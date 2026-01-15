Publicidad

Internacional

Donald Trump le cierra la puerta a la inmigración a un año de su regreso a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos ha sido muy exitoso en su intento de impedir la llegada de nuevos inmigrantes al país, pero no tanto en lograr su meta de deportaciones.
jue 15 enero 2026 05:55 AM
Un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marinas de los Estados Unidos (AMO) patrulla la frontera entre Estados Unidos y México en Santa Teresa, Nuevo México, EE. UU., visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 14 de enero de 2026.
Las llegadas no autorizadas a la frontera entre Estados Unidos y México se desplomaron a los niveles más bajos desde la década de 1970. (FOTO: HERIKA MARTINEZ/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó al poder desde hace casi un año con una apuesta renovada contra la inmigración, indocumentada o regular. Para lograr su objetivo ha rediseñado toda la política migratoria del país norteamericano, a un ritmo trepidante.

Hasta el 7 de enero, Donald Trump ha firmado 38 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, lo que representa una sexta parte (17%) de los 225 decretos que ha firmado desde su regreso a la Casa Blanca. Este número supera a las 220 órdenes que firmó durante todo su primer mandato, de acuerdo con un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

Si se suman otras proclamaciones presidenciales y guías de política que también ha transformado el panorama para los inmigrantes en Estados Unidos, la administración Trump ha implementado más de 500 acciones sobre el tema, con lo que supera las 472 que tomó entre 2017 y 2021.

“Si bien algunos elementos del enfoque de la administración reflejan las políticas del término anterior, aunque a una escala y alcance mucho mayores, los cambios del año pasado han sido posiblemente más impactantes que cualquier otro durante el primer mandato”, indica el MPI.

A diferencia de su primer término, Trump encontró un Congreso y una Suprema Corte mucho más afines a su agenda, por lo que ha podido implementar políticas más agresivas contra la inmigración.

Por ejemplo, el Congreso aprobó en julio un presupuesto de 170,000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el fin de robustecer, durante el segundo mandato de Trump, lo que ya era la maquinaria de detención y deportación más grande del mundo.

La Suprema Corte también aprobó varias de las medidas de Trump, como el fin del Estatus Especial para migrantes provenientes de Venezuela y permitirá que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lleve a cabo detenciones basadas en perfiles raciales.

Los resultados de la agenda Trump

Trump, quien no oculta su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea, tiene varios logros que presumir para su base electoral.

Después de que la administración cerrara aún más el acceso al asilo, las llegadas no autorizadas a la frontera entre Estados Unidos y México se desplomaron a los niveles más bajos desde la década de 1970.

Este desarrollo ha permitido a la administración cambiar su enfoque en gran medida a los inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos, que el MPI estima que era de 13.7 millones a mediados de 2023.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100,000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

Desde el regreso al poder de Trump, se cuadriplicaron los arrestos realizados por el ICE, una agencia que está en el centro de la polémica después de que uno de sus agentes asesinara a una ciudadana estadounidense la semana pasada en Minnesota.

Los arrestos de ICE aumentaron a alrededor de 1,200 por día, los niveles más altos desde la administración Obama; combinados con arrestos por parte del CBP y otros agentes federales, más de 595,000 no ciudadanos habían sido arrestados del 20 de enero al 10 de diciembre.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el 19 de diciembre que la administración Trump ha deportado a más de 622,000 personas. El número de deportaciones, aunque muy alto, está lejos de los máximos históricos y mucho más de la meta de Trump, quien prometió que su gobierno expulsaría a un millón de inmigrantes al año.

En el mismo informe el DHS indicó que 2.5 millones de personas se han autodeportado del país, aunque no ofreció ninguna información que corrobore este dato, como el uso de la aplicación CBP Home, a través de la cual a los inmigrantes se les ofrece un vuelo gratuito y un pago de 1,000 dólares si regresan a su país de origen.

De acuerdo con un reporte del centro de estudios Brookings Institution, tras las políticas antiinmigración de Trump, por primera vez en al menos 50 años Estados Unidos registró una migración neta negativa el año pasado.

En 2025, el número de emigrantes superó al de inmigrantes, señala el estudio.

Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias "importantes en la macroeconomía" estadounidense, dice el reporte.

Una disminución de la inmigración provocará un menor crecimiento del empleo, el PIB y el gasto de consumo, advirtieron los autores del informe.

Los principales cambios en la política migratoria de Trump

El principal cambio en la política migratoria de Trump es su foco en las deportaciones de personas que ya se encuentran en Estados Unidos, incluso de quienes llevan mucho tiempo en el país.

“Intensamente impulsada por el objetivo de lograr 1 millón de deportaciones al año, la aplicación de la inmigración es la línea continua en una realineación sísmica de las prioridades, los recursos, el intercambio de información y las relaciones públicas del gobierno de los Estados Unidos”, indica el análisis del MPI.

El ICE cambió sus lineamientos para realizar detenciones en lugares donde antes era impensable, como escuelas, iglesias, e incluso en juzgados migratorios, donde miles de personas acuden por sus procesos de regularización migratoria.

Por ejemplo, el gobierno de Trump ha desplegado a miembros de la Guardia Nacional y a Marines en varias de las principales ciudades de Estados Unidos —Los Ángeles, Chicago, Washington DC, Portland y Minneapolis— para proteger a los miembros del ICE mientras realizan sus redadas contra inmigrantes.

También ha cambiado las prioridades de los agentes del FBI para que se centren en la aplicación de la ley de inmigración.

La actual administración, además, ha impulsado el uso de bases de datos gubernamentales sensibles que alguna vez fueron fuera de los límites para rastrear a los no ciudadanos, como las de la Seguridad Social o el Servicio Interno de Impuestos (IRS).

Como resultado, el número de inmigrantes detenidos por ICE aumentó de un promedio diario de 39,000 cuando Trump regresó al cargo a casi 70,000 hasta el 7 de enero de 2026, de acuerdo con un análisis del MPI.

Otro de los enfoques de la administración Trump ha sido la eliminación de la mayoría de las protecciones migratorias concedidas durante la administración Biden.

El MPI calcula que 1.5 millones de personas han perdido sus protecciones hasta ahora, pues la Casa Blanca ha ordenado eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de 13 países.

