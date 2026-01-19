El Pentágono prepara el despliegue de 1,500 soldados en Minneapolis, según reportes

El Pentágono ordenó que 1,500 soldados se preparen para un posible despliegue en Minneapolis, un estado convulsionado por los disturbios provocados por la represión contra la inmigración, informaron medios estadounidenses el domingo.
Los supuestos planes se anuncian días después de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección, que permite el uso de la fuerza militar para suprimir una "rebelión armada" o "violencia doméstica". Trump, sin embargo, dijo el viernes que no había necesidad inmediata de invocarla.