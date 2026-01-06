El republicano no descartó el martes usar la fuerza para tomar la isla, lo que provocó estupor tanto en el territorio como en Dinamarca y otros países de la Unión Europea.

La intervención militar estadounidense en Venezuela ha reavivado los planes de Trump sobre el territorio semiautónomo danés en el Ártico, que cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría desempeñar un papel crucial a medida que el deshielo polar abre nuevas rutas marítimas.

El mandatario "ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este martes a los dirigentes europeos que expresaron su apoyo al territorio ante las reiteradas reivindicaciones de Trump.

Nielsen volvió a insistir en que Groenlandia, cuya política exterior y de defensa está en manos de Dinamarca, no está en venta y que solo los habitantes del vasto territorio pueden decidir su futuro.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieron anteriormente a Dinamarca para afirmar que defenderían los "principios universales" de "soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras".

"Este apoyo es importante en un momento en el que se están cuestionando principios internacionales fundamentales", escribió Nielsen en las redes sociales.

¿Dónde está Groenlandia?

Groenlandia se encuentra en la zona nororiental de América del Norte, entre el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico. Con una superficie de 2 millones 175,600 kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo, sin contar a Australia, que se considera un continente, y supera la extensión geográfica de México.

En comparación con Dinamarca, el país que controla Groenlandia, tiene una extensión de apenas 42,920 kilómetros cuadrados.

La capital de este territorio autónomo es Nuuk, una isla que supera apenas los 58,000 habitantes. Esta ciudad se encuentra a 3,409 kilómetros de Washington D.C y a 3,812 kilómetros de Copenhague, la capital de Dinamarca.