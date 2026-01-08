El martes, la Casa Blanca dijo que el presidente baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es "siempre una opción”.

Rusia y China, aliados de Venezuela, condenaron las acciones estadounidenses, pero podrían usar el caso como ejemplo en sus propios intereses territoriales, señalan especialistas.

La Operación Resolución Absoluta redefine las reglas

Donald Trump describió la Operación Resolución Absoluta para detener a Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que Latinoamérica estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.

Sin embargo, la aproximación del presidente es muy distinta a la hecha en el siglo XIX.

“Lo que se suele identificar en la práctica actual de la ahora denominada ‘Doctrina Donroe’ no es únicamente una política de contención frente a potencias externas como China y Rusia en este caso, sino una reivindicación más activa de primacía regional, es decir, el gobierno de Trump”, dijo José Joel Peña, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador adscrito al Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales (CAIRI).

De acuerdo con el académico, el gobierno estadounidense pretende ordenar el continente imponiendo su voluntad, incluso por medios coercitivos, bajo la justificación de que pretende garantizar la seguridad de su país o combatir amenazas transnacionales.