rodríguez, de 56 años, es originaria de Caracas. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero marxista, conocido por secuestra a un empresario estadounidense, de acuerdo con The New York Times.

Rodríguez estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Más tarde se especializó en derecho laboral en Francia.

Lee

Sheinbaum presume “muy buena” relación de seguridad con EU tras captura de Nicolás Maduro
presidencia

Tras captura de Maduro, Sheinbaum asegura que la relación con México en seguridad "es muy buena"

La ahora presidenta interina tiene más de dos décadas como una de las figuras principales dentro del chavismo, en el que ha jugado un papel clave como mediadora entre el régimen venezolano, las élites económicas y los inversores extranjeros.

Junto con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez ocupó diversos cargos de poder desde la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013).

Fue ministra de Comunicación e Información de 2013 a 2014 y, posteriormente, asumió el cargo de canciller de 2014 a 2017. Desde esa posición defendió al gobierno de Maduro frente a las críticas del exterior, como las que cuestionan la falta de democracia o de respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.

En 2017, Rodríguez fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que amplió los poderes del gobierno, después de que la oposición ganara las elecciones legislativas de 2015, y, en 2018, Maduro la nombró vicepresidenta para su segundo mandato.

Además, era rectora de la economía y ministra del Petróleo.

Después de que la economía venezolana sufrió un desplome devastador entre 2013 y 2021, encabezó una reforma favorable al mercado que había creado una apariencia de estabilidad económica antes de la campaña militar estadounidense contra Maduro.

Lee

Temblor diplomático: así reaccionan los aliados y enemigos de EU tras la captura de Maduro
Internacional

Aliados y enemigos de Estados Unidos prenden alarmas tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Al igual que Maduro y Flores, Rodríguez también ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por su papel en el apoyo y la supervisión de la represión de la disidencia en Venezuela.

“La vicepresidenta ejecutiva de la República es una gran operadora, una mujer con grandes condiciones de carácter general para la conducción de equipos”, dijo José Manuel Romano, abogado constitucionalista y analista político a CNN.

El analista destacó que Rodríguez tiene una gran influencia sobre todo el gobierno venezolano, incluido el Ministerio de Defensa, por lo que su papel en los próximos días será determinante.

¿En negociaciones con Estados Unidos?

Durante una rueda de prensa este sábado por la mañana en Mar a Lago, Florida, Trump afirmó que el Secretario de Estado Marco Rubio sostuvo conversaciones directas con Delcy Rodríguez.

“Ella tuvo una conversación con Marco. Ella dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que ella fue bastante cortés. Vamos a hacer esto bien”, señaló el mandatario.

El mandatario estadounidense dijo que ese contacto ocurrió después de la operación militar y lo presentó como un primer paso para iniciar un proceso político en Venezuela.

Afirmó que Estados Unidos “va a dirigir la transición y el futuro del país”, incluida su industria petrolera.

De acuerdo con Trump, Rodríguez respondió de manera favorable y expresó disposición a colaborar con Washington, aunque no ofreció más detalles ni en qué términos concretos se habría dado.

Sin embargo, la colaboración de Rodríguez quedó entredicho la tarde del sábado. En sus declaraciones ante el Consejo de Seguridad, la líder venezolana no hizo referencia a ningún contacto con funcionarios estadounidenses.

“Ella no es una alternativa moderada a Maduro. Ha sido una de las figuras más poderosas y de línea dura en todo el sistema”, dijo a CNN Imdat Oner, analista de políticas del Instituto Jack D. Gordon y exdiplomático turco con base en Venezuela.

“Su ascenso parece ser el resultado de algún tipo de entendimiento entre Estados Unidos y los actores clave que se preparan para un escenario posterior a Maduro. En ese contexto, ella serviría esencialmente como una encargada temporal hasta que llegue un líder elegido democráticamente”, agregó el especialista.

Intervención de EU en Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump

