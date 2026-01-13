¿Cuándo sale Donald Trump de la presidencia? Le quedan más de 1,000 días en la Casa Blanca

¿Cuándo termina el segundo mandato de Trump?

De acuerdo con las leyes estadounidenses, los mandatos de la presidencia y vicepresidencia tienen una duración de cuatro años y, por ley, finalizan al medio día del 20 de enero.

En ese sentido, el mandato de Donald Trump como 47° presidente de los Estados Unidos terminará el sábado 20 de enero de 2029, a las 12:00 horas (tiempo local).

Este 20 de enero de 2026, al titular de la Oficina Oval le quedarán 1,096 días como titular del Ejecutivo.

¿Trump puede ir por una reelección?

Durante abril del año pasado, la tienda oficial de Donald Trump promocionó gorras con el bordado “Trump 2028”, en referencia al próximo ciclo electoral presidencial de Estados Unidos, aunque la Constitución prohíbe expresamente que una persona ejerza tres mandatos como presidente.

Donald Trump ocupó el puesto ejecutivo entre 2017 a 2021, y ahora está ejerciendo el mismo rol para 2025 a 2029.

No obstante, durante una entrevista con Kristen Welker, de NBC, en marzo de 2025, dijo “No estoy bromeando” cuando se le preguntó si consideraba un tercer mandato. “Hay métodos mediante los cuales se podría hacer”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al descender del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit en Romulus, Michigan, el 13 de enero de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)

En su momento, explicó que la estrategia sería postular a su actual vicepresidente, James David Vance a la presidencia en las elecciones de 2028, y Donald Trump se postularía como vicepresidente. Según el planteamiento, Vance podría renunciar en 2029 y Trump asumiría la presidencia nuevamente.

Pero este plan choca con lo que dicta la Constitución de Estados Unidos.

La Enmienda 22 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente, y quienes hayan lo ejercido por más de dos años de un periodo ajeno, solo pueden ser elegidos una vez.

Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente, y nadie que haya ocupado el cargo de presidente, o que haya actuado como Presidente por más de dos años de un periodo para el cual fue elegida otra persona, podrá ser elegido más de una vez para el cargo de presidente. Enmienda XXII, Sección 1 (primer párrafo) de la Constitución de los Estados Unidos

Además, Enmienda 12 constitucional menciona que cualquier persona “inelegible constitucionalmente” para ejercer como presidente también queda excluida del cargo de vicepresidente.

Steve Bannon, exasesor de Trump, comentó el 11 de abril en el programa Real Time With Bill Maher que tenía “un equipo de personas” trabajando en esquemas para “rodear la Enmienda 22, pero no dio más detalles.

En octubre de ese mismo año, volvió a tocar el tema en una entrevista con The Economist.

"Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28. Y la gente simplemente debería aceptarlo", dijo Bannon.

Trump inicia su segundo año con fuerza

A punto de cumplir un año en la presidencia, el gobierno de Donald Trump estuvo marcado por acontecimientos relevantes como ataques contra Caracas y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

El petróleo venezolano es un punto clave detrás de estas maniobras, ya que el gobierno estadounidense busca obtener beneficios de su control.

"El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo", dijo Trump en la conferencia de prensa posterior a la captura de Maduro.

Con ello, ha tomado más medidas de presión en la región, incluso mostrado mayor interés en la isla de Groenlandia, un territorio rico en minerales y que puede jugar un papel estratégico, dado al aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico.

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, a pesar de que ninguno de esos países reclama esa isla.

Por otra parte, Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir varios disparos de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes seguían la política migratoria federal, un acontecimiento que ha causado indignación de los residentes locales de Minneapolis.