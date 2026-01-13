¿Por qué hay protestas en Irán y cuál es la razón por la que Trump quiere intervenir?

¿Qué detonó las protestas en Irán?

La gota que derramó el vaso se produjo el 28 de diciembre en los bazares de Teherán. Comerciantes y ciudadanos salieron masivamente a las calles para protestar por la inflación, el aumento de precios de productos básicos como aceite y pollo, y la decisión del Banco Central de eliminar subsidios que facilitaban la compra de dólares a menor costo.

Esta medida afectó directamente a los bazaaris —tradicionalmente leales al régimen— y provocó un efecto dominó: los precios se dispararon, algunos negocios cerraron y el descontento social se extendió rápidamente a más de 180 ciudades y pueblos, según reporta CNN.

Para Nicole Grajewski, profesora del Centro de Investigaciones Internacionales de Sciences Po en París, estas manifestaciones “representan el desafío más grave a la República Islámica en años, tanto por su magnitud como por sus reivindicaciones políticas cada vez más explícitas”, declaró a AFP.

El movimiento comenzó por el alto costo de la vida, pero evolucionó hacia un reclamo directo contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. (PIERO CRUCIATTI/AFP)

¿Qué hace diferente a este movimiento?

Lo que diferencia esta ola de protestas de otras anteriores es la diversidad de participantes. Clément Therme, investigador del Instituto Internacional de Estudios Iraníes, señala para AFP que este movimiento “sintetiza todos los movimientos anteriores: revueltas económicas, estudiantiles, por la igualdad de género y de las clases medias”.

Según la ONG Iran Human Rights, al menos 734 personas han muerto durante la represión, incluidos nueve menores, y más de 10,000 han sido detenidas. Human Rights Watch reporta “matanzas a gran escala” por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que la prensa estatal informa que decenas de agentes murieron, y sus funerales se convirtieron en concentraciones a favor del gobierno.

AFP y CNN coinciden en que, aunque la represión ha sido brutal, aún no se observan fracturas significativas dentro de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.

Factores internos que podrían cambiar el juego

Analistas advierten que el desenlace dependerá en gran medida de las posibles deserciones dentro del aparato de seguridad y de la elite política. Clément Therme explica a AFP: “Es el abandono del aparato de seguridad, la confraternización con los manifestantes, lo que puede provocar la caída del régimen”. Por ahora, no hay señales claras de que esto esté ocurriendo.

En caso de que miembros de los servicios de seguridad o del liderazgo político clave desertaran, o los manifestantes lograran tomar instituciones estratégicas, se podría producir un cambio radical en la correlación de fuerzas, subraya Grajewski.

La presión de Trump y los Estados Unidos

La situación en Irán ha captado la atención internacional, especialmente de EU. El presidente Donald Trump ha alentado a los manifestantes a “mantener las protestas” y les prometió “ayuda en camino”. Además, anunció aranceles del 25% a socios comerciales de Irán y no descartó medidas militares, dejando abierta la posibilidad de ataques selectivos contra el régimen.

Cabe recordar que EU mantiene una postura de confrontación contra Irán desde hace años, acusándolo de desarrollar armas nucleares. Incluso el año pasado EU llevó a cabo ataques para desmantelar operaciones nucleares del país. Irán es visto por EU como un actor que amenaza sus intereses económicos y geopolíticos en Medio Oriente, generando continuos roces en la región.

Expertos como Arash Azizi, de la Universidad de Yale, advierten que la combinación de protestas internas y presión externa podría provocar cambios dentro del régimen, desde reformas radicales hasta un posible golpe de Estado. La estrategia de EU busca debilitar al gobierno iraní desde dentro, aumentando la presión sobre las autoridades y creando incertidumbre en sus fuerzas de seguridad y en el liderazgo político.

EU aumentó la presión externa: Donald Trump respaldó públicamente a los manifestantes, anunció aranceles y no descartó opciones militares. (PIERO CRUCIATTI/AFP)

El rol de la oposición

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y figura opositora exiliada en Estados Unidos, instó a las fuerzas de seguridad a ponerse del lado del pueblo, mientras su madre, Farah Pahlavi, llamó a los uniformados a “unirse a sus hermanos y hermanas antes de que sea demasiado tarde”.

Estas protestas son las más amplias desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, que desencadenó las manifestaciones “Mujer, vida, libertad”. Sin embargo, esta vez la participación de los bazaaris y la clase media, históricamente más reticente a desafiar al régimen, da al movimiento un peso político notable.

La respuesta del régimen en Irán

El régimen iraní ha respondido con fuerza: apagones de internet para limitar la comunicación externa, arrestos masivos y acusaciones de “moharebeh” (“guerra contra Dios”), que pueden implicar la pena de muerte. El presidente Masoud Pezeshkian acusa a “terroristas vinculados al exterior” de instigar el caos y sostiene que el país está preparado para cualquier eventualidad.

Mientras tanto, la comunidad internacional condena la represión. La ONU, la Comisión Europea y varios países europeos han expresado su alarma por el alto número de muertos y han anunciado la intención de aplicar sanciones.

Irán enfrenta un momento crítico en el que la crisis económica, la presión social y las tensiones externas podrían redefinir su futuro. (PIERO CRUCIATTI/AFP)

¿Qué sigue?

El país sigue en una encrucijada. Por un lado, la magnitud y diversidad de las protestas ponen al régimen bajo presión sin precedentes. Por otro, la consolidación del aparato represivo y la unidad de los Guardianes de la Revolución hacen incierto cualquier desenlace inmediato.

Lo que sí es claro es que Irán enfrenta un momento crítico: la combinación de crisis económica, descontento social, presión internacional y amenazas de intervención podrían redefinir el futuro del país, y Estados Unidos parece dispuesto a jugar un papel central en esta ecuación.