¿Qué significa el estado de sitio?

Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

#CadenaNacional Los criminales están de rodillas ante un Gobierno fuerte que cumple y hace cumplir la ley. https://t.co/xyrjj2E5Y7 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 19, 2026

La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial.

Arévalo sostuvo que era necesario a fin de garantizar la seguridad de los guatemaltecos y permitir que el gobierno use todos sus recursos para combatir a las pandillas.

El ministro de Defensa, el general de División Henry Sáenz, aseguró que el ejército "va a seguir en las calles" para seguir "golpeando" las estructuras del crimen organizado.

"El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía", indicó Sáenz.

El director de la Policía, David Custodio, advirtió que los agentes podrán defender "la vida" de los ciudadanos "utilizando su arma de fuego" si fuera necesario.

¿Qué pasó en Guatemala?

Las medidas especiales se producen después de que las pandillas asesinaran a ocho policías en varios ataques realizados en la capital guatemalteca y localidades aledañas.