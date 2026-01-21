Estados Unidos expandió su territorio con compras, ¿puede hacerlo una vez más?

Prometió "no usar la fuerza" para tomarla, pero exigió "negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia" pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta.

La idea de adquirir Groenlandia no es única en la historia de Estados Unidos. El país norteamericano logró el crecimiento de su territorio gracias, en parte, a los acuerdos de compra de territorios.

Los territorios que Estados Unidos obtuvo por compras

En 1803, Francia y Estados Unidos acordaron la venta de Luisiana por 15 millones de dólares de la época, que —según datos de la organización Global Policy Forum— equivaldrían a unos 193 millones de dólares de 2005.

De manera parecida, Estados Unidos llegó a un acuerdo con España para comprar Florida por cinco millones de dólares, dinero que Madrid nunca recibió ya que Washington usó para saldar las cuentas que algunos ciudadanos estadounidenses mantenían con España.

California, Nevada, Utah y algunos territorios más, técnicamente, también fueron adquiridos por Estados Unidos en el Tratado Guadalupe-Hidalgo, al final de su guerra con México, en 1948. Esta extensión de tierra era más de la mitad del territorio mexicano.

Alaska fue vendida por Rusia en 1867. Este acuerdo es considerado uno de los errores geopolíticos más graves de la historia, pues Estados Unidos —que años después se convirtió en el mayor adversario de Moscú— explotaba recursos energéticos en este territorio y le dio acceso directo al Ártico.