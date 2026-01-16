Publicidad

Internacional

Minneapolis, la ciudad que se rebela nuevamente contra Trump

El asesinato de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense, a manos de un agente del ICE desata una ola de protestas que recuerda a la ocurrida en 2020.
vie 16 enero 2026 05:55 AM
Agentes federales lanzan gases lacrimógenos a los residentes que protestan por un tiroteo el 14 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. Según los informes, un agente federal disparó a un hombre venezolano que se resistía al arresto. La administración Trump ha enviado a 2.000 agentes federales reportados a la zona, con más en camino, mientras hacen un esfuerzo para arrestar a inmigrantes indocumentados en la región.
La (FOTO: Scott Olson/Getty Images)

Minneapolis se ha convertido en el epicentro de la protesta contra las políticas antiinmigración de Donald Trump, quien cumplirá un año en la Casa Blanca el próximo martes.

La indignación se encendió la semana pasada. La chispa fue el asesinato de Renee Nicole Good, una madre de familia y poeta estadounidense de 37 años, a manos de un agente del ICE. El gobierno de Trump salió en defensa del oficial.

La movilización tuvo como consigna "ICE, fuera para siempre", que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia el sábado desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York y Washington.

Bill Torcaso se unió a una concentración en Boston. "El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es en lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente. Es inaceptable", dijo Torcaso.

Los organizadores informaron de más de 1,000 eventos planeados en todo el país.

Naciones Unidas exigió el martes una investigación "rápida, independiente y transparente" sobre la muerte de Good.

Para Trump, el episodio puede resultar un déjà vu. En 2020, la muerte de George Floyd durante una detención con brutalidad policíaca revivió al movimiento Black Lives Matter. Los hechos también ocurrieron en Minneapolis y dieron pie a cientos de protestas por todo el país.

Las protestas, sumadas a una gestión pobre de la pandemia de covid-19, fueron un factor importante para evitar la reelección del republicano en las elecciones de 2020.

Más ira

La ira de la población aumentó después de que un agente del ICE hiriera de bala a un venezolano el miércoles. El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una herida en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.

O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.

"Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo.

Campaña de deportaciones masivas

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña.

Durante el segundo mandato de Trump, se cuadriplicaron los arrestos realizados por el ICE.

Los arrestos de ICE aumentaron a alrededor de 1,200 por día, los niveles más altos desde la administración Obama; combinados con arrestos por parte del CBP y otros agentes federales, más de 595,000 no ciudadanos habían sido arrestados del 20 de enero al 10 de diciembre.

Para ello, el ICE lleva a cabo redadas en lugares que antes eran inimaginables, como escuelas y centros religiosos. Además, en varias ocasiones se ha denunciado la violencia con la que tratan a las personas a las que detienen.

Las autoridades de Minneapolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos los de ICE.

"Esto no es sostenible", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a los periodistas, y añadió: "Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos".

"Este no es el camino que deberíamos seguir ahora mismo en Estados Unidos", insistió.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad".

Describió interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes del ICE "armados, enmascarados y con poca capacitación".

El excandidato a la vicepresidencia llamó el jueves a los residentes del estado a mantener la calma y a grabar cualquier interacción con los agentes. Y pidió a la secretaria de Seguridad Nacional "terminar con esta ocupación; ya han hecho suficiente".

Trump amenaza con enviar al ejército

Al igual que lo hizo en 2020 tras las manifestaciones por la muerte de George Floyd, Donald Trump amenazó el jueves con desplegar militares en Minneapolis.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional", que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.

En diálogo con periodistas afuera de la Casa Blanca, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, declinó responder si cree que Trump debe invocar el Acta Insurreccional, que no se aplica desde 1992, en la administración de Georg H.W. Bush, y dijo que no sabe si lo hará.

"Es su derecho constitucional y depende de él, si la quiere utilizar, hacerlo", dijo Noem.

¿En qué consiste el Acta Insurreccional?

Esta ley promulgada en 1792 concede al presidente el poder de desplegar fuerzas militares federales dentro del país y usarlas contra la población estadounidense en determinadas condiciones.

La ley indica que su objetivo es “prever la convocatoria de la milicia para ejecutar las leyes de la unión, suprimir las insurrecciones y repeler las invasiones”. Ha sido enmendada varias veces en los siglos posteriores.

"Si bien son raras las circunstancias en las que pueda ser necesario hacer uso de esta facultad, esta ley, que no ha sido actualizada de manera significativa en más de 150 años, es peligrosamente amplia y propensa al abuso", indica el Brennan Center.

En general, la ley otorga al presidente la facultad de enviar fuerzas militares a los estados para sofocar los disturbios públicos generalizados y apoyar la aplicación de la ley civil. Pero antes de invocarla, el presidente debe primero llamar a los “insurgentes” a dispersarse, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en 2006.

Si no se restablece la calma, el presidente puede entonces emitir una orden ejecutiva para desplegar las tropas. La idea de la ley era que podía haber circunstancias en las que las autoridades locales y estatales no pudieran o no quisieran mantener el orden, dijo Stephen I. Vladeck, profesor de derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, a The New York Times.

En esos casos, los militares serían el respaldo.

