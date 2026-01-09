De la “estabilización” a la “transición” en Venezuela, el camino está lleno de piedras para EU

Tras la caída del líder chavista, el poder recayó en la segunda al mando, Delcy Rodríguez, quien será presidenta interina. Sin embargo, de acuerdo con la Casa Blanca, la mandataria obedecerá las órdenes directas de Washington.

Donald Trump había adelantado en una conferencia de prensa el sábado, solo unas horas después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que será él quien "gobernará" Venezuela hasta que se complete allí "una transición segura, apropiada y juiciosa".

"No queremos que esto descienda al caos”, dijo Rubio a los legisladores el miércoles, tras recibir la presión de los demócratas.

Sin embargo, el plan que el secretario de Estado presentó en el Congreso aún deja muchas interrogantes sobre las intenciones de Washington en Venezuela.

“Hasta ahora lo que tenemos son tres palabras que suenan bien, pero no tenemos detalles de lo que va a pasar”, dijo Elizabeth Dickinson, directora adjunta del programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group, una organización dedicada a la prevención de conflictos internacionales.

La estabilización urgente de la economía

La primera fase propuesta por el secretario de Estado es la estabilización de Venezuela, un país que ha estado en una profunda crisis económica y política desde hace al menos una década.

"Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena", sostuvo el funcionario.