Internacional

El Pentágono prepara el despliegue de 1,500 soldados en Minneapolis, según reportes

Donald Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, que permite el uso de la fuerza militar para suprimir una "rebelión armada" o "violencia doméstica".
lun 19 enero 2026 12:39 PM
Un hombre armado está de guardia en un vecindario después de que los agentes federales de inmigración fueran avistados en el área el 18 de enero de 2026 en St Paul, Minnesota. Los residentes de algunos lugares se han organizado en medio de un despliegue reportado de 3.000 agentes federales en el área que han sido encargados de redondear y deportar a presuntos inmigrantes indocumentados.
Dos funcionarios de defensa no identificados que afirmaron que 1.500 paracaidistas del Ejército en servicio activo que están en Alaska fueron puestos en alerta (FOTO: Scott Olson/Getty Images)

El Pentágono ordenó que 1,500 soldados se preparen para un posible despliegue en Minneapolis, un estado convulsionado por los disturbios provocados por la represión contra la inmigración, informaron medios estadounidenses el domingo.

Los supuestos planes se anuncian días después de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección, que permite el uso de la fuerza militar para suprimir una "rebelión armada" o "violencia doméstica". Trump, sin embargo, dijo el viernes que no había necesidad inmediata de invocarla.

Los planes fueron informados primero por la cadena ABC, que citó dos funcionarios de defensa no identificados que afirmaron que 1,500 paracaidistas del Ejército en servicio activo que están en Alaska fueron puestos en alerta. El presidente aún no ha tomado una decisión final sobre el despliegue.

Ni el Pentágono ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de la AFP.

Lee

Agentes federales lanzan gases lacrimógenos a los residentes que protestan por un tiroteo el 14 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. Según los informes, un agente federal disparó a un hombre venezolano que se resistía al arresto. La administración Trump ha enviado a 2.000 agentes federales reportados a la zona, con más en camino, mientras hacen un esfuerzo para arrestar a inmigrantes indocumentados en la región.
Internacional

Minneapolis, la ciudad que se rebela nuevamente contra Trump

Los soldados podrían ser enviados a ese estado del norte de Estados Unidos, y más concretamente a Minneapolis, su principal ciudad, en medio de las fuertes tensiones desde que una estadounidense fue asesinada el 7 de enero por un agente de inmigración (ICE) durante una operación.

"No se trata de seguridad. Se trata de venir a nuestra ciudad por miles y aterrorizar a la gente simplemente porque son latinoamericanos o somalíes", criticó el domingo el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, en CBS.

