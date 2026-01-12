Trump se burla de la OTAN
La semana pasada, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido emitieron una declaración conjunta expresando su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las acciones de Trump.
"Ante la postura muy positiva adoptada por seis países miembros de la OTAN con respecto a Groenlandia, el Naalakkersuisut (gobierno groenlandés) intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se integre en el marco de la OTAN".
El gobierno de Jens-Frederik Nielsen enfatizó que Groenlandia pretende "permanecer siempre como parte de la alianza de defensa occidental”.
La OTAN trabaja en los "próximos pasos" para reforzar la seguridad en la región del Ártico, aseguró el lunes el secretario general, Mark Rutte.
"Actualmente, estamos trabajando en los próximos pasos para asegurarnos de que protejamos debidamente lo que está en juego", dijo Rutte durante una rueda de prensa en Zagreb, junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic.
De acuerdo con Rutte, desde el año pasado los 32 países de la alianza militar —entre ellos los siete situados en la región ártica, incluidos Estados Unidos y Dinamarca— debaten sobre la mejor manera de "garantizar que el Ártico siga siendo seguro".
El domingo, Trump se burló de las defensas del territorio danés.
"¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", dijo el mandatario, mientras que Rusia y China tienen "destructores y submarinos por todas partes”.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió la semana pasada que cualquier intento de Estados Unidos de tomar Groenlandia por la fuerza destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos.
Trump desestimó el comentario diciendo que "si [el gesto] afecta a la OTAN, [pues] afecta a la OTAN. Pero ya saben, [Groenlandia] nos necesita mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”.
Con información de AFP