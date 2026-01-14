"¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", dijo el mandatario, mientras que Rusia y China tienen "destructores y submarinos por todas partes”.

Rusia es el país con más acceso a esta zona del mundo, mientras que China, a pesar de no contar con una salida directa, se autodenominó un Estado “casi ártico” en su Libro Blanco sobre Política Ártica de 2018.

"Groenlandia no está llena de barcos chinos y rusos. Esto es un sinsentido", sostiene Paal Sigurd Hilde, del Instituto Noruego de Estudios de Defensa.

En otras partes del Ártico, la modesta presencia militar de China ha crecido en colaboración con Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022.

"La única vía de China para ganar una influencia significativa en el Ártico pasa por Rusia", afirma Hilde.

Ambos países han aumentado las operaciones conjuntas en el Ártico, incluidas acciones de la guardia costera, como una patrulla de bombarderos realizada en 2024 cerca de Alaska.

¿Por qué el Ártico es importante?

El Ártico es una región cada vez más importante para el comercio y por el acceso a recursos minerales

“Muchos países y empresas están interesados en el acceso a los recursos. El Ártico alberga recursos vivos y minerales. Gestionar el acceso en el frágil entorno ártico es un desafío”, dijo Esther Brimmer, investigadora senior en gobernanza global del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en una comparecencia ante el Congreso estadounidense en 2023.