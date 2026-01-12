Publicidad

Internacional

Trump advierte que controlará Groenlandia “de una forma u otra”

El presidente dice que esta isla, bajo control danés, es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, dado el aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico.
lun 12 enero 2026 11:22 AM
La bandera de Groenlandia (Erfalasorput) ondea en el techo del Castillo de Tivoli en Copenhague, el 8 de enero de 2026.
La gran mayoría de la población y de los partidos políticos de Groenlandia ha dicho que no quiere quedar bajo control estadounidense. (FOTO: ODD ANDERSEN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que su país se quedaría con Groenlandia "de una forma u otra", ya que de lo contrario Rusia y China "tomarían el control" de la isla.

Trump sostiene que controlar ese territorio autónomo de Dinamarca, rico en minerales, es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, dado el aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico.

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, a pesar de que ninguno de esos países reclama esa isla.

Trump afirmó que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el territorio autónomo danés "pero, de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia".

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado conmoción ante las amenazas de Trump sobre la isla, que desempeña un papel estratégico entre Norteamérica y el Ártico, y donde Estados Unidos tiene una base militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Groenlandia rechaza la injerencia de EU

Colonia danesa hasta 1953, Groenlandia obtuvo la autonomía 26 años después y contempla eventualmente aflojar sus vínculos con Dinamarca.

Sin embargo, la gran mayoría de su población y de los partidos políticos ha dicho que no quiere quedar bajo control estadounidense e insisten en que los groenlandeses deben decidir su propio futuro.

El gobierno de Groenlandia declaró este lunes que no aceptará "bajo ningún concepto" el deseo estadounidense de apoderarse del vasto territorio ártico e intensificará sus esfuerzos para garantizar que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN.

"Estados Unidos ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia. El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto", indicó un comunicado.

Trump se burla de la OTAN

La semana pasada, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido emitieron una declaración conjunta expresando su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las acciones de Trump.

"Ante la postura muy positiva adoptada por seis países miembros de la OTAN con respecto a Groenlandia, el Naalakkersuisut (gobierno groenlandés) intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se integre en el marco de la OTAN".

El gobierno de Jens-Frederik Nielsen enfatizó que Groenlandia pretende "permanecer siempre como parte de la alianza de defensa occidental”.

La OTAN trabaja en los "próximos pasos" para reforzar la seguridad en la región del Ártico, aseguró el lunes el secretario general, Mark Rutte.

"Actualmente, estamos trabajando en los próximos pasos para asegurarnos de que protejamos debidamente lo que está en juego", dijo Rutte durante una rueda de prensa en Zagreb, junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

De acuerdo con Rutte, desde el año pasado los 32 países de la alianza militar —entre ellos los siete situados en la región ártica, incluidos Estados Unidos y Dinamarca— debaten sobre la mejor manera de "garantizar que el Ártico siga siendo seguro".

El domingo, Trump se burló de las defensas del territorio danés.

"¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", dijo el mandatario, mientras que Rusia y China tienen "destructores y submarinos por todas partes”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió la semana pasada que cualquier intento de Estados Unidos de tomar Groenlandia por la fuerza destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos.

Trump desestimó el comentario diciendo que "si [el gesto] afecta a la OTAN, [pues] afecta a la OTAN. Pero ya saben, [Groenlandia] nos necesita mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”.

Con información de AFP

