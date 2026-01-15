Donald Trump le cierra la puerta a la inmigración a un año de su regreso a la Casa Blanca

Si se suman otras proclamaciones presidenciales y guías de política que también ha transformado el panorama para los inmigrantes en Estados Unidos, la administración Trump ha implementado más de 500 acciones sobre el tema, con lo que supera las 472 que tomó entre 2017 y 2021.

“Si bien algunos elementos del enfoque de la administración reflejan las políticas del término anterior, aunque a una escala y alcance mucho mayores, los cambios del año pasado han sido posiblemente más impactantes que cualquier otro durante el primer mandato”, indica el MPI.

A diferencia de su primer término, Trump encontró un Congreso y una Suprema Corte mucho más afines a su agenda, por lo que ha podido implementar políticas más agresivas contra la inmigración.

Por ejemplo, el Congreso aprobó en julio un presupuesto de 170,000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el fin de robustecer, durante el segundo mandato de Trump, lo que ya era la maquinaria de detención y deportación más grande del mundo.

La Suprema Corte también aprobó varias de las medidas de Trump, como el fin del Estatus Especial para migrantes provenientes de Venezuela y permitirá que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lleve a cabo detenciones basadas en perfiles raciales.

Los resultados de la agenda Trump

Trump, quien no oculta su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea, tiene varios logros que presumir para su base electoral.