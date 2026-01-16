Minneapolis, la ciudad que se rebela nuevamente contra Trump

La movilización tuvo como consigna "ICE, fuera para siempre", que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia el sábado desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York y Washington.

Bill Torcaso se unió a una concentración en Boston. "El único principio que nos une es la igualdad ante la ley. Es en lo que creo más profundamente, y es precisamente lo que creo que Trump vulnera constantemente. Es inaceptable", dijo Torcaso.

Los organizadores informaron de más de 1,000 eventos planeados en todo el país.

Naciones Unidas exigió el martes una investigación "rápida, independiente y transparente" sobre la muerte de Good.

Para Trump, el episodio puede resultar un déjà vu. En 2020, la muerte de George Floyd durante una detención con brutalidad policíaca revivió al movimiento Black Lives Matter. Los hechos también ocurrieron en Minneapolis y dieron pie a cientos de protestas por todo el país.

Las protestas, sumadas a una gestión pobre de la pandemia de covid-19, fueron un factor importante para evitar la reelección del republicano en las elecciones de 2020.

Más ira

La ira de la población aumentó después de que un agente del ICE hiriera de bala a un venezolano el miércoles. El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

"Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa.

El ciudadano venezolano sufrió una herida en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.