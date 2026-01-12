"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, a pesar de que ninguno de esos países reclama esa isla.

Trump afirmó que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el territorio autónomo danés "pero, de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia".

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado conmoción ante las amenazas de Trump sobre la isla, que desempeña un papel estratégico entre Norteamérica y el Ártico, y donde Estados Unidos tiene una base militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Groenlandia rechaza la injerencia de EU

Colonia danesa hasta 1953, Groenlandia obtuvo la autonomía 26 años después y contempla eventualmente aflojar sus vínculos con Dinamarca.

Sin embargo, la gran mayoría de su población y de los partidos políticos ha dicho que no quiere quedar bajo control estadounidense e insisten en que los groenlandeses deben decidir su propio futuro.

El gobierno de Groenlandia declaró este lunes que no aceptará "bajo ningún concepto" el deseo estadounidense de apoderarse del vasto territorio ártico e intensificará sus esfuerzos para garantizar que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN.

"Estados Unidos ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia. El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto", indicó un comunicado.