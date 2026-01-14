Trump insistió el miércoles en que Groenlandia es "vital" para Estados Unidos.
"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca.
"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.
¿Qué busca China en el Ártico?
China también opera un puñado de rompehielos equipados con minisubmarinos de aguas profundas, que podrían mapear el fondo marino —algo potencialmente útil para un despliegue militar— y satélites para la observación del Ártico. Beijing dice que son para la investigación científica.
"China tiene ambiciones claras de expandir su huella e influencia en la región", añadió.
China lanzó el proyecto de la Ruta de la Seda Polar en 2018, el brazo ártico de su iniciativa transnacional de infraestructura de la Franja y la Ruta, y tiene como objetivo convertirse en una "gran potencia polar" para 2030.
Ha establecido estaciones de investigación científica en Islandia y Noruega. Sus empresas han invertido en proyectos como el gas natural licuado ruso y una línea ferroviaria sueca.
La competencia con China por los recursos y el acceso a las rutas comerciales en el Ártico podría amenazar los intereses europeos, según Legarda.
Pero desde hace un tiempo, algunos países oponen resistencia. Las propuestas para comprar una estación naval abandonada en Groenlandia y un aeropuerto en Finlandia han fracasado.
Algunas voces apuntan a la presión de Estados Unidos para que los países rechacen a las empresas chinas.