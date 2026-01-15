Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Los países de Latinoamérica que EU incluye en la lista de suspensión del trámite de visa

El Departamento de Estado congela indefinidamente el procesamiento de los visados de inmigración para 75 países, incluidos 14 del continente.
jue 15 enero 2026 12:28 PM
Los 14 países de Latinoamérica que EU incluye en la lista de suspensión del trámite de visa
El Departamento de Estado explicó en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables". (Foto: iStock)
Publicidad

El gobierno de Estados Unidos ya rechazaba desde hace tiempo visas a personas susceptibles de terminar necesitando ayuda paga con fondos públicos, pero ahora dijo que congelará el procesamiento de las visas de inmigrante en base a la nacionalidad de los solicitantes.

"La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense por parte de quienes pretenden aprovecharse de la riqueza del pueblo estadounidense", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Recomendamos

Un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marinas de los Estados Unidos (AMO) patrulla la frontera entre Estados Unidos y México en Santa Teresa, Nuevo México, EE. UU., visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 14 de enero de 2026.
Internacional

Donald Trump le cierra la puerta a la inmigración a un año de su regreso a la Casa Blanca

"El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y los beneficios públicos", agregó.

El Departamento de Estado explicó en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

Esta medida no afecta a los visados de turismo, negocios u otros, incluidos los de aficionados al fútbol que prevén visitar Estados Unidos para el Mundial de este año, aunque la administración Trump ha prometido examinar los historiales en redes sociales de todos los solicitantes.

La suspensión de visas de inmigrante comenzará el 21 de enero sin fecha de finalización establecida, dijo el funcionario.

Publicidad

¿Qué países latinoamericanos son afectados?

El gobierno estadounidense no difundió de inmediato la lista completa de países afectados por la suspensión de visas de inmigrante.

El reporte de Fox News indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe.

• Antigua y Barbuda
• Brasil
• Bahamas
• Belice
• Barbados
• Colombia
• Cuba
• Guatemala
• Haití
• Jamaica
• Nicaragua
• Saint Kitts y Nevis
• San Vicente y las Granadinas
• Uruguay

Tres de estos países —Brasil, Colombia y Uruguay—, firmaron a inicios de enero un comunicado cuestionando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la extracción y derrocamiento de Nicolás Maduro.

México y Chile también firmaron ese comunicado, pero no están incluidos en la lista divulgada por la prensa.

De acuerdo con las cifras oficiales diponibles más recientes, las personas que recibieorn más permisos de residencia permanente ('green cards') en 2023 provenían de México (180,530) y Cuba (81,600).

Publicidad

Tags

America Latina Departamento de Estado

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad