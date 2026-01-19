Publicidad

Internacional

Guatemala declara un estado de sitio, ¿qué implica para la población?

El presidente Bernardo Arévalo hizo la declaratoria después de que ocho policías fueran asesinados en la capital del país centroamericano.
lun 19 enero 2026 10:06 AM
Los agentes antidisturbios guatemaltecos vigilan la entrada al Centro de Detención Preventiva para hombres en la Ciudad de Guatemala el 18 de enero de 2026.
Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines, en uno de los cuales un guardia murió por disparos. (FOTO: EDWIN BERCIAN/AFP)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo el estado de sitio en el país, donde las pandillas en las últimas horas mataron a ocho policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes.

"He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy" para "garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos", dijo Arévalo en cadena nacional.

¿Qué significa el estado de sitio?

Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial.

Arévalo sostuvo que era necesario a fin de garantizar la seguridad de los guatemaltecos y permitir que el gobierno use todos sus recursos para combatir a las pandillas.

El ministro de Defensa, el general de División Henry Sáenz, aseguró que el ejército "va a seguir en las calles" para seguir "golpeando" las estructuras del crimen organizado.

"El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía", indicó Sáenz.

El director de la Policía, David Custodio, advirtió que los agentes podrán defender "la vida" de los ciudadanos "utilizando su arma de fuego" si fuera necesario.

¿Qué pasó en Guatemala?

Las medidas especiales se producen después de que las pandillas asesinaran a ocho policías en varios ataques realizados en la capital guatemalteca y localidades aledañas.

"Han sido atacados cobardemente por estos terroristas", señaló el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda.

Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y más de una decena de detenidos.

El gobierno decretó tres días de luto nacional y el lunes están suspendidas las clases, mientras que la embajada de Estados Unidos pidió a su personal que se "refugie" y evite las “multitudes".

El mandatario también anunció que la policía tomó el control de tres cárceles donde los pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueran trasladados a penales con menores medidas de seguridad.

"Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales", que ahora "están de rodillas", afirmó Arévalo.

Este domingo, las autoridades retomaron el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberaron a los nueve custodios que permanecían secuestrados.

Los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los rehenes.

El ministerio de Gobernación publicó un video en X donde se ve que agentes llevan esposados y con manchas de sangre al presunto líder de la pandilla Barrio-18, y al que las autoridades identifican como Aldo Dupie, alias “El lobo”.

La policía también liberó, junto al Ejército, a 28 rehenes en el centro penitenciario Fraijanes II, y otros nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.

Según Arévalo, no ha habido "una sola baja" durante estos operativos.

"Estos grupos, desesperados, quisieron infundir terror y caos", pero "fracasarán" porque "no negociamos con criminales", agregó.

Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines, en uno de los cuales un guardia murió por disparos.

Además, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad.

