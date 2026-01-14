Publicidad

Internacional

El Ártico es el nuevo territorio en disputa para las potencias

Estados Unidos busca extender su presencia en esta región con el control de Groenlandia, mientras Rusia y China aumentan su presencia en la región.
mié 14 enero 2026 08:44 AM
Ilulissat, un encantador pueblo de Groenlandia, se traduce como "icebergs". Es el hogar del Ilulissat Icejord de la UNESCO, que ofrece paisajes notables.
Muchos países y empresas están interesados en el acceso a los recursos del Ártíco. (FOTO: Dhoxax/Getty Images)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con tomar Groenlandia por la fuerza a Dinamarca, su aliado en la OTAN, para evitar que caiga en manos de Rusia y China.

"Groenlandia debería hacer un trato, porque Groenlandia no quiere ver a Rusia o China tomar el control", advirtió Trump, mientras se burlaba de sus defensas.

"¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", dijo el mandatario, mientras que Rusia y China tienen "destructores y submarinos por todas partes”.

Rusia es el país con más acceso a esta zona del mundo, mientras que China, a pesar de no contar con una salida directa, se autodenominó un Estado “casi ártico” en su Libro Blanco sobre Política Ártica de 2018.

"Groenlandia no está llena de barcos chinos y rusos. Esto es un sinsentido", sostiene Paal Sigurd Hilde, del Instituto Noruego de Estudios de Defensa.

En otras partes del Ártico, la modesta presencia militar de China ha crecido en colaboración con Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022.

"La única vía de China para ganar una influencia significativa en el Ártico pasa por Rusia", afirma Hilde.

Ambos países han aumentado las operaciones conjuntas en el Ártico, incluidas acciones de la guardia costera, como una patrulla de bombarderos realizada en 2024 cerca de Alaska.

¿Por qué el Ártico es importante?

El Ártico es una región cada vez más importante para el comercio y por el acceso a recursos minerales

“Muchos países y empresas están interesados en el acceso a los recursos. El Ártico alberga recursos vivos y minerales. Gestionar el acceso en el frágil entorno ártico es un desafío”, dijo Esther Brimmer, investigadora senior en gobernanza global del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en una comparecencia ante el Congreso estadounidense en 2023.

Es probable que pronto sean posibles nuevas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico, ya que el hielo retrocede y la Ruta Transpolar se abre a barcos que no sean rompehielos. El Paso Noreste a lo largo de la costa de Rusia ya es navegable durante períodos más largos durante el año, lo que acorta significativamente las distancias y los costos de combustible entre Europa y Asia.

Incorporar Groenlandia y sus 21.16 millones de km2 impulsaría a Estados Unidos por encima de China y Canadá para convertirse en el segundo país más grande del mundo por extensión territorial, después de Rusia. Además, ganaría acceso directo a la Ruta Transpolar y podría competir directamente con Europa y Rusia, los cuales ya tienen acceso a la ruta de manera natural.

El Ártico también juega un papel muy importante en términos de seguridad.

Durante la Guerra Fría, las armas nucleares eran lo más temido: el terror que mantenía el balance. Y la forma más rápida de que estas bombas alcanzaran su objetivo era a través del Polo Norte.

En los albores de la Guerra Fría, Estados Unidos estableció una base importante en el remoto norte de Groenlandia, en un lugar llamado Thule (recientemente rebautizado como Base Espacial Pituffik), que visité en 2008.

Puede que la Guerra Fría haya terminado, pero la importancia de este lugar no ha disminuido. Es una parte crucial del Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos de Estados Unidos (BMEWS, en inglés).

El presidente Trump ha mencionado que le gustaría tener una “Cúpula Dorada” para proteger a Estados Unidos, en referencia a la “Cúpula de Hierro” que ayuda a Israel a defenderse de misiles. Para algo así, serían clave las bases de alerta temprana, y Groenlandia tendría un enorme potencial como base que está operando, tanto para la defensa como para el ataque.

Mapa Ártico
(DISEÑO: Itzel Garcia Palacios)

Trump insistió el miércoles en que Groenlandia es "vital" para Estados Unidos.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca.

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

¿Qué busca China en el Ártico?

China también opera un puñado de rompehielos equipados con minisubmarinos de aguas profundas, que podrían mapear el fondo marino —algo potencialmente útil para un despliegue militar— y satélites para la observación del Ártico. Beijing dice que son para la investigación científica.

"China tiene ambiciones claras de expandir su huella e influencia en la región", añadió.

China lanzó el proyecto de la Ruta de la Seda Polar en 2018, el brazo ártico de su iniciativa transnacional de infraestructura de la Franja y la Ruta, y tiene como objetivo convertirse en una "gran potencia polar" para 2030.

Ha establecido estaciones de investigación científica en Islandia y Noruega. Sus empresas han invertido en proyectos como el gas natural licuado ruso y una línea ferroviaria sueca.

La competencia con China por los recursos y el acceso a las rutas comerciales en el Ártico podría amenazar los intereses europeos, según Legarda.

Pero desde hace un tiempo, algunos países oponen resistencia. Las propuestas para comprar una estación naval abandonada en Groenlandia y un aeropuerto en Finlandia han fracasado.

Algunas voces apuntan a la presión de Estados Unidos para que los países rechacen a las empresas chinas.

En 2019, Groenlandia optó por no utilizar la tecnología de Huawei para sus redes 5G.

Rusia sigue siendo la excepción, con múltiples inversiones chinas en recursos y puertos a lo largo de la costa norte del país.

El control de las rutas comerciales

La Ruta de la Seda Polar tiene como objetivo conectar a China con Europa a través de rutas árticas cada vez más accesibles a medida que el aumento de las temperaturas derrite el hielo marino del Ártico.

China y Rusia acordaron en octubre desarrollar la Ruta Marítima del Norte (NSR) a lo largo de la frontera de Rusia.

El año pasado, un barco chino llegó al Reino Unido en 20 días a través del Ártico, la mitad del tiempo de la ruta regular por el Canal de Suez.

El paso podría transformar el transporte marítimo global y reducir la dependencia de China del estrecho de Malaca.

Pero los barcos necesitan cierto equipamiento para viajar a través del hielo en una zona donde la niebla dificulta la navegación y el clima es extremo.

Los barcos chinos realizaron solo 14 viajes por la NSR el año pasado. Transportaron principalmente gas ruso.

Existe otra ruta posible, el Paso del Noroeste, a través del archipiélago canadiense, que podría mitigar el riesgo de un paso dominado por Rusia y China.

La NSR no pasa por Groenlandia, por lo que no explica la afirmación de Trump sobre los barcos chinos.

China Estados Unidos Donald Trump Rusia

